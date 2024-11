La Tartalata; Tartas de queso en el formato más sorprendente

1ª marca en Europa que comercializa tartas envasadas en lata PET transparente.

Madrid, 26 de octubre de 2024.- La Tartalata lanza su nueva gama de tartas de queso envasadas en lata PET transparente, un envase disruptivo que sorprende a los consumidores y aporta grandes ventajas al canal.

A su variedad de deliciosos sabores (Carrot Cake, Tiramisú, Chocolate Passion, Black Cookie, Red Velvet), La Tartalata incorpora sus sorprendentes Tartas de Queso con 7 diferentes sabores: Tarta de Queso Tradicional, Tarta de Queso y Dulce de Leche, Tarta de Queso y Pistacho, Tarta de Queso y Chocolate Blanco, Tarta de Queso y Chocolate Negro, Tarta de Queso Azul y Tarta de Queso y Oreo.

Todos ellas elaboradas de forma 100% artesanal con ingredientes de alta calidad, destacan por su suavidad, cremosidad y sabor que promete deleitar a los consumidores más exigentes.

El envase en lata PET transparente, ligero y resistente, no solo preserva la frescura, sabor y calidad de las Tartalatas, sino que también permite al consumidor llevárselo donde quiera y disfrutar de delicadeza y textura cremosa de este postre antes de consumirlo.

“Nuestras Tartalatas de Tartas de Queso están hechas para enamorar desde el primer bocado, porque sabemos que un buen postre no solo se come, ¡se vive! En La Tartalata lo clásico y tradicional se convierte en algo inesperado, que destaca por su sabor, presentación y funcionalidad” indica Gema Olavarrieta cofundadora de La Tartalata.

Características destacadas Formato innovador: Lata PET transparente que permite visualizar la tarta antes de disfrutarla.

Calidad artesanal: Hechas de forma artesanal 100% a mano, utilizando ingredientes de máxima de calidad.

Textura cremosa: Suave y deliciosa en cada bocado. Variedad de sabores: Desde opciones tradicionales hasta combinaciones creativas.

Un producto dirigido al canal HORECA, ideal para restauración con TakeAway y Delivery, empresas de catering y eventos, hoteles… Un enfoque basado en la innovación que no deja indiferente.

Además, la empresa ofrece un servicio de personalización del producto para eventos de empresas, celebraciones familiares, festivales…

Más información en: latartalata.com.