EzeeTabs: La producción de plástico sigue en aumento también en España

Según datos de la CE, cada europeo genera de media alrededor de 36 kg de residuos de envases de plástico por año de los cuales solo se reciclan 17 kg. Entre 2010 y 2021 el volumen de residuos de envases de plástico generados por habitante aumentó en torno al 29% (+8,1 kilos por persona). En España durante 2021 se generaron 182,68 kg por persona. Ese mismo año, la UE produjo un total de 84,3 millones de toneladas de residuos de envases, 4,8 millones de toneladas más que un año antes La producción indiscriminada de plásticos y la poca capacidad de reciclaje están convirtiendo el planeta en un inmenso vertedero de este material. Cada año, millones de toneladas son quemadas en vertederos ilegales o acaban en el Mar Mediterráneo. Con el sol, el plástico se fragmenta en pequeñas partículas que acaban en los estómagos de seres marinos, contaminando la cadena alimentaria y poniendo en riesgo la salud de todos.

Según datos del Instituto Nacional de Estadística, la economía española generó 105,6 millones de toneladas de residuos en 2020. De ellos, 876 mil toneladas correspondieron a plásticos.

Para ponernos en contexto, en 1950 se producían 2 millones de toneladas de diferentes versiones de plástico en todo el planeta. En 2021, la cifra alcanzó los 390 millones de toneladas. Si bien cada año se intenta reciclar más plástico, también cada año se produce más de este material. La Fundación Plastic Soup estima que en 2050 se producirán 1.480 millones de toneladas, un 370% más que en 2021.

"En 2019 decidimos crear EzeeTabs porque somos conscientes de que no podemos seguir fomentando la producción de envases de plástico de un solo uso. Cada día se venden millones de productos de limpieza en envases de plástico que una vez utilizados muchas veces no acaban siendo reciclados. Por este motivo, con las tabletas solubles en agua para crear productos de limpieza ayudamos a reducir el plástico", afirma Bob Blankert, CEO de EzeeTabs.

España, un problema con dimensiones locales

La media europea de residuos de envases de plástico es hoy de 36 kg al año por individuo, mientras que en 2010 era de 29 kilos. Es decir, en poco más de 10 años cada persona produce 8,1 kg más. Los datos muestran la gravedad del problema y la necesidad de tomar medidas para reducir la producción y el consumo de plástico.

Este patrón no es una tendencia que esté desapareciendo en España. Los residuos globales producidos por cada español en 2021, que son 182,68 kilogramos por persona (plásticos, papeles, cartones, metales, etc.), contribuyen significativamente a la contaminación de los océanos y mares. Europa no está mucho mejor. Los residuos de envases producidos por la Unión Europea en 2021 ascendieron a 84,3 millones de toneladas, un aumento de 4,8 millones de toneladas respecto al año anterior.

EzeeTab, un ejemplo de cómo es posible evitar el plástico de un solo uso

Las numerosas botellas de plástico de un solo uso aumentan los residuos de este material. Se estima que en todo el mundo se usan alrededor de 1 millón de botellas de plástico por minuto, lo que supone una media de 156 botellas de plástico por persona al año. Este ritmo es inasumible para el planeta y las consecuencias ya comienzan a ser irreversibles.

Al utilizar tabletas limpiadoras, es posible rellenar cualquier botella pulverizadora una y otra vez. Además, ya no es necesario cargar con botellas de plástico y se necesita menos espacio de almacenamiento. Además, cuenta con una amplia gama de productos de limpieza en tabletas, lo que permite dejar de utilizar botellas de plástico de un solo uso.

Sus tabletas son biodegradables y amigables con el medioambiente. "EzeeTabs facilita la limpieza eficaz y sostenible para los consumidores. Es mucho más ecológico que los productos de limpieza líquidos con ingredientes nocivos en envases de plástico desechable", afirma Bob Blankert de EzeeTabs.

Oferta de EzeeTabs

La gama incluye limpiadores de superficies (para todo uso, cocina, baño o cristales), limpiadores de botellas y limpiadores de máquinas. Los limpiadores de botellas, al ser biodegradables, son perfectos para limpiar todo tipo de botellas reutilizables (por ejemplo, botellas de agua y botellas SodaStream). Los limpiadores para máquinas se pueden utilizar para limpiar o descalcificar la cafetera, lavavajillas o lavadora. Los precios oscilan entre los 5,99 € por 2 limpiadores de superficies (2 tabletas para 2 botellas de 750 ml) y los 9,99 € por 2-6 limpiadores de máquinas:

Limpiador multiusos (2 tabletas para hacer 2 botellas de 750ml de producto) - 5,99€ Limpiador de cocina (2 tabletas para hacer 2 botellas de 750ml de producto) - 5,99€ Limpiador de baño (2 tabletas para hacer 2 botellas de 750ml de producto) - 5,99€ Limpiador de cristales (2 tabletas para hacer 2 botellas de 750ml de producto) - 5,99€ Limpiador de botellas (8 tabletas para limpiar 8 veces una botella) - 8,99€ Limpiador para cafetera (6 tabletas para hacer 6 ciclos de limpieza) -9,99€ Descalcificador para cafetera (2 tabletas para hacer 2 ciclos de descalcificación) - 9,99€ Desengrasante para lavavajillas (2 tabletas para hacer 2 ciclos de limpieza) - 9,99€ Descalcificador para lavavajillas (2 tabletas para hacer 2 ciclos de limpieza) - 9,99€ Limpiador para lavadora (2 tabletas para hacer 2 ciclos de limpieza) - 9,99€ Botella reutilizable rPET (750ml) - 4,99€