Globamatic mejora su calculadora de presupuestos de digitalización mediante pedidos directos por WhatsApp

La empresa española de digitalización de cintas y formatos analógicos, Globamatic, lanza un sistema de presupuesto instantáneo para ayudar a los usuarios a conservar sus recuerdos mediante un acceso directo y sencillo en WhatsApp. Con esta herramienta los clientes pueden solicitar la digitalización de diversos soportes como VHS, Super 8, diapositivas y cassettes Globamatic, la empresa especializada en digitalización de formatos analógicos sigue consolidando su oferta para ayudar a preservar recuerdos familiares y archivos históricos. Desde su sede en España, ofrece un servicio que permite digitalizar una amplia variedad de formatos, desde cintas VHS hasta diapositivas y cassettes. En octubre, Globamatic introdujo una actualización significativa en su sistema de atención al cliente: la posibilidad de realizar pedidos y presupuestos a través de WhatsApp. Con este avance, los usuarios pueden gestionar sus solicitudes de forma directa, rápida y sin compromisos, consolidando el objetivo de Globamatic de hacer la digitalización accesible y fácil.

Esta innovadora iniciativa surge en respuesta a la creciente demanda de digitalización de archivos personales, un interés respaldado por el creciente número de pedidos por parte de los usuarios. La posibilidad de conservar estos materiales mediante un proceso de digitalización profesional reduce los riesgos de daño en los soportes físicos, permitiendo una preservación más segura y accesible de los archivos.

El principal recurso de Globamatic para facilitar este proceso es su calculadora de presupuestos de digitalización, ubicada en su página web oficial. Desde esta plataforma, los usuarios pueden seleccionar de entre una amplia variedad de formatos los que desean digitalizar, incluyendo VHS, VHSC, 8mm, Hi8, Digital 8, Mini DV, Super 8 (7,5 cm), diapositivas, Betamax, CD, DVD y cassette. De forma intuitiva, la calculadora permite ingresar la cantidad de unidades de cada formato, generando un presupuesto preciso y personalizado. Esto facilita la toma de decisiones en aquellos interesados en dar el paso hacia la digitalización de sus recuerdos sin complicaciones adicionales.

En línea con la política de transparencia y comodidad de Globamatic, la reserva del pedido es sin compromiso y no requiere adelantar pagos. Este enfoque permite a los usuarios explorar sus opciones sin presión, garantizando una experiencia sin barreras en la preservación de sus archivos personales.

La incorporación de WhatsApp como canal de contacto y pedido destaca como un avance clave en la propuesta de servicio de Globamatic. Esta opción permite a los usuarios enviar los detalles de su pedido directamente a través de la aplicación, desde donde un agente de Globamatic gestionará la solicitud. Este sistema automatizado ofrece una atención personalizada, guiando a los usuarios en cada etapa del proceso y resolviendo cualquier duda que pueda surgir.

Este desarrollo busca optimizar la experiencia del usuario en todas las etapas, desde la consulta inicial hasta la finalización del pedido. Las personas interesadas pueden iniciar una conversación de forma automática a través de un enlace, facilitando la comunicación sin necesidad de formularios adicionales o correos electrónicos. El objetivo es que el usuario reciba una atención directa e inmediata, manteniendo el compromiso de Globamatic con la calidad en cada interacción.

El equipo de Globamatic se ha especializado en el manejo de tecnología de digitalización avanzada para asegurar la mayor fidelidad posible en la transferencia de soportes analógicos a formatos digitales. Este proceso se realiza siguiendo estándares técnicos específicos para evitar pérdidas de calidad y garantizar que cada recuerdo conserve la misma esencia que en su versión original.

No obstante, como parte de sus lineamientos de actuación, Globamatic no digitaliza contenidos sujetos a copyright. Esto se debe a que el servicio está diseñado exclusivamente para ayudar a los usuarios a conservar sus archivos familiares y personales. Esta política de respeto por los derechos de autor responde a la necesidad de limitar el uso del servicio únicamente a contenidos que pertenecen de manera íntegra al usuario que solicita la digitalización.

La iniciativa de Globamatic responde a una realidad en la que muchos materiales analógicos enfrentan un deterioro irreversible. Cintas de vídeo, fotografías y grabaciones en cassette están sujetos a factores como la humedad, el calor y el paso del tiempo, que pueden dañarlos de manera irreparable. Estudios sobre conservación de materiales indican que los soportes magnéticos, en particular, son vulnerables a la descomposición y pueden presentar pérdida de imagen o sonido en un periodo de tiempo relativamente corto si no se conservan en condiciones específicas.

La digitalización de archivos ofrece una oportunidad única para conservar la historia personal y familiar, facilitando que estos recuerdos puedan ser compartidos de manera accesible y visualizados en dispositivos actuales como ordenadores, tablets o teléfonos móviles. Para muchas familias, la posibilidad de revivir eventos y momentos pasados adquiere un nuevo valor cuando estos están accesibles en un formato moderno y duradero.

Globamatic, al enfocar su servicio en el rescate de estos recuerdos, proporciona a las familias una herramienta útil para conectar con su propio legado. Además, al utilizar canales accesibles como WhatsApp, la empresa abre la puerta a usuarios de todas las edades y niveles de familiaridad con la tecnología, permitiendo que tanto jóvenes como mayores participen en el proceso de preservación de la memoria familiar.

La digitalización de materiales analógicos no solo representa una solución ante el deterioro físico de los soportes, sino que también responde a la necesidad de actualizar archivos a formatos compatibles con las tecnologías modernas. Globamatic se posiciona como una empresa pionera en este campo al incorporar herramientas que simplifican y optimizan el proceso de digitalización. De cara al futuro, la demanda de estos servicios es probable que continúe aumentando, dado que el avance tecnológico sigue reemplazando los medios físicos con alternativas digitales.