La Comunidad de Madrid ha presentado la 26º edición de la Semana del Cortometraje de la Comunidad de Madrid, que tendrá lugar entre el 14 y el 23 de noviembre con un amplio programa destinado a acercar el cine en este formato. Para ello, se volverá a ofrecer una cuidada selección de los mejores cortometrajes subvencionados y apoyados por la Consejería de Cultura, Turismo y Deporte de la Comunidad de Madrid.



El acto de presentación de la Semana del Cortometraje ha sido conducido por Nacho Carballo, director de la Semana, en compañía de Gonzalo Cabrera, director general de Cultura e Industrias Culturales.

"La Semana del Cortometraje de la Comunidad de Madrid es un festival que en los últimos años no ha parado de crecer. Nuestra intención es que siga así y que en para futuras ediciones este crecimiento se siga produciendo de una manera sostenida " explicó Carballo.

El director del certamen continuó recordando a todos aquellos talentos y cineastas que han participado en las pasadas ediciones, haciendo especial hincapié en la presencia femenina y de la animación. Nacho Carballo resaltó así mismo el impacto del certamen a nivel internacional. Tras la explicación de la programación de la Semana y los diferentes premios, el director de la Semana del Cortometraje desveló que el galardón honorifico de este año será otorgado a la actriz, productora y directora Ruth Gabriel.

Hay que señalar que el artista Ismaelo ha sido el encargado de crear el cartel oficial de esta edición de la Semana del Cortometraje de la Comunidad de Madrid, un concepto basado en el valor de lo retro como trampolín creativo del futuro.

Por otro lado, Gonzalo Cabrera, director general de Cultura e Industrias Culturales, hizo hincapié en la necesidad de seguir impulso el formato del cortometraje mediante la profesionalización del sector. Así mismo enfatizó en la importancia que supone la implementación de mecanismos que propicien la interacción entre la industria audiovisual madrileña con productores relevantes de territorios clave. Cabrera también destacó en la importancia específica del cine fantástico para la industria tanto local, como nacional e internacional.

Gonzalo Cabrera estuvo acompañado de Mike Hostench, coordinador de la Semana del Cortometraje de la Comunidad de Madrid, quien destacó la importancia del formato cortometraje como vehículo de expresión más puro para aquellos cineastas con una historia que narrar.

Mediante la celebración de este certamen, uno de los festivales más prestigiosos de los que celebran en España, se reafirma nuevamente el apoyo y el compromiso con el sector audiovisual por parte del Gobierno de la Comunidad de Madrid y en particular por su Consejería de Cultura, Turismo y Deporte. Hay que resaltar que en esta 26º edición de la Semana del Cortometraje se repartirán cerca de 30.000 euros en premios en metálico.

II Foro de Coproducción de Cortometrajes de la Comunidad de Madrid

Dado el éxito de la edición anterior, este 2024 se celebrará de nuevo el Foro de Coproducción de Cortometrajes, evento organizado por la Asociación Madrileña Audiovisual (AMA), dentro de los actos de la 26º Semana del Cortometraje de la Comunidad de Madrid. En dicho evento, representantes de diferentes empresas productoras internacionales, con una amplia trayectoria en la coproducción de cortometrajes se darán cita en Madrid para presentar su trabajo y conocer el de los productores madrileños.

Entre los asistentes internacionales que presentarán sus productoras se encuentran las francesas Origine Films, La Luna Productions, Lardux Films, Autour de Minuit, Sacrebleu Productions y Folimage, las portuguesas Uma Pedro no Sapato y O Som e a Fúria, la belga Animal Tank, la estonia Nukufilm, la chilena Punkrobot, la mexicana Indomable Cine y la colombiana Evidencia Films.

Los productores madrileños que presentarán sus empresas y proyectos a sus colegas extranjeros fueron seleccionados entre los que mayor puntuación obtuvieron en las ayudas a producción de cortometrajes de la Comunidad de Madrid, incluyendo todos los proyectos de animación y documentales, así como los que cuentan con coproducción internacional. La lista de seleccionados incluye a Salon Indien Films, Aquí y Allí Films, Atlantika Films, Flórez Films, Filmakers Monkeys, La Chula Films, Zapruder Pictures, Claqueta Blanca, Mansalva Films, Entre las Piedras, Calabaza Films, Love Monster Films, y Potenza Producciones.

Este evento contará con conferencias en torno a la financiación y coproducción de cortometrajes, así como encuentros one-to-one entre los productores internacionales y los madrileños.

El Foro de Coproducción de Cortometrajes de la Comunidad de Madrid es un evento orientado a promover la coproducción de cortos madrileños con productoras internacionales, punto de encuentro del sector con el objetivo de impulsar proyectos y encontrar socios que permitan realizar obras competitivas a nivel mundial. Hay que resaltar que fruto de los encuentros realizados el año pasado, tres proyectos de cortometrajes madrileños se van a realizar en coproducción con Francia: “Solo un momento” (Jorge Cantos), “Polígono X” (Néstor López) y “Chicken Jazz” (Imanol Ruiz de Lara).

Homenaje a Ruth Gabriel

Todos los años la Semana del Cortometraje de la Comunidad de Madrid rinde un sentido homenaje a un/a profesional de reconocido prestigio en el sector del cine y la televisión, y cuya trayectoria está estrechamente vinculada al universo del cortometraje. Así este año, la 26º Semana del Cortometraje de la Comunidad de Madrid se complace en rendir un especial tributo a la actriz, productora y directora Ruth Gabriel. La gala se celebrará el viernes 15 de noviembre en la Academia de Cine. El acto incluirá un coloquio entre la actriz y personalidades que hayan sido especialmente significativas en la trayectoria de Ruth Gabriel.

Tras este encuentro se proyectará un video-homenaje sobre la carrera de Ruth Gabriel y tres cortometrajes elegidos expresamente para la ocasión por la propia Ruth Gabriel.

Los mejores cortometrajes del mundo en Madrid

Esta 26ª edición de la Semana del Cortometraje volverá a apostar por el cine en pantalla grande, dando a conocer los mejores cortometrajes internacionales del último año. Entre los cuales se hayan obras galardonadas en certámenes tan prestigiosos como Cannes, Locarno y Annecy, entre otros.

Nace MadFant

Este año, en el marco de la programación de la Semana del Cortometraje de la Comunidad de Madrid, se llevará a cabo la maratón MadFant (por Madrid Fantástico). Así el viernes 22 de noviembre en el Palacio de la Prensa, se proyectarán 12 cortos, en una sesión de casi 3 horas, con las mejores piezas que ha dado la cosecha de este año en el campo del cine fantástico y de terror, con la proyección de cortometrajes como "Chew", el corto francés ganador de Sitges, así como otros seleccionados y premiados en prestigiosos festivales de cine fantástico como Fantastic Fest, Beyond Fest y South by Southwest en Estados Unidos y que contará con la proyección de tres cortometrajes españoles.