El Ayuntamiento de Valencia avisa por la noche de que hoy no hay clases en toda la ciudad

Un domingo por la noche avisando en las redes sociales del Ayuntamiento de que hoy las niñas y niños de Valencia no tienen clase a pesar de que durante el domingo en redes sociales y prensa difundían que solamente se suspendían las clases en las pedanías más afectadas de Valencia y sobre nada menos que las 22:00 de la noche se avisó de que hoy no hay clases en toda Valencia cuando nada ha cambiado y las alertas ya las tenían durante todo el día, pero no afectan a la movilidad como dicen en el caso de Valencia porque la gente va andando al colegio y lo que sí afecta a la movilidad es que ahora tengan que llevar los niños a algún lado para poder ir a trabajar.

Se supone que un domingo por la noche todas las madres y padres tienen que tener la suerte de encontrarse con el post del Ayuntamiento y rápidamente ver qué hacen con sus hijos, pues a trabajar sí que tienen que ir y no pueden llevárselos.



Tanto en la red social X como Facebook e Instagram, las críticas al Ayuntamiento en esta línea han sido constantes y es que la inutilidad del Partido popular tanto en la Generalitat como en el Ayuntamiento de Valencia está pasando factura en una de las peores tragedias vividas.

También es necesario recordar que el mundo está como está porque queremos que esté así, pues la gente lleva años ignorando la evidencia científica sobre el cambio climático y el impacto que tienen las actividades humanas como bien se demuestra con datos en artículos como "los incendios se apagan en tu plato" o "los océanos se salvan en tu plato".

Igualmente, la gente que trabajamos en colegios de Valencia y ya nos habíamos planificado para desplazarnos en mi caso desde Burjassot teniendo en cuenta que no hay metro, pues nos enteramos de casualidad.

Yo que entro a las 7 de la mañana a esas horas de enviar el comunicado podía estar ya perfectamente durmiendo y por la noche estábamos hablando por el grupo de la empresa para ver que teníamos que hacer, pues además de cómo afecta esto a las familias, también lo hace a las personas que tenemos en los colegios nuestro puesto de trabajo, en mi caso de limpieza de patios y la forma de acudir al mismo hubiera sido desplazándome andando a la zona más cercana en Valencia y utilizando los autobuses de la EMT, pues los coches (que lógicamente no tengo ni tendré) y taxis suponen una gran contaminación y daño al único planeta que tenemos.

OLA DE SOLIDARIDAD

En esta dramática situación, la gente está demostrando su solidaridad con las personas y con los animales, tan afectados también por esta catástrofe, pues el fin de semana que he estado en varios refugios, he podido ver que también la gente se ha volcado y me alegra.

Es bueno que la gente sea solidaria, pues aunque cuatro delincuentes den una imagen equivocada de Valencia y sus pueblos, ya hemos visto como la gente que no está afectada también está ayudando. Uno de los pueblos más afectados es Paiporta, donde el concejal de Vox Daniel Furió (investigado penalmente por pedir matar inmigrantes), caldeó el ambiente una vez más en las redes sociales donde obsesivamente pasa su tiempo agitando y difundiendo odio.

Recordamos que ese concejal fue blanqueado por la "socialista" y alcaldesa de Paiporta Maribel Albalat, que le dio una paga extra de más de 1.000€ sin función alguna para ello.

Como bien dice la gente en las redes del Ayuntamiento de Valencia, una vez más los avisos llegan tarde y mal, pues si en su día el aviso que la Generalitat Valenciana liderada por Carlos Mazón hubiera llegado a tiempo, se podían haber salvado muchas vidas porque en lugares como el centro comercial Bonaire no hubiera habido personas. Igualmente, la gestión que están haciendo, es horrorosa y nefasta en todos los sentidos.

El 'presidente' de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, se pasó toda la mañana del martes 29 de octubre, jornada de la catastrófica DANA, encadenando actos y reuniones ajenas a la tragedia que se avecinaba, a pesar de que AEMET elevó la situación a aviso rojo a las 07.36 y alertó a las 9.20 y con puntos de exclamación de que “¡el peligro es extremo!”. En ningún momento de la mañana, a pesar de las señales, suspendió su agenda.

Después dijo que por la tarde la cosa ya se iba a tranquilizar a pesar de la catástrofe que venía que pilló a mucha gente trabajando al no saber nada.

El secretario autonómico de Seguridad y Emergencias y director de la Agencia Valenciana de Seguridad y Respuesta a las Emergencias (AVSRE), Emilio Argüeso Torres, mantuvo una reunión de asuntos taurinos durante el mediodía de este martes, cuando la AEMET y el Centro de Coordinación de Emergencias ya habían advertido sobre la DANA en la que han muerto mínimo más de un centenar de personas más toda la que queda por aparecer, pues parece ser que reventar toros y despilfarrar dinero público en ello era más prioritario.

Por supuesto que además de solidarizarnos con cada víctima hay que señalar a los responsables de una mala gestión.

ALGUNOS COMENTARIOS EN LAS REDES DEL AYUNTAMIENTO DE VALENCIA

Para terminar, os dejo solamente algunos de los comentarios que la gente ha puesto en el perfil del Ayuntamiento de Valencia cuando por la noche avisaron de que hoy no había clases en toda la ciudad:

"¿Creéis que a estas horas se puede dar un aviso de esta importancia?, no entendéis que las familias deben organizarse, por favor avisad ya hasta cuando va a durar estas restricciones, tenemos el derecho a saberlo para poder organizarnos".

"Enviaron la alerta a los móviles a las 20:10 h cuando la gente ya se estaba ahogando, y ahora envían la alerta de que mañana no hay colegio el lunes el domingo a las 22:10 h. VIVA LA INCOMPETENCIA DE NUESTRAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS".

"Qué mal todo. Cuando piensas que ya lo has visto todo te siguen sorprendiendo. Chapeau por la nefasta gestión".

"Si eso, a la próxima avisáis a las 12 de la noche para que les dé tiempo a los papás a avisar a los yayos de que los nenes no tienen cole, desde luego os estáis luciendo".

"Me pregunto como se enteran a estas horas las personas que no tengan redes sociales, que no sigan al Ayuntamiento o que ya estén durmiendo".

"Esto lo único que va a hacer es que nos desplacemos el doble, por una parte, para dejar a los niños que llevábamos a pie al colegio con alguien de la familia los que podamos y por otra, porque tenemos que seguir acudiendo al puesto de trabajo y encima, el colmo es que avisáis por la noche. Nefasta gestión en el Ayuntamiento y de la Generalitat".