Poemas by Hermanos Padrón celebra la alta gastronomía junto al chef dos estrellas Michelin Javi Olleros y su equipo

Santa Catalina, a Royal Hideaway Hotel acogerá la nueva edición de Inspirational Chef Program Gran Canaria 2024. El evento, que desde su primera edición en 2022 ha contado con la presencia de numerosos chefs de gran renombre nacional e internacional, tendrá lugar los días 24 y 25 de octubre cuando Javier Olleros, dos estrellas Michelin, una estrella verde Michelin y tres soles Repsol en su restaurante Culler de Pau, viaje a la isla de Gran Canaria junto aparte de su equipo para visitar el emblemático Hotel Santa Catalina y ofrecer un menú degustación diseñado exclusivamente para el evento y en conjunto con Poemas by Hermanos Padrón.

Inspirational Chef Program surge con el objetivo de acercar la gastronomía de la isla a reconocidos cocineros nacionales e internacionales, diseñando para ello propuestas acordes con la geografía insular y utilizando el producto de km0 como base.

Culler de Pau: búsqueda constante de la excelencia El reconocido chef Javier Olleros lidera su restaurante Culler de Pau ubicado en su pueblo natal, O Grove, en Pontevedra, junto a su mujer y jefa de sala Amaranta Rodríguez. La propuesta de este restaurante es fruto de la reflexión y del conocimiento tanto del chef como de su equipo y es que la búsqueda de la excelencia es uno de los pilares que sustentan la actividad diaria en el restaurante.

El producto es la piedra angular que mueve la cocina del Culler, cuyas recetas saben exactamente a los ingredientes que las componen. Sabores muy marcados, definidos y equilibrados entre el respeto absoluto al producto y la intuición, trabajando el mundo vegetal y el marino, mano a mano con los proveedores, muy cerca de la tierra y de su gente.

En el restaurante, Javier Olleros parte del entorno para hacer lo que hace, una cocina limpia, comprometida, sabrosa y muy gallega. El mar no es solo su referencia en el espacio, sino que lo lleva en las venas y es el origen de su inspiración. Este junto a la huerta, el mercado y la lonja, forman las bases para la creación de cada plato en el Culler de Pau.

Poemas by Hermanos Padrón: una cocina alejada de lo tradicional En Poemas by Hermanos Padrón, con una estrella Michelin y un sol Repsol, ubicado en el prestigioso Santa Catalina, a Royal Hideaway Hotel, los hermanos Padrón, quienes cuentan, además, con dos estrellas Michelin y tres soles Repsol en su restaurante El Rincón de Juan Carlos en Tenerife, elevan su discurso gastronómico a otro nivel con una cocina de raíces, que venera el mar, el buen producto y los sabores de mercado.

El restaurante cuenta con una inconfundible personalidad que evoca naturaleza y arte, sin dejar de lado las influencias de sabores y texturas internacionales. Una cocina de autor, local y cosmopolita, donde la sencillez, la técnica y la innovación de los hermanos está muy presente.

Una visita única En esta nueva edición de Inspirational Chef Program, Javier Olleros se unirá a Juan Carlos y Jonathan Padrón, así como a todo el equipo de Poemas by Hermanos Padrón en un enclave distintivo, Santa Catalina, a Royal Hideaway Hotel. Juntos crearán una experiencia gastronómica única materializada en un menú degustación que estará formado por una secuencia de pases salados y dulces y que contará con algunos bonus tracks y petits fours para finalizar.

Durante su estancia en el Santa Catalina, a Royal Hideaway Hotel, Javier Olleros tendrá la posibilidad de conocer y explorar la gastronomía y productores de la isla, a través de una visita organizada por Cálido Experience a distintos puntos de interés gastronómico de Gran Canaria. En esta jornada, los cocineros junto a sus equipos disfrutarán de las bondades de la isla, por ello, visitarán el proyecto de La Jaira de Ana, así como el Puerto de Arguineguín y su cofradía y la Finca Pepe Oil, donde disfrutarán de un almuerzo y una cata de vinos de Bodega Tamerán, todo ello de la mano de los colaboradores de esta experiencia: Turismo de Gran Canaria con el apoyo de la Cámara de Comercio de Gran Canaria.

Esta tercera edición de Inspirational Chef Program Gran Canaria 2024 cuenta con patrocinadores de relevancia tales como Makro, Heineken, Mercedes y Moêt & Chandon Champagne, todos ellos, marcas de prestigio que destacan por la calidad de sus productos.

Las reservas para asistir a este evento único pueden realizarse a través del teléfono o el correo electrónico info@restaurantepoemas.com.