Obtener la mayor rentabilidad en la venta de una propiedad con Al lío Inmobiliario

Una casa es mucho más que una estructura definida por cuatro paredes y un techo. Se trata de un lugar lleno de historias, recuerdos y donde se realizan múltiples inversiones para convertirla en un verdadero hogar.

Por ello, tomar la decisión de venderla no siempre es sencillo. Sin embargo, a juicio de Al lío Inmobiliario, una vez que se ha encontrado la determinación para vender, el enfoque se debe poner en hacerlo bien, y esto implica encontrar al comprador ideal y obtener la mayor rentabilidad posible.

Por esto, esta inmobiliaria ofrece un servicio atípico, que se diferencia notoriamente de las agencias convencionales porque se basa en un concepto directo, selectivo y orientado a los resultados rápidos.

¿Por qué Al lío Inmobiliario se define como una inmobiliaria atípica frente a las agencias convencionales?

Porque surgió de forma no convencional. Hace años que me dedico a la inversión inmobiliaria y asesoro a inversores. Lo importante es que cada vez que compraba un inmueble, intervenía una inmobiliaria, y me di cuenta de que en este sector falta profesionalidad y seriedad. En alguna ocasión he visto como la propia inmobiliaria ha perjudicado la venta, perjudicado de esa forma al vendedor, con eso te lo digo todo.

Y por eso decidí profesionalizarme en la intermediación, para hacer lo que los propietarios echan en falta, UN BUEN SERVICIO. Mi especialidad es hacer que tu casa brille y encontrar a ese comprador especial. Controlando todo el proceso de venta, optimizando el tiempo y evitando que pierdas energías en cosas que no importan. No me dedico a aparentar ni a dar vueltas sin sentido.

¿De dónde provienen las suspicacias hacia lo que prometen las agencias inmobiliarias?

El sector inmobiliario actualmente tiene muy mala fama, y con razon. Partiendo de la base, que hoy en día no necesitas ninguna titulación ni estudios en el sector, cualquier persona puede vender tu casa... y asi nos va. Y luego están las promesas fantásticas para captar propietarios, como: te vendo tu casa en una semana (eso sí, fírmame una exclusiva de 6 meses) esto es como en todos los sectores, hay muy buenos profesionales y muy malos profesionales, pero lo malo en este sector es que los malos abundan mucho más.

¿Por qué es más recomendable solicitar los servicios de un agente inmobiliario independiente que los de una inmobiliaria con grandes números de ventas?

Trabajar con un agente independiente es como tener a tu amigo experto en bienes raíces. Al trabajar con un número limitado de clientes, voy a estar pendiente de ti y de tus objetivos. En una inmobiliaria tradicional, eres uno más en la lista. ¿Quieres hablar con tu agente? ¡Suerte navegando por los menús de teléfono tipo "si quiere hablar de ventas, marque 1!" Aquí, si me llamas, ¡te contesto yo! Y por supuesto, el proceso de venta es más cuidadoso y personal.

¿Qué riesgos se corren al gestionar la venta de la casa por cuenta propia?

El secreto para vender tu casa rápido no es un hechizo mágico (aunque sería genial tener uno). La clave está en fijar un buen precio, preparar la casa como si fuera a salir en la portada de una revista y usar buenas fotos para capturar la atención, hacer un buen texto de copywriter inmobiliario, dar valor a la propiedad, seleccionar a los compradores ideales y tener paciencia en las visitas, y no nos olvidemos de manejar bien la negociación. Aparte está todo el tema legal, nota simple, contratos de reserva y de arras, documentación para la notaria, y algo que se olvida mucho es los impuestos que se van a apagar según se efectúe la venta.

Yo he conocido a propietarios que tienen el tiempo y la capacidad para desarrollar todo lo que he mencionado, en ese caso no necesita a una inmobiliaria. Para todos los demás estamos los profesionales.

¿Qué distingue al servicio de Al lío Inmobiliario a la hora de vender una vivienda?

Profesionalidad y honestidad. Tratar siempre de forma directa con el propietario y crear un vínculo de confianza para llevar a buen puerto la venta de su vivienda al mejor precio. Una atencion más que personalizada, sin engaños ni florituras.

¿Qué perfil tiene el cliente ideal de Al lío Inmobiliario?

Solo trabajo con propietarios que valoran lo que hago. Propietarios que confían en mí y comparten mis objetivos. Porque cuando trabajamos juntos, con confianza y un objetivo común, el éxito está asegurado.

En definitiva, Al lío Inmobiliario se caracteriza por ofrecer un servicio enfocado en la venta rápida y al máximo precio posible, sin dar rodeos ni pavonearse con cifras llamativas de propiedades a disposición.