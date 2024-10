La biotech Votum World promueve la investigación en España para combatir el dolor y la ansiedad con CBD

La biotech contará con la colaboración de la Universidad de Murcia y el Instituto Murciano de Investigación Biosanitaria (IMIB). ​​​El dolor neuropático afecta al 8% de la población española, mientras que el 30% de la población mundial padece algún tipo de trastorno de ansiedad. Según la OMS, se estima que en 2023 el 96% de la población activa sufrió un ataque de estrés, ansiedad, dolor o cansancio muscular, siendo el 42.1% de forma continuada La compañía biotecnológica española, Votum.World, ha iniciado dos nuevos estudios clínicos dirigidos a evaluar los efectos analgésicos y antiinflamatorios del cannabidiol (CBD) en pacientes con dolor neuropático, trastornos de ansiedad e insomnio. Estos estudios, realizados en colaboración de la Universidad de Murcia