El parque de nieve Xanadú ya produce energía con 1870 paneles solares

Madrid Snowzone es la única pista de nieve cubierta que existe en España y una de las más grandes del mundo. Ubicado dentro del centro comercial y de ocio Intu Xanadú, este punto de encuentro de esquiadores y snowboarders dispone de una superficie de 18.000 m² conformada por pistas para principiantes y expertos, además de diversas zonas de ocio complementarias. En este marco, la estación de esquí indoor de la capital española ha incorporado recientemente una nueva estructura de paneles solares, con el propósito de reducir el consumo de energía convencional, la huella de carbono y mitigar el impacto ambiental de sus operaciones.

Para este ambicioso proyecto fue escogida Ecogreen, una de las empresas más destacadas del sector del ahorro y la eficiencia energética. Esta compañía madrileña especializada en el desarrollo e instalación de sistemas fotovoltaicos ha instalado en el parque Xanadú un total de 1870 módulos fotovoltaicos que permitirán generar unos 870 MW de energía.

La presencia de estos paneles solares no solo implica un importante ahorro en términos de la facturación eléctrica del lugar, sino que también contribuye a promover una imagen del parque de nieve más sostenible desde el punto de vista ambiental. José María Rabadán (CEO de Ecogreen), a continuación, explica en detalle los alcances del trabajo que ha ejecutado esta firma referente en el ámbito de la sostenibilidad energética en España.

José, en primer lugar, podría hablar de cómo surgió la oportunidad de colaborar con el parque de nieve Xanadú para la instalación de estos módulos fotovoltaicos.

En el sector tenemos continuos contactos que nos informan de obras que se licitan y otras donde otras empresas no pueden acudir por el tamaño de las mismas. En el sector residencial es el boca a boca lo que mejor funciona, ya que es el propio cliente el que aconseja nuestra empresa. Debido al intrusismo profesional que hay en este sector, es muy importante que los propios cliente puedan hablar de ti después de quedar contentos, claro.

Desde el punto de vista técnico, ¿cómo se compone la instalación en cuanto a estructura, materiales y grados de inclinación de los paneles solares para optimizar la captación solar?

Cada instalación es un mundo, lo ideal en nuestro punto geográfico son 30º de inclinación con un azimut de 0º respecto al sur. Pero, por ejemplo, por problemas de espacio en esta instalación en concreto se han colocado Este-Oeste en 15º.

Con estos 1870 paneles que se han instalado se esperan generar unos 870 MW de energía. Concretamente, ¿cómo impactará esto en el consumo energético de la estación de esquí?

Con esta instalación se pretende ahorrar un 37% de consumo medio a lo largo del año. Es más en verano y menos en invierno, por supuesto, debido al grado de incidencia del sol en cada periodo del año y a las horas de sol diarias, que disminuyen en invierno.

¿Qué desafíos han tenido que afrontar para materializar la ejecución de este ambicioso proyecto?

Sobre todo, ha sido una lucha constante con la ingeniería del centro comercial (ajena al parque de nieve), ya que han estado encima de nosotros constantemente cambiándonos partes del proyecto continuamente. El proyecto en sí es sencillo si te dejan trabajar.

¿Cómo ha sido todo el proceso, desde la evaluación inicial para determinar las necesidades hasta el desarrollo y montaje de la instalación a medida?

Pues han sido más de 2 años ya de proyecto con todas sus fases, desde que empezamos. Al principio se sientan las necesidades y las restricciones, ya que el proyecto se hace encima de una propiedad ajena que tiene que autorizar todo como es el centro comercial Xanadú. Con el espacio que te dan, tienes que presentar el proyecto y ejecutarlo. Lo primero que se tiene que hacer es marcar todo por las noches y con un láser, para después dibujar en el suelo donde van las estructuras. Después se colocan las estructuras, los cables y los paneles, de zona en zona. Por último se instalan los cuadros de protecciones y los inversores. Se hace la puesta en marcha y después se pasa el organismo de control, tanto del Ministerio de Industria como del centro. Por último se entrega el proyecto.

Durante el proceso de instalación, ¿han tenido que realizar algún tipo de adaptación específica para integrar los paneles solares en un entorno como el parque de nieve?

Sí, se nos solicitó que todas las estructuras fueran sobre las cerchas y correas del centro por la cantidad de lastre que llevan los paneles. Esto ha sido lo que más trabajo de ingeniería nos ha llevado, ya que no estaba contemplado en un primer momento y nos lo exigió el centro comercial después de entregar la oferta.

Más allá de reducir el gasto energético y minimizar la huella de carbono, ¿qué otros beneficios ambientales o de otra índole aporta esta instalación en Xanadú?

Por supuesto que si, la propia protección del techo del centro evitará la degradación de este, así como su calentamiento. Esto reducirá aún más las emisiones y reducirá los consumos de los sistemas de frío industrial.

Para finalizar, a partir de la concreción exitosa de este proyecto, ¿existe la posibilidad de desarrollar nuevas instalaciones fotovoltaicas para el parque de nieve?

Para el parque de nieve estamos ya evaluando un segundo proyecto para aumentar la potencia de producción. Ya se ha hecho otra instalación bastante más pequeña en el centro comercial, para cubrir las necesidades de las zonas comunes. No creo que este centro comercial tenga más instalaciones ni por espacio ni por permisos del propio centro, pero nunca se sabe.

En definitiva, el uso y aplicación de las placas solares en España ha crecido de forma significativa, lo que supone una ventaja considerable en la búsqueda de un futuro más sostenible y con mayor compromiso ambiental. Gracias al trabajo de Ecogreen, el parque de nieve de Madrid (Xanadú) ha logrado optimizar la eficiencia energética de sus operaciones y reforzar su intención de cuidado del medioambiente.