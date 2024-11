Todo preparado para Expofinancial’2024

Un año más abre las puertas Expofinancial, esta vez en su Edición 2024, la Jornada Técnica de Reciclaje Profesional promovida por la Asociación Profesional de Asesores Financieros Independientes y de los Peritos Judiciales (AIF) que tendrá lugar a lo largo de todo el día viernes 22 de noviembre en el Hotel Intercontinental de Madrid Está a punto de arrancar el próximo 22 de noviembre en el Hotel Intercontinental de Madrid el evento Expofinancial’2024, organizado por AIF, Asociación Profesional Colegial de Asesores de Inversión, Financiación y Peritos Judiciales, se ofrece como una jornada técnico profesional con la que ponerse al día en las últimas novedades financieras y de fomento empresarial de la mano de destacados ponentes.

Tras el éxito de las pasadas ediciones, donde Expofinancial tuvo la oportunidad de contar con grandes expertos, inversores, asesores y peritos judiciales del país que ofrecían sus conocimientos y experiencia en mesas redondas, han planteado para este 2024 un nuevo concepto. Esta nueva edición promete superar todas las expectativas y elevar el nivel de repercusión en el sector financiero en España. Como respuesta a las numerosas preguntas y demandas sobre la actual situación financiera, desde la organización han preparado una jornada profesional que volverá a reunir a los principales profesionales y empresas del sector, con un toque más dinámico.

Expofinancial se propone al sector empresarial y financiero como una Jornada que se vive en un solo día, intenso y provechoso, compartiendo el tiempo, consultas y proyectos o soluciones con algunos de los más destacados protagonistas públicos y privados.

Expofinancial es una oportunidad de negocio que conecta a los proveedores que dan soluciones a sus clientes. Es una oportunidad para encontrar nuevas soluciones y hacer negocios, vinculados con el mundo financiero. Se trata de un salón profesional orientado a empresarios y empresas, así como profesionales del mundo financiero, inversores, asesores y suministradores de productos y servicios, para que obtengan los contactos en una sola jornada que les costaría meses de trabajo. Una plataforma que permite conectar con personas emprendedoras, start-ups, pymes y autónomos para ofrecer tus productos y servicios y crear así oportunidades de negocio. Y este evento se constituye como el espacio de generación de nuevas herramientas empresariales y vías de financiación para pymes y particulares.

AIF, la entidad organizadora, se creó en los años 50, siendo la más antigua de las asociaciones financieras de España. Forma parte de FECIF (Federación Europea de Asesores e Intermediarios Financieros), con más de 200.000 profesionales. También está integrada en CIFA (Convención of Independent Financial Advisors).

La misión que se han impuesto en esta nueva edición es brindar un punto de encuentro único para los expertos financieros, empresarios, emprendedores y personas interesadas en la inversión y la financiación. Esta jornada está diseñada para impulsar y difundir nuevos servicios, así como para aportar soluciones prácticas y realistas a aquellos que buscan financiación para sus empresas y proyectos particulares.

Desde la organización aseguran que el objetivo a potenciar el networking entre los invitados porque son sabedores de lo importante que es establecer conexiones, intercambiar conocimientos y crear oportunidades de negocio en el sector financiero, por lo que han decidido aumentado el tiempo dedicado a esta importante actividad.

Además, se ha invitado a participar a profesionales y miembros de los más importantes reguladores como son el Banco de España y de la Comisión Nacional de Mercados y Valores (CNMV) que actualizarán las novedades en cuanto a regulación, conductas y buenas prácticas.

Otra novedad para esta nueva edición es que habrá un córner donde se podrán exponer y dar a conocer servicios a los asistentes impulsando el networking entre los profesionales.

El perfil del visitante es el de empresarios, pymes y autónomos, ejecutivos de empresas, intermediarios y asesores, asesores fiscales e inmobiliarios y público en general.

La jornada contará con una Mesa de Expertos que versará sobre el "¿Cómo planificar tu jubilación y como conseguir dinero para tus inversiones o negocios", moderada por José Antonio Almoguera, Vicepresidente de la Asociación Profesional Colegial de Asesores de Inversión, Financiación y Peritos Judiciales (AIF) y en la que tomarán parte Jorge Lucas, Bernardo López, Giulio Buoncore, Eva Saneiro, Rosa Moya y Luis Guirado.

La Federación Europea de Intermediarios Financieros organizad una mesa moderada por Javier Santacruz la que tomarán parte Tiago Vilaça, Jordi Almir y Jordi Paniello. Más adelante tendrá lugar otra mesa sobre "Buenas prácticas del mundo financiero", presentada por Carlos Muñoz y en la que tomarán parte Lydia Martínez y Carlos Muñoz.

Para Jordi Paniello, Presidente de AIF, "Expofinancial 2024 se va a convertir en una ocasión única para ponerse al día en la recuperación económica y financiera de nuestras empresas", y recuerda que hay que potenciar los equipos de nuestras empresas, "buscando una formidable plataforma de impulso para nuestros equipos humanos, que son, verdaderamente, la tabla de salvación de nuestra Sociedad".

El evento cuenta con el patrocinio del Banco de Sabadell y Degussa metales preciosos, cuenta además con el apoyo de Asesori Madrid, Mapfre, Why Tenerife? y Apeti (Asociación Profesional de Expertos Técnicos Inmobiliarios) y la colaboración de Megaconsulting, Club 23 Barcelona, Sherpa Financiero, Traxel Studio, Gescamp Asociados, Valor Express, Círculo Financiero, Nostrum Finanzas, Comparte Medios, Editorial MIC, Legal Claims, FuturFinances, G&C, la Asociación de Educadores y Planificadores Financieros-AEPF, Rankia, Quimena y Vivirla.

Asimismo, el evento ha contado con el apoyo de los medios de. Comunicación para la proyección del evento con Gran Vía Radio, EconomiadeHoy.es, ElAsesorFinanciero.com, TiempodeInversion.com, Lexdir, ElMundoFinanciero.com, DiarioJuridico.com, Radio Intereconomía, MAD Fintech, ECOFIN y Emprendedores.

Dentro del espacio del evento están programados encuentros, mesas redondas y actividades en torno a:

1.- Oportunidades de Negocio y Formación.

2.- Hablará la Federación Europea de Intermediarios de Crédito para ver el sector en Europa.

3.- Se aclararán las buenas prácticas del mundo de las finanzas, interviniendo entre otros el Banco de España y expertos en la materia.

4.- Conferencia Magistral realizada por Teresa Perales Fernández, hablando de actitudes ante las adversidades (Querer es poder); es deportista paralímpica española, con 28 medallas que igualan a las conseguidas por Michael Phelps. Es conferenciante y Coach personal y deportivo.

Al final de la media mañana está previsto un almuerzo para Networking consiguiendo la máxima interrelación entre proveedores y asistentes.

Por último, durante la cena de clausura está previsto un espectáculo de humor a cargo de Leo Harlem en la que tendrá lugar la entrega de los "Premios Expofinancial 2024" a personalidades y entidades relevantes del mundo económico, social empresarial y asociativo entre los que destacan Banco Sabadell-Professional, la empresa Aquaer que ha logrado desarrollar generadores de agua potable a partir de la atmósfera, Enrique Tomás, Teresa Perales, la Fundación Woman’s Week, el periodista Carlos Herrera, Bernardo López Cachón y el humorista Leo Harlem. También se va a rendir un homenaje al empresario y presidente del Real Madrid Club de Fútbol, Florentino Pérez al que se designará Socio de Honor de AIF.

La jornada será una oportunidad única para conocer, de primera mano, las últimas novedades en asesoría financiera, propuestas de negocio, financiación pública y privada, reguladores financieros o gestión fiscal y tributaria.

Y todo ello de la mano de algunos de los principales actores del sector, como bancos y entidades financieras, gestores y asesores de las principales entidades.