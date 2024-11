IEBS se vuelca con los afectados por la DANA: ayudas económicas y formación gratuita para asegurar la reconstrucción

Todos los beneficios obtenidos en su evento solidario Tech for Valencia irán a parar a World Central Kitchen, que proporciona ayuda alimentaria a las zonas afectadas Tras la devastadora DANA que ha golpeado Valencia, IEBS Biztech School, escuela de negocios digital líder en formación online, se moviliza para apoyar a las personas y negocios afectados, reafirmando su compromiso con la comunidad a través de ayuda inmediata y planes de formación a largo plazo para los damnificados.

Entre las iniciativas que se van a poner en marcha desde IEBS destaca Tech for Valencia, un evento formativo solidario a través del cual se recaudarán fondos destinados a apoyar a las personas afectadas. Tech for Valencia se celebrará el próximo martes 12 de noviembre y todos los ingresos percibidos se entregarán íntegramente a World Central Kitchen, organización liderada por el chef José Andrés que se encuentra proporcionando ayuda alimentaria en las zonas afectadas. Además, IEBS sumará a la cantidad recaudada en este evento el 50% de dicha cifra, comprometiéndose con un mínimo de 6.000 € que garantice una ayuda real e inmediata.

Formación gratuita en IA y NTIC para la recuperación de autónomos y pymes en Valencia

Mirando hacia el futuro, IEBS se compromete además a ofrecer su apoyo a los pequeños negocios y profesionales que se vean abocados a adaptarse al nuevo contexto. En una segunda fase, cuando la gravedad de la situación haya disminuido, pero sus secuelas sigan presentes, IEBS lanzará un programa gratuito de formación en Inteligencia Artificial y Nuevas Tecnologías de la Información y la Comunicación (NTIC), dirigida a autónomos, profesionales y pymes de Valencia que hayan sufrido las consecuencias de la DANA. Con estas capacitaciones, IEBS busca proporcionar a los afectados herramientas prácticas que les ayuden a fortalecer sus negocios y avanzar hacia la recuperación.

"Con esta iniciativa queremos demostrar que IEBS está comprometida no solo en los momentos de emergencia, sino en la recuperación y el desarrollo a largo plazo de la comunidad de Valencia", expresó Susana López, Co-Founder & CEO en IEBS. "Estamos aquí para apoyarles y aportar nuestro conocimiento en tecnología y negocios para que puedan reconstruir sus proyectos y seguir adelante".

La escuela, además, prevé ofrecer otros eventos formativos y webinars específicos destinados a satisfacer las necesidades psicológicas y motivacionales de los profesionales afectados.

Para más información sobre Tech for Valencia o los programas de formación gratuitos, contactar con:

comunicacion@iebschool.com

681 01 50 51

