'zerca FÁZIL' soluciona gratis la factura digital con un ordenador de regalo

Con la inminente obligación de emitir facturas electrónicas en España, zerca!, ha lanzado 'zerca FÁZIL', una plataforma especialmente diseñada para facilitar a PYMES y autónomos la adaptación a esta normativa. La empresa ha anunciado una oferta exclusiva: quienes se registren y utilicen la herramienta durante 12 meses, sin compromiso de permanencia, recibirán totalmente gratis un ordenador portátil o de sobremesa, según su preferencia.

Esta promoción llega en un momento crucial para las pequeñas empresas y los trabajadores por cuenta propia, que deberán cumplir con la normativa impuesta por la Ley Crea y Crece. Esta ley busca digitalizar los procesos empresariales, reducir el fraude fiscal y aumentar la eficiencia, obligando a todas las empresas a emitir y recibir facturas electrónicas a partir de 2025. No cumplir con estas disposiciones puede derivar en fuertes sanciones económicas.

zerca FÁZIL: una solución pensada para PYMES y autónomos Conscientes de las dificultades que supone este cambio para los pequeños negocios, zerca!, ha desarrollado 'zerca FÁZIL', una plataforma gratuita que integra todos los procesos de facturación electrónica en una sola aplicación, intuitiva y fácil de manejar. La herramienta, impulsada por inteligencia artificial, está diseñada para ayudar a las empresas a cumplir con la normativa de facturación electrónica sin necesidad de grandes inversiones en tecnología o formación.

Una oportunidad única: prueba sin compromiso y obtén un ordenador gratis Para hacer aún más atractiva la transición hacia la digitalización, zerca!, ofrece a los usuarios de 'zerca FÁZIL' la oportunidad de obtener un ordenador, ya sea portátil o de sobremesa, simplemente por utilizar la herramienta durante un periodo de prueba de 12 meses. Además, esta oferta no exige compromiso de permanencia, lo que permite a las PYMES y autónomos probar la plataforma sin riesgos, mientras acceden a una herramienta gratuita y a un dispositivo tecnológico esencial para sus negocios.

Facilitando la adaptación a la factura electrónica El objetivo de zerca!, es simplificar al máximo el proceso de adaptación a la facturación electrónica, que será obligatoria en pocos meses. Con 'zerca FÁZIL', los usuarios pueden emitir, recibir y gestionar facturas electrónicas de forma sencilla y en cumplimiento con las exigencias legales, asegurando que sus empresas no se enfrenten a sanciones por incumplimiento de la normativa.

Compromiso de zerca!, con la digitalización de las pequeñas empresas zerca!, es una empresa española comprometida con la digitalización de las PYMES y autónomos. Su enfoque está centrado en ofrecer soluciones tecnológicas accesibles, sencillas y asequibles. La compañía, que ha recibido diversos reconocimientos por su trabajo, como la Mención Honorífica del Ministerio de Industria en 2022 y el reconocimiento como Caso de Éxito por Google en 2023, tiene como misión hacer que la tecnología esté al alcance de los pequeños negocios en todo el país.

Con 'zerca FÁZIL', las PYMES y autónomos no solo pueden cumplir con la normativa de facturación electrónica de manera eficiente y gratuita, sino que además, al registrarse para su periodo de prueba de 12 meses, pueden obtener un ordenador sin coste alguno. Una propuesta que facilita tanto la digitalización como el acceso a las herramientas necesarias para prosperar en un entorno empresarial cada vez más tecnológico.