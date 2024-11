Amigo invisible, fashion edition para todos los bolsillos

Hacer un buen regalo no es una tarea sencilla, ya que entran en juego muchos factores: desde el presupuesto y quién es el destinatario, hasta el tipo de obsequio, ya sea un regalo de Reyes, de Papá Noel o del amigo invisible para el círculo más cercano.

Este año, el objetivo es simplificar la elección del regalo perfecto para el amigo invisible. Gracias a estas firmas tendencia, acertar será más fácil que nunca, palabra de fashionista. Aquí se proponen las mejores opciones para los amantes de la moda:

MENOS DE 10 €

Si el presupuesto es ajustado, existen opciones ideales por menos de 10 €. La firma You Are The Princess ofrece un aceite iluminador que añadirá un toque glow saludable a cualquier rutina de belleza. Por otro lado, Kiabi propone accesorios funcionales (y con estilo), como esta funda de ordenador, ideal para quienes buscan un detalle práctico y elegante para el día a día.

ENTRE 10 Y 30 €

Con un presupuesto de hasta 30 €, estas firmas españolas ofrecen regalos muy originales. Las agendas de Mr. Wonderful son perfectas para organizar el nuevo año con diseño y funcionalidad. En cuanto a detalles cozy, la firma vasca sostenible SKFK propone una serie de calcetines con estampado, ideales para los días fríos. Y para quienes disfrutan del momento beauty, LaLuz by Lourdes Moreno presenta un rubor líquido que se puede aplicar en labios y mejillas, muy cómodo para llevar en el bolso.

ENTRE 30 Y 50 €

Con un presupuesto entre 30 y 50 €, hay opciones de regalo especiales y llenas de estilo. Complementos como los de Mod Wave Movement, como este maxi bolso de polipiel, se convertirá en un fondo de armario para esta temporada. Por su parte, Singularu propone joyitas personalizables, un detalle único que añade un toque exclusivo a cualquier look. Y para los amantes del confort, qué mejor que escoger unas zapatillas de casa efecto borreguito, como estas de Verbenas, que combinan comodidad y estilo.

MÁS DE 50 €

Si el presupuesto supera los 50 €, estas firmas ofrecen opciones atemporales para sorprender. Calaïa destaca con un brazalete en acabado dorado, una pieza sofisticada que eleva cualquier conjunto. Para un regalo clásico y funcional, este jersey de cashmere en tono beige de Scotta es un acierto seguro, brindando calidez y elegancia en una prenda de calidad excepcional.