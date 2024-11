NeuroEpigenCare; Innovación en el estudio y tratamiento del autismo infantil liderado por e-TherapyKids Clinic

NeuropigenCare proyecto pionero de investigación en autismo busca familias e instituciones colaboradoras.

e-TherapyKids Clinic presenta NeuroEpigenCare, una innovadora iniciativa de investigación centrada en la intervención personalizada para el autismo en la población pediátrica. Este mes de noviembre, el equipo se encuentra en plena fase de selección de participantes y hace un llamado a las familias interesadas en formar parte de este proyecto, así como a investigadores, expertos y empresas que deseen colaborar como socios o formar parte del comité ético, financiando una investigación que busca revolucionar el tratamiento de los Trastornos del Espectro Autista (TEA). Este programa multidisciplinario se posiciona a la vanguardia de los estudios clínicos, al combinar análisis epigenéticos y neuromodulación no invasiva con el modelo de intervención bio-psico-social, ofreciendo una atención integral adaptada a las necesidades individuales de cada paciente.

Metodología: test de optimización epigenética, modificaciones nutricionales, neuro modulación magnética no invasiva y terapias interdisciplinares para una intervención terapéutica personalizada

Test epigenético: un paso hacia el bienestar personalizado accesible La metodología comenzará con un test de optimización epigenética, basado en el dispositivo S-Drive, una herramienta de evaluación que analiza el estado epigenético de una persona. Utiliza una muestra de cabello para detectar factores ambientales, deficiencias nutricionales y otras variables que influyen en la expresión genética, sin modificar el ADN en sí. El objetivo es identificar necesidades y desequilibrios que pueden afectar el bienestar y el desarrollo, proporcionando datos que permiten adaptar recomendaciones en áreas como la nutrición, el entorno y el estilo de vida.

Este test se basa en el principio de que el ambiente y los hábitos personales pueden influir en la expresión genética y, por ende, en la salud general. A través de una avanzada tecnología de resonancia magnética capilar, el dispositivo S-Drive examina aspectos como:

Deficiencias en vitaminas y minerales: Permite detectar la necesidad de nutrientes esenciales.

Exposición a toxinas y agentes ambientales: Incluye análisis de contaminación, radiación y otras influencias externas.

Estado del microbioma: Ayuda a evaluar el equilibrio microbiano en el organismo, que es fundamental para la salud inmunológica y digestiva.

Dentro del proyecto NeuroEpigenCare, este test permite personalizar las intervenciones en niños con TEA al identificar factores que pueden mejorar o afectar su desarrollo, proporcionando un enfoque basado en la biología individual para optimizar los tratamientos terapéuticos.

Neuromodulación magnética no invasiva: innovación en el tratamiento del TEA La neuromodulación magnética no invasiva es una técnica terapéutica avanzada que utiliza campos electromagnéticos de baja intensidad para estimular áreas específicas del sistema nervioso sin la necesidad de procedimientos quirúrgicos ni invasivos. Este método ha sido desarrollado para influir en el funcionamiento del sistema nervioso autónomo (SNA), el cual regula funciones corporales esenciales como el ritmo cardíaco, la digestión, la respiración y la respuesta al estrés.

La tecnología utiliza electrodos superficiales colocados en el cuerpo que generan campos magnéticos controlados. Estos campos influyen en la actividad eléctrica de las neuronas y modulan la señalización neuronal sin afectar directamente a los tejidos de una manera invasiva. Este proceso se basa en dos principios:

Estimulación neuromoduladora: A través de señales electromagnéticas de baja frecuencia, se modulan los circuitos neuronales que intervienen en la regulación del sistema nervioso autónomo. Esta estimulación ayuda a mejorar el equilibrio entre el sistema nervioso simpático (responsable de la respuesta de “lucha o huida”) y el sistema nervioso parasimpático (que promueve la relajación y la recuperación).

Optimización del funcionamiento del SNA: Esta técnica ha mostrado eficacia en pacientes con alteraciones del sistema nervioso autónomo, como desregulación emocional, ansiedad, problemas de sueño y trastornos de la respuesta al estrés. La modulación mejora la capacidad de autorregulación, impactando positivamente en el comportamiento, la atención y otros procesos cognitivos.

La neuromodulación magnética no invasiva se utiliza en trastornos del neurodesarrollo, como el TEA, porque ayuda a regular funciones autónomas y contribuye a mejorar la autorregulación, el comportamiento y la interacción social. Con esta herramienta, e-TherapyKids Clinic refuerza su compromiso de implementar tecnologías avanzadas en el tratamiento del autismo.

Intervención nutricional y terapias interdisciplinarias especializadas Para complementar estos tratamientos, NeuroEpigenCare introduce una intervención nutricional que ajusta la dieta del niño según las necesidades específicas detectadas en el análisis epigenético. Este enfoque mejora los niveles de energía, reduce la inflamación y potencia el bienestar general, facilitando un entorno óptimo para el desarrollo cognitivo y emocional.

