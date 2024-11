European Match Race Tour final 2024, Nápoles

El Reale Yacht Club Canottieri Savoia fundado en 1850, fue el anfitrión de la fase final del Campeonato Europeo 2024 de Match Race, una competición que reunió a los mejores regatistas de Europa en el icónico golfo de Nápoles. Durante tres días, desde el viernes 25 hasta el domingo 27 de octubre, el evento se desarrolló en el famoso "estadio del viento" de Nápoles, ofreciendo un escenario idílico en el que el talento, la precisión y la destreza técnica de cada equipo marcaron la diferencia en este encuentro deportivo de alto nivel.

Entre los destacados competidores se encontraban reconocidos nombres del ámbito de la vela europea. Los italianos Demetrio Sposato, del Centro Velico 3V, Paolo Cian, del Grupo Deportivo Fiamme Gialle, y Michele Mazzotti, representando al club organizador RYCC Savoia, participaron junto al experimentado Paolo Scutellaro, múltiple campeón mundial que desempeñó el rol de táctico en el equipo anfitrión. Por otro lado, Francia presentó una alineación formidable, encabezada por Timothée Rossi, de la Société des régates d’Antibes, y Cyrus Ledru, del Queen Mary Sailing Club, quienes, sin duda, ofrecieron una dura competencia. España fue representada por el veterano José Cigarran, del Cigarran Sailing Team, mientras que Suiza tuvo como capitán a Yves Mermod, del Thunersee Yacht Club.

El Cigarran Sailing Team, procedente de España de la mano de Cigarran Abogados, Lenda ped Food, Torre de Nuñez y Deporte Galego. Llegó a Nápoles en su última parada, tras una temporada excepcional en las etapas previas del circuito europeo, incluyendo paradas en Montenegro, Macedonia y Bulgaria, donde consiguieron resultados sobresalientes. Este recorrido internacional les permitió acumular experiencia y posicionarse como uno de los equipos favoritos en el evento final, convirtiéndolos en el equipo que más distancia había recorrido para llegar a Nápoles, algo que fue motivo de admiración entre los competidores y el público.

La jornada inaugural estuvo marcada por un acto simbólico que reafirmó el espíritu deportivo y la fraternidad entre los equipos. En una ceremonia emotiva, el equipo del Cigarran Sailing Team entregó el gallardete de su club, el Monterreal Club de Yates de Baiona, al presidente del RYCC Savoia, Fabrizio Cattaneo della Volta. Este gesto fue un agradecimiento por la hospitalidad del club organizador y un símbolo de la camaradería que une a los regatistas de todo el mundo, más allá de la competición.

En cuanto a la competencia, el Cigarran Sailing Team fue un ejemplo de perseverancia y habilidad estratégica. Aunque no lograron adaptarse del todo a las características del RS21, el barco utilizado en esta competición, destacaron especialmente en las fases de presalida. En varias ocasiones, el equipo español fue capaz de posicionarse de manera ventajosa desde el comienzo, demostrando su capacidad para anticiparse a los movimientos de los rivales y ejecutando maniobras precisas que les permitieron tomar la delantera y, en ocasiones, imponer penalizaciones a sus contrincantes. Sin embargo, las difíciles condiciones del campo de regatas y la falta de familiaridad con el RS21 afectaron su desempeño en las etapas más técnicas de navegación, donde el equipo luchó por mantener el control ante la habilidad de sus competidores.

José Cigarran, capitán del equipo, expresó su gratitud y determinación al finalizar el campeonato, enfatizando que, a pesar de los desafíos encontrados, esta experiencia había sido profundamente enriquecedora: "Hemos aprendido mucho en esta temporada. Cada regata ha sido una oportunidad para mejorar y fortalecernos como equipo, y aunque en Nápoles no conseguimos los resultados que esperábamos, volvemos con más experiencia y convicción. Competir contra algunos de los mejores del continente nos ha motivado a perfeccionar nuestras habilidades y seguir adelante en nuestro camino". Con esta actitud, Cigarran y su equipo dejaron claro que su meta es seguir progresando en el circuito europeo y elevar el nivel de la representación española en este deporte.

El Cigarran Sailing Team es un equipo novel, a pesar de sus años. Viene de la escuela de vela de Baiona. Equipo compuesto por alumnos y un ex- entrenador de Crucero, está compuesto por Oscar Comesaña, Manuel Piñeiro y el propio José, donde algunas veces también Cesar López y Jorge Cigarran. Han Cerrado la gran temporada 2024, en el puesto 130 del ranking mundial de la World Sailing en el Match Race, siendo además el equipo español mejor clasificado en la disciplina. Este logro es un reconocimiento al esfuerzo constante del equipo, que ha demostrado su habilidad para competir con algunos de los mejores regatistas de Europa y que ha ganado una sólida experiencia que y demostrando que apesar de las trabas y el menoscabo, solo con el trabajo duro y la ilusión se cubren objetivos.

La ceremonia de entrega de premios, se llevó a cabo en los elegantes salones del club de Santa Lucía y contó con la presencia de personalidades destacadas del ámbito de la vela. Los equipos ganadores recibieron sus trofeos de manos de Fabrizio Cattaneo della Volta, presidente del Reale Yacht Club Canottieri Savoia, y Enrico Deuringer, vicepresidente de la V Zona Fiv.

El presidente del RYCC Savoia, Fabrizio Cattaneo della Volta, destacó en su discurso de clausura el éxito organizativo del evento y la importancia de atraer competiciones de esta magnitud a la ciudad de Nápoles: "Estamos felices y satisfechos con el gran trabajo realizado en las últimas semanas. En la segunda mitad de octubre, acogimos dos regatas internacionales, 22 equipos y alrededor de 150 regatistas de todo el mundo. Dar a conocer las bellezas de Nápoles es lo que más nos enorgullece". Esta competición fue una plataforma ideal para mostrar la hospitalidad napolitana y promover la ciudad como un destino de primer nivel para la práctica de la vela.

El presidente de la V Zona Fiv, Francesco Lo Schiavo, también elogió la destacada organización del RYCC Savoia y el impacto positivo que el evento tuvo en el desarrollo del Match Race en la región: “El RYCC Savoia ha vuelto a confirmar su excelencia organizativa al albergar una final europea de altísimo nivel. El evento contribuyó a poner en valor la flota de RS21 de la Región de Campania y dio un impulso a la candidatura de Nápoles como Capital Europea del Deporte 2026 en el ámbito de la vela internacional”.

La victoria en esta fase final fue para el equipo suizo Swisse Match Race Team, liderado por Yves Mermod del Thunersee Yacht Club, quien navegó junto a Nick Zeltner, Jann Schupbach y Lukas Hesse. El equipo suizo, siempre en posiciones destacadas durante los dos días de clasificación, venció en la final al equipo francés Sudistes Sailing Team, capitaneado por Timothée Rossi de la Société des Régates d’Antibes. El tercer puesto fue para otro equipo francés, Match Mallow de Marin Micoulot, mientras que el primer equipo italiano en la clasificación, las Fiamme Gialle, liderado por Paolo Cian, ex timonel de la Copa América, se quedó con el cuarto lugar.

Así, el European Match Race Tour cierra una temporada memorable, consolidando su prestigio en el circuito y dejando grandes expectativas para la temporada 2025. Con la ambición todos los equipos destacados, el próximo año promete ser una campaña vibrante en la que los competidores buscarán nuevas sedes en las aguas de Europa.

Video: youtu.be/VZnQqBSnF2s; Creditos: CARLODISANTO.COM