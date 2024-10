Memoria Colectiva del Cine Español: un archivo vivo para preservar testimonios de nuestra cinematografía

La Academia de Cine ha presentado el proyecto Memoria Colectiva del Cine Español, una iniciativa de archivo vivo, audiovisual y accesible a todos los públicos con testimonios de algunas de las personalidades de los diferentes oficios de nuestro cine. Todas ellas conforman un repositorio de entrevistas realizadas por periodistas especializados.



El diseñador de vestuario y escenógrafo Pedro Moreno; las actrices Marisa Paredes, Gemma Cuervo y Julieta Serrano; los actores José Sacristán y Antonio Resines; los cineastas Cecilia Bartolomé y Adolfo Aristarain; la directora de producción Sol Carnicero; el director de fotografía José Luis Alcaine; y el director y guionista Fernando Méndez-Leite son los protagonistas de esta iniciativa.

Estos once testimonios se suman al proyecto que se inició en 2016, con otras figuras como el actor y director Antonio Banderas; la diseñadora de vestuario, Yvonne Blake; el director y guionista, Jaime de Armiñán; el actor Juan Diego; o la actriz, directora y escritora Emma Cohen; junto una veintena de testimonios más, que fueron grabados con la colaboración de TCM, la Universidad Europea de Madrid y Fundación SGAE.

Se trata de un archivo permeable que sirve de testimonio común mientras se continúa escribiendo la historia del cine español, integrado dentro de una web que también visibiliza la diversidad y pluralidad de los principales agentes veteranos de nuestro cine, y que estará en continua actualización.

En primera persona

Para el presidente de la Academia, que a su vez es otro de los protagonistas de este proyecto, este proyecto responde a uno de los objetivos de la institución, desde su fundación, y “sirve de espacio para hacer memoria de nuestra cinematografía. El cine, que va para el siglo y medio de existencia, ha servido para mostrar los cambios históricos y reflexionar sobre el pasado y el futuro. Pero el mismo cine también necesita que existan espacios donde fijar y archivar su historia”.

Méndez-Leite también avanzó que “esto es tan solo el principio”, ya que desde la Academia de Cine, “nuestra ambición es que muchas más personalidades del cine español dejen su voz y recuerdos a buen recaudo en esta Memoria Colectiva. Testimonios que serán preservados y difundiremos como se merecen”, dijo.

La actriz Julieta Serrano, una de las protagonistas, destacó, durante el acto de presentación, la importancia que tiene esta iniciativa. “Es importante que se haga lo que se está haciendo, que continúe, para que sigamos viendo cómo se hizo, cómo se hace, y cómo será el cine. Además, vamos a poder ver a compañeros que ya no están, y tenemos la suerte de que hayan quedado registrados” Al igual que la directora de producción Sol Carnicero, para la que su participación en Memoria Colectiva del Cine Español ha supuesto “una emoción tremenda de poder contar mi historia. Ahora tengo memoria, lo puedo contar, aunque me siento joven esto rinde recuerdo a una profesión en la que llevo 50 años, y que es importante poner en valor”.

Testigos de la historia del cine

Durante el acto de presentación, celebrado hoy en la Academia, el periodista Matías G. Rebolledo, uno de los entrevistadores, puso en valor la apuesta de la institución por proyectos como este que, "en tiempos donde se discute la verdad, este proyecto te acerca a la fuentes principales de nuestro cine. Una iniciativa que es útil para las nuevas generaciones de jóvenes, para que se enfrenten a la Memoria del cine español, y que vean cómo funcionan su oficios".

Andrea G. Bermejo también habló de su participación como periodista en la iniciativa, y coincidió en el valor que tiene este repositorio de entrevistas que, "traslada a todos los públicos testimonios, no sólo de actores y directores, sino de todos los oficios, que son igual de importantes". Agradeció también a la Academia la implicación y puesta en valor de los periodistas en esta Memoria.

El acceso a este recurso documental es público, a través de la web de la institución en academiadecine.com/memoria, desde donde se podrán consultar las entrevistas en vídeo y sesiones de fotos realizada ad hoc, que aparecen junto a los textos escritos por algunos de sus entrevistadores, periodistas como Elsa Fernández-Santos, Pepa Blanes, Javier Zurro, Andrea G. Bermejo, Begoña Piña, Rubén Romero, Rosana Torres, Javier Espada y Chusa L. Monjas, entre otros.