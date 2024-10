Repara tu Deuda Abogados cancela 43.000 € en Valladolid (Castilla y León) con la Ley de Segunda Oportunidad

Su insolvencia se encuentra en la solicitud de financiación para la compra de un vehículo y para los gastos corrientes Repara tu Deuda, despacho de abogados líder en España en la Ley de Segunda Oportunidad, ha logrado cancelar una deuda que ascendía a 43.000 euros a un hombre de Valladolid (Castilla y León).

Los abogados de Repara tu Deuda explican su historia: “el motivo de la insolvencia se encuentra en la solicitud de financiación para la compra de un vehículo y para cubrir los gastos corrientes debido a la imposibilidad de poder gestionarlos con los bajos recursos de los que disponía. Posteriormente, a pesar de los intentos realizados, no logró devolver la cantidad adeudada”.

Ahora, gracias a Repara tu Deuda Abogados y a la Ley de Segunda Oportunidad, el concursado puede empezar de nuevo sin deudas tras dictar el Juzgado de lo Mercantil nº1 de Valladolid (Castilla y León) la Exoneración del Pasivo Insatisfecho (EPI) en su caso, con lo que queda libre de los importes acumulados pendientes.

Repara tu Deuda Abogados comenzó su actividad como despacho especializado en la aplicación de la Ley de Segunda Oportunidad en septiembre del año 2015, el mismo en el que fue aprobada esta herramienta para ofrecer una salida airosa a las personas angustiadas por sus deudas.

En la actualidad, el despacho ha superado la cifra de 280 millones de euros exonerados a personas que proceden de las diferentes comunidades autónomas. Además, se están tramitando casos actualmente cuyo resultado se prevé satisfactorio y se continúan recibiendo llamadas a diario de personas que están interesadas en cancelar sus deudas mediante la Ley de Segunda Oportunidad.

El perfil de particulares y autónomos que se acogen a la Ley de Segunda Oportunidad es muy variado: pequeños empresarios que crearon un negocio o realizaron inversiones con resultados negativos, personas en complicadas circunstancias laborales o de salud, particulares que han sido víctimas de algún tipo de engaño, divorciados que han sufrido el aumento de gastos de su nueva situación, padres que avalaron a sus hijos para la compra de una vivienda, etc.

Por otro lado, el despacho está especializado en defender los derechos de los consumidores. Así, entre sus servicios también se encuentra el análisis y estudio de los contratos firmados por las personas con bancos y entidades financieras. El objetivo es comprobar si existen cláusulas abusivas para la cancelación de tarjetas de crédito, tarjetas revolving, minicréditos, préstamos e hipotecas y poder reclamar a Cofidis, Moneyman, WiZink, Carrefour, Vivus, Banco Santander, CaixaBank, BBVA, Banco Sabadell, myKredit, Kviku, etc.