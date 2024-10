Gala Acción Social organiza la celebración de los Best Hotel Awards en Málaga

En los últimos años, las prácticas de responsabilidad social han ganado una gran relevancia para las empresas del sector de la hostelería y el turismo. Desde este punto de vista, el reconocimiento a las marcas que realizan iniciativas de este tipo no solo las pone en valor, sino que puede incentivar nuevas acciones. En este marco, Gala Acción Social llevará a cabo los Best Hotel Awards el próximo 12 de diciembre en el auditorio del Museo Picasso en Málaga. Esta celebración en una capital del turismo busca premiar a las compañías más destacadas de la industria.

Un certamen que premia a las mejores marcas de hostelería y turismo La entrega de premios Best Hotel Awards otorga una importancia especial a las prácticas de responsabilidad social emprendidas por las empresas de hostelería y turismo de España. En cada edición, los organizadores realizan una preselección de las firmas del sector de acuerdo con una serie de pautas basadas en el funcionamiento y las políticas de los establecimientos. Entre ellas, es posible mencionar la imagen de marca, las opiniones de los clientes, las tecnologías implementadas y los valores responsables.

Este evento tiene la intención de impulsar el servicio centrado en los consumidores, la calidad, las buenas conductas y la orientación en los recursos humanos. Además, pretende fomentar los valores sociales y la gestión medioambiental, encauzando el trabajo que se desarrolla en este tipo de negocios hacia la sostenibilidad y la conciencia social. Así, las compañías que sean galardonadas en esta celebración en una capital del turismo como Málaga se posicionarán como referentes en calidad, Responsabilidad Social Corporativa (RSC) y gestión enfocada a los clientes.

Eventos para promover una sociedad más concienciada y solidaria Gala Acción Social es una entidad sin ánimo de lucro, cuyos proyectos tienen como objetivo promover responsabilidad social. Para ello, desarrolla galas, festivales, entregas de premios y otros eventos que combinan glamour, valores solidarios y acción social. De esta manera, la organización busca transmitir la importancia del bien público en los distintos niveles del sector empresarial. En este escenario, el poder mediático de estas galas, sumado a la participación de personalidades famosas y relevantes de la sociedad, son claves para difundir este mensaje.

Todos estos factores representan un incentivo para que las compañías estén cada vez más solidarizadas y concienciadas con la RSC. En el caso de las marcas de hostelería y turismo, estas políticas resultan esenciales para mejorar su imagen de cara a sus clientes.

Por lo tanto, los Best Hotel Awards son una ocasión ideal para poner en valor la calidad y los servicios de los establecimientos del sector que destacan a nivel nacional e internacional. A su vez, la posibilidad de realizar esta celebración en una capital del turismo como Málaga marca la trascendencia de los premios para las empresas hoteleras y turísticas.