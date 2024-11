Lienzo reafirma su compromiso con la sostenibilidad y su proyección internacional

El restaurante Lienzo* afincado en la ciudad de Valencia acaba de ser reconocido, en la prestigiosa guía internacional We’re Smart Green Guide, con su máxima distinción de cuatro rábanos. Lienzo demuestra una vez más su compromiso con la sostenibilidad al tiempo que pone en valor la cocina vegetal en Valencia, lo hace con una propuesta de platos elaborados por la chef María José Martínez con productos vegetales ecológicos certificados y de temporada. Se suma este reconocimiento a los muchos recibidos en los últimos meses en el entorno de la alta cocina sostenible.

No ha sido el único reconocimiento que ha recibido el restaurante estos días, los Premios anuales de Hostelería Valencia, que tienen como misión reconocer el trabajo y la trayectoria de los profesionales, empresas e instituciones que contribuyen a dignificar y mejorar el sector hostelero provincial, ha concedido el Premio al servicio de Sala a Juanjo Soria que dirige junto a María José Martínez el restaurante Lienzo y que es el director de sala del mismo. Estos premios son una iniciativa de la Federación Empresarial de Hostelería de Valencia.

La presencia de Lienzo no se circunscribe solo al territorio nacional, el próximo día 4 de noviembre la chef María José Martínez realizará un encuentro gastronómico exclusivo de una sola noche en Perugia (Italia) con la chef italiana Ada Stifani, propietaria del restaurante Ada*, que posee una Estrella Michelin y está situado en el casco histórico de ciudad de Perugia. Las dos cocineras mostrarán la peculiaridad de sus cocinas en una cena que tendrá como máximo exponente la Gran Lubina Atlántica Aquanaria, en un menú creado para esta única cena que tendrá platos tan sugerentes como 'Lubina Absoluta', 'Calamares dashi y encurtidos', 'Dumpling de nabo rojo, Lubina Aquanaria y leche de coco y pasas', 'Lubina Aquanaria ahumada, ravioli de sobrasada, foie micuit y espinacas', 'Erizos de codorniz y alchechengi', y terminará con el postre de María José Martínez 'Miel urbana de tomillo y limón', todos ellos acompañados en armonía con una selección de vinos italianos.

Del 15 al 17 de noviembre la chef será protagonista en Valencia en el Circuit Ricardo Tormo, en el Gran Premio Motul de la Comunitat Valenciana 2024 de MotoGPTM, en la zona MotoGP VIP Village gestionada por Vilaplana Catering y en compañía de chefs también referentes de nuestro país con Estrellas MICHELIN, la chef María José Martínez se incorpora a este circuito mundial con el sello de su inspiradora y sostenible cocina mediterránea, los otros chefs que estarán presentes a su lado en este gran premio son Jordi Roca (Rte. El Celler de Can Roca***), Benito Gómez (Rte. Bardal**), Juanlu Fernández (Rte. Lú cocina y Alma*), Rafel Muria (Rte. Quatre Molins*), y el maestro pastelero Oriol Balaguer. La cocinera de Lienzo realizará para esta ocasión tan especial dos platos de otoño, 'Terrina de anguila, higos y Arropyaki de calabaza' y uno de sus platos más clásicos que mantiene cada temporada en su carta por solicitud de sus clientes, el 'Calamar a baja temperatura, dashi, jengibre, ajo, encurtidos y crujiente de su propia tinta'. María José firmó el acuerdo de colaboración con Fran Benítez, Director Zona Madrid en VILAPLANA Catering.