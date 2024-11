​Edu Prades y Calum Johnston prolongan su aventura con Caja Rural-Seguros RGA

Sigue tomando forma la plantilla 2025 de Caja Rural-Seguros RGA, que suma dos nuevas renovaciones a las anunciadas días atrás de Fernando Barceló, Daniel Babor, Joel Nicolau y Joseba López, así como a los nueve fichajes y a los corredores con contrato en vigor de cara al nuevo curso. De este modo, con la continuidad de Edu Prades y de Calum Johnston, son ya 22 los corredores confirmados para la próxima temporada.



El tarraconense Eduard Prades mantendrá en 2025 el importante rol de capitán de ruta dentro de un bloque de nuevo muy joven y con no pocos ciclistas con todavía un corto bagaje dentro de la categoría profesional. Todo un clásico, tanto del pelotón nacional como en el seno de Caja Rural-Seguros RGA, el catalán cumplirá su séptima campaña vestido de verde, un periodo dividido en dos etapas diferentes. Además de su experiencia, el de Alcanar es capaz de aportar buenos resultados y regularidad en multitud de terrenos, alcanzando este mismo año el triunfo en la general y una etapa de la Volta ao Alentejo y un total de 351 puntos UCI en el agregado de 2024.

También ha renovado su contrato por una temporada más Calum Johnston, producto de la cantera de Filial Caja Rural-Alea. Tras pasar por el cuadro élite y sub 23, el escocés afrontará su cuarta campaña como profesional dando muestras de una evolución y una adaptación interesante en la categoría. Habitual en fugas, el hombre de Glasgow ha participado este año en los triunfos de sus compañeros en el Gran Premio Torres Vedras o el Trofeo Matteotti.