Además, el equipo interdisciplinario aplica una terapia ocupacional especializada en integración sensorial, logopedia y psicología infantil, creando una intervención terapéutica combinada que se adapta a las necesidades de cada niño en áreas clave como el lenguaje, el comportamiento, autoregulación y la interacción social.

Objetivos de NeuroEpigenCare El proyecto NeuroEpigenCare está diseñado para evaluar a 100 niños de entre 3 y 8 años en un periodo de seis meses. Los objetivos principales de esta investigación incluyen:

Evaluar la utilidad del test de optimización epigenética mediante el dispositivo S-Drive: Esta herramienta avanzada permitirá obtener información sobre deficiencias en nutrientes, exposición a tóxicos y otros factores ambientales que impactan en el desarrollo infantil, con el objetivo de personalizar las intervenciones terapéuticas, ajustando la dieta y el entorno, basadas en los datos epigenéticos de cada niño.

Medir el impacto de la neuromodulación magnética no invasiva: La neuromodulación, influir en el funcionamiento del sistema nervioso autónomo (SNA), el cual regula funciones corporales esenciales como el ritmo cardíaco, la digestión, la respiración y la respuesta al estrés que se aplicará para observar mejoras en el lenguaje, comportamiento, interacción social, autorregulación y organización en niños con TEA.

Comparar resultados entre grupos de intervención combinada y placebo: A fin de medir la eficacia de la intervención, los resultados del grupo que reciba el tratamiento completo (neuromodulación, cambios epigéneticos mediante ajustes de dieta y entorno y terapia interdisciplinaria) se contrastarán con los de un grupo placebo, asegurando una evaluación rigurosa y controlada.

Resultados esperados: Mejoras significativas en múltiples áreas de desarrollo NeuroEpigenCare proyecta resultados positivos y específicos en distintas áreas del desarrollo en los niños que reciban la intervención combinada, en comparación con el grupo placebo:

Lenguaje optimizado: Mejoras en el lenguaje receptivo y expresivo, basadas en un enfoque de neuromodulación adaptada y datos epigenéticos, que favorecerán una comunicación más efectiva.

Cambios en el comportamiento: Reducción de conductas repetitivas o disruptivas, mejora en el control de impulsos y en la capacidad de autorregulación, ofreciendo una adaptación conductual que reduce el estrés en el entorno familiar y escolar.

Organización y autorregulación mejoradas: Aumento en la planificación y la capacidad de ajustarse a distintas situaciones del entorno, optimizando la autonomía en actividades cotidianas.

Intervenciones personalizadas con base epigenética: Gracias a los datos del test S-Drive, se adaptarán las terapias a las necesidades biológicas y ambientales de cada niño, impulsando un desarrollo integral y enfocado en sus fortalezas y áreas de mejora.

Interacción social mejorada: Potenciación de la reciprocidad emocional, empatía y habilidades sociales, generando mayor facilidad en la relación con los demás y en la integración escolar y social.

Además, se espera que los resultados de esta investigación contribuyan a la base científica de los TEA y, al mismo tiempo, generen pautas prácticas que puedan ser adoptadas por instituciones de salud y educación en España y otros países.

Oportunidades de colaboración para familias, investigadores y empresas En esta fase inicial, e-TherapyKids Clinic abre las puertas a las familias de niños con TEA que deseen participar en el estudio, ofreciendo una oportunidad única de acceder a terapias innovadoras. Además, la clínica busca el apoyo de investigadores y expertos en neurodesarrollo para formar parte del comité ético del proyecto, promoviendo un desarrollo ético y riguroso de esta investigación.

Por otra parte, e-TherapyKids invita a empresas e instituciones a colaborar en la financiación de NeuroEpigenCare, contribuyendo a un proyecto de alto impacto social que puede cambiar el futuro del tratamiento del autismo. La participación en este proyecto representa una oportunidad de invertir en un modelo de intervención científica y avanzada, que apuesta por el bienestar y el desarrollo infantil a través de la personalización de terapias.

Impacto esperado: un nuevo horizonte en el tratamiento del TEA NeuroEpigenCare tiene el potencial de generar un cambio significativo en la intervención del TEA. Al ofrecer un tratamiento basado en evidencia y adaptado a las características individuales de cada niño, e-TherapyKids Clinic no solo busca mejorar el desarrollo de habilidades esenciales en los pacientes, sino también proporcionar a las familias herramientas que permitan un acompañamiento integral en casa y en el entorno escolar.

e-TherapyKids Clinic prevé que los resultados del proyecto puedan aplicarse de manera escalable a otros centros especializados, tanto en España como en el ámbito internacional. El equipo de NeuroEpigenCare confía en que este esfuerzo colaborativo transformará la atención al autismo infantil, proporcionando a las familias un modelo de intervención respaldado por la ciencia.

Para más información sobre NeuroEpigenCare y cómo participar en esta innovadora investigación, e-TherapyKids Clinic invita a los interesados a contactar a su equipo de comunicación y explorar la posibilidad de unirse a este esfuerzo que busca revolucionar el modelo de intervención para el TEA.