Quinto aniversario

Cuando publicamos el primer número de Filigramma en diciembre de 2019, el mundo aún no imaginaba los desafíos que nos esperaban. La revista nació de una idea impulsada por Leticia Díaz Gama, quien, como coordinadora del naciente Círculo de Escritores Sabersinfin, sugirió que emprendiéramos una publicación para dar voz a esta comunidad de escritores que se había congregado alrededor de la iniciativa científica y cultural Sabersinfin. Así, Filigramma se convirtió en el escenario donde se plasman las inquietudes, los sueños y las visiones de quienes creen en el poder de la palabra como un medio de transformación.

Apenas iniciábamos nuestra trayectoria cuando llegó la pandemia, un golpe inesperado que desafió la resiliencia de todos. El confinamiento y las repercusiones económicas afectaron de manera particular a los creativos independientes, entre ellos a los escritores que colaboran con Filigramma. La incertidumbre se convirtió en un obstáculo adicional, y sostener esta publicación fue un reto complejo, especialmente en un momento en que la cultura parecía ser relegada frente a otras prioridades. Sin embargo, en este contexto tan difícil, el proyecto no se detuvo, sino que tomó un nuevo impulso. Con cada edición, Filigramma reafirmó su propósito como un refugio de expresión y creatividad, demostrando que la palabra es una herramienta poderosa incluso en los momentos más oscuros.

Quiero dejar claro que Filigramma no es un proyecto aislado. La revista es parte de un movimiento más amplio y diverso que ha tomado forma gracias a las múltiples iniciativas de Sabersinfin. Desde su creación, ha sido alimentada por la fortaleza y el espíritu que caracteriza a este movimiento cultural y educativo. La revista encuentra sus raíces en el mismo terreno que ha dado vida a otras iniciativas como #Poesíaalasocho, por medio de la cual hemos dialogado con cientos –quizá más de mil– escritores, especialmente latinoamericanos, dándoles un espacio de visibilidad y conexión con una audiencia comprometida y sensible a la literatura.

Otra faceta que complementa y enriquece el espíritu de Filigramma es la realización de los Encuentros Internacionales de Poesía Sabersinfin, eventos que han reunido a poetas de distintas latitudes y que en mayo del próximo año celebrarán su VII edición, en colaboración con la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP). Estos encuentros han sido espacios de intercambio y crecimiento donde la poesía se convierte en un vínculo profundo entre culturas y generaciones. Además, a través de la Antología internacional de poesía Sabersinfin, que ha alcanzado su quinta edición, hemos logrado reunir y publicar las voces de numerosos poetas, brindándoles una plataforma para que sus obras encuentren nuevos lectores.

En este contexto, es fundamental destacar la Agenda de poesía latinoamericana actual, que por segundo año consecutivo ha logrado congregar a 170 escritores de 15 países. Este proyecto no solo celebra la diversidad de nuestra poesía contemporánea, sino que también subraya el compromiso de Sabersinfin por construir puentes entre los escritores y sus lectores, uniendo a la comunidad poética en torno a una causa compartida: la educación y la inspiración a través de la palabra.

La edición número 19 de Filigramma –la cual puedes descargar gratuitamente en el siguiente enlace: https://bit.ly/4hp88pE–, con la que celebramos este quinto aniversario, representa un ciclo completo y el inicio de una nueva etapa para la revista. Este número, que reafirma la importante presencia de Filigramma en Latinoamérica, incluye en sus páginas la inspiración de destacados escritores de la región. La escritora Nancy Almassio, de Argentina; Silvia Martínez Coronel, de Uruguay; Luis Manuel Pimentel, escritor venezolano; y Víctor Manuel Barceló, embajador de México en Uruguay, aportan una rica diversidad cultural que refleja la amplitud de nuestro alcance. Asimismo, tenemos el honor de contar con la participación especial del cubano José Raúl Belén Acosta como escritor invitado, quien además de ser periodista es un prolífico autor en su país.

En cada una de las colaboraciones de esta edición, siento la evolución de un proyecto que ha madurado y que hoy se proyecta hacia el futuro con más fuerza y determinación. Enrique Canchola Martínez, en su artículo La importancia del estado poético permanente para sanar, invita a los lectores a considerar la poesía como un estado de conciencia que puede enriquecer nuestras vidas y ayudarnos a sanar en momentos difíciles. Jorge Antonio Rodríguez y Morgado, en Aferrarse a la vida, explora el deseo humano de trascender y desafiar los límites de la mortalidad, recordándonos que nuestra esencia se encuentra en el acto de resistir y de persistir.

La narrativa y la poesía, pilares de Filigramma, están presentes en las historias de esta edición, como Por segunda ocasión de Lilia Rivera y También evadimos a los ángeles de Luz Gabriela Balcázar Murueta, que exploran las conexiones profundas de la memoria y de la identidad. La poesía, por su parte, se convierte en un medio para la introspección y la conexión espiritual. Olivia Sesma Rascón en Luna salvaje, Esperanza Vera Mozo en Mensajero y Salvador Calva Morales en Luz espiritual nos invitan a un viaje interior, donde la palabra se convierte en un puente hacia la comprensión de nuestras emociones más íntimas.

Llegar al quinto aniversario de Filigramma es, en muchos sentidos, una celebración de la fuerza colectiva. Esta revista es posible gracias al empeño de quienes creen en el poder de la palabra y al esfuerzo de una comunidad que sigue creciendo y diversificándose a través de cada iniciativa de Sabersinfin. Quiero agradecer profundamente a todos los colaboradores y lectores que han apoyado este proyecto desde sus inicios. Cada número de Filigramma es un reflejo de nuestra creencia en la educación permanente, en la cultura como un pilar de cambio y en la literatura como un camino hacia la transformación personal y social.

Hoy, con la edición número 19, no solo celebramos un ciclo cumplido, sino que reafirmamos nuestro compromiso con el futuro de esta publicación. Seguimos adelante con la convicción de que, mientras existan personas que crean en la palabra, siempre habrá un espacio para la poesía, el ensayo y la narrativa. Filigramma es y seguirá siendo un símbolo de resistencia y de esperanza, un proyecto que no solo pertenece a quienes lo hacemos posible, sino a todos aquellos que encuentran en sus páginas una chispa de inspiración y un lugar para reflexionar.

Gracias a todos por ser parte de esta historia, por ayudarnos a sostener esta antorcha que ilumina nuestro camino y que nos recuerda, en cada palabra, que el conocimiento y la cultura son esenciales para nuestra humanidad.