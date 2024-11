Check Point Software presenta sus resultados financieros del tercer trimestre de 2024

Check Point Software ha anunciado sus resultados financieros para el tercer trimestre a 30 de septiembre de 2024 Check Point® Software Technologies Ltd. (NASDAQ: CHKP), proveedor líder en soluciones de ciberseguridad en la nube basadas en IA, ha anunciado sus resultados financieros para el tercer trimestre a 30 de septiembre de 2024.

Tercer trimestre 2024:

Ingresos totales: 635 millones de dólares, que supone el incremento del 7% interanual.

635 millones de dólares, que supone el incremento del 7% interanual. Ingresos por suscripciones de seguridad: 277 millones de dólares, un aumento del 12% con respecto al año anterior.

277 millones de dólares, un aumento del 12% con respecto al año anterior. Ingresos Operativos GAAP: 218 millones de dólares, lo que representa un 34% de los ingresos totales.

218 millones de dólares, lo que representa un 34% de los ingresos totales. Ingresos Operativos No-GAAP: 274 millones de dólares, es decir, un 43% de los ingresos totales.

274 millones de dólares, es decir, un 43% de los ingresos totales. EPS GAAP: 1,83 dólares, que refleja un incremento del 4% interanual.

1,83 dólares, que refleja un incremento del 4% interanual. EPS No-GAAP: 2,25 dólares, que se traduce en un incremento del 9% interanual. "Check Point Software ha presentado excelentes resultados financieros en el tercer trimestre, impulsados por el crecimiento de dos dígitos de la plataforma Infinity. Este éxito se ve reforzado por el crecimiento de ingresos en Harmony Email y en Infinity Global Services", declaró Gil Shwed, fundador y CEO de Check Point Software. "Ampliamos las ofertas en el mercado de Centros de Operaciones de Seguridad (SOC) con la adquisición de Cyberint, que proporciona inteligencia proactiva sobre amenazas y gestión de exposición impulsada por IA. Se espera continuar con el éxito de la plataforma Infinity y con una mayor adopción de tecnologías al cerrar el año".

Principales resultados financieros del tercer trimestre de 2024

Ingresos totales: 635 millones de dólares, frente a 596 millones en el mismo periodo de 2023, lo que representa un crecimiento interanual del 7%.

635 millones de dólares, frente a 596 millones en el mismo periodo de 2023, lo que representa un crecimiento interanual del 7%. Ingreso de explotación GAAP: 218 millones de dólares, comparado con 226 millones del tercer trimestre de 2023, lo que representa un 34% y un 38% de los ingresos del tercer trimestre de 2024 y 2023, respectivamente.

218 millones de dólares, comparado con 226 millones del tercer trimestre de 2023, lo que representa un 34% y un 38% de los ingresos del tercer trimestre de 2024 y 2023, respectivamente. Ingresos de explotación no-GAAP: 274 millones de dólares, que fueron 269 millones en el tercer trimestre de 2023, que representa el 43% y el 45% de los ingresos totales en el tercer trimestre de 2024 y 2023.

274 millones de dólares, que fueron 269 millones en el tercer trimestre de 2023, que representa el 43% y el 45% de los ingresos totales en el tercer trimestre de 2024 y 2023. Impuestos sobre los beneficios GAAP: 37 millones de dólares frente a 39 millones de dólares en el tercer trimestre de 2023.

37 millones de dólares frente a 39 millones de dólares en el tercer trimestre de 2023. Ingresos netos y beneficio por acción GAAP: ingresos GAAP netos de 207 millones comparado con 205 millones en el tercer trimestre de 2023. Los beneficios por acción GAAP fueron de 1,83 dólares frente a los 1,75 dólares del mismo periodo en 2023, un aumento del 4% interanual.

ingresos GAAP netos de 207 millones comparado con 205 millones en el tercer trimestre de 2023. Los beneficios por acción GAAP fueron de 1,83 dólares frente a los 1,75 dólares del mismo periodo en 2023, un aumento del 4% interanual. Ingresos netos y beneficio por acción no-GAAP: los ingresos netos no-GAAP fueron de 255 millones de dólares en este tercer trimestre frente a los 242 millones de dólares de 2023. Los beneficios por acción no-GAAP fueron de 2,25 dólares comparados con los 2,07 dólares en el tercer trimestre de 2023, un 9% de aumento.

los ingresos netos no-GAAP fueron de 255 millones de dólares en este tercer trimestre frente a los 242 millones de dólares de 2023. Los beneficios por acción no-GAAP fueron de 2,25 dólares comparados con los 2,07 dólares en el tercer trimestre de 2023, un 9% de aumento. Ingresos diferidos: a 30 de septiembre de 2024, los ingresos diferidos fueron de 1.745 millones de dólares versus los 1.709 millones del mismo periodo de 2023, lo que supone un crecimiento interanual del 2%.

a 30 de septiembre de 2024, los ingresos diferidos fueron de 1.745 millones de dólares versus los 1.709 millones del mismo periodo de 2023, lo que supone un crecimiento interanual del 2%. Saldos de efectivo, valores negociables y depósitos a corto plazo: 2.873 millones de dólares a 30 de septiembre de 2024, en comparación con los 2.989 millones de dólares del 30 de septiembre de 2023.

2.873 millones de dólares a 30 de septiembre de 2024, en comparación con los 2.989 millones de dólares del 30 de septiembre de 2023. Flujo de tesorería: durante el trimestre Check Point Software ha adquirido Cyberint, un proveedor pionero de soluciones de gestión de riesgos externos, por 186 millones de dólares netos en efectivo. El flujo de tesorería de las operaciones fue de 249 millones de dólares y los costes relacionados con la adquisición en el trimestre actual han sido insignificantes. Esto contrasta con los 222 millones de dólares del tercer trimestre de 2023, que incluía 22 millones de dólares en costes relacionados con adquisiciones.

durante el trimestre Check Point Software ha adquirido Cyberint, un proveedor pionero de soluciones de gestión de riesgos externos, por 186 millones de dólares netos en efectivo. El flujo de tesorería de las operaciones fue de 249 millones de dólares y los costes relacionados con la adquisición en el trimestre actual han sido insignificantes. Esto contrasta con los 222 millones de dólares del tercer trimestre de 2023, que incluía 22 millones de dólares en costes relacionados con adquisiciones. Programa de recompra de acciones: durante el tercer trimestre de 2024, la compañía recompró aproximadamente 1.79 millones de acciones con un coste total de 325 millones de dólares aproximadamente. Información sobre la videoconferencia

Check Point Software organizó videoconferencia con la comunidad de inversores el 29 de octubre de 2024, a las 8:30 AM ET/5:30 AM PT. Para escuchar la repetición de la videoconferencia se puede visitar el sitio web: www.checkpoint.com/ir

Programa de participación en la conferencia de inversores del cuarto trimestre:

Cumbre Anual Asia Pacífico de Morgan Stanley

20-21 de noviembre de 2024, Singapur

Conferencia Global de Tecnología de UBS

2-3 de diciembre de 2024, Virtual

Cumbre TMT de Wells Fargo

4 de diciembre de 2024, Rancho Palos Verdes, CA – 1x1’s

Tour Tecnológico Virtual del Silicon Valley de FBN

6 de diciembre de 2024, Virtual

50ª Conferencia de inversores del Nasdaq

10 de diciembre de 2024, Londres, Reino Unido Los miembros del equipo de administración de Check Point Software participarán en estas conferencias y conversarán sobre las últimas estrategias e iniciativas de las empresas. Estas conferencias estarán disponibles también vía webcast en la página web de Check Point Software. Para escuchar las presentaciones y mantenerte actualizado, visitar www.checkpoint.com/ir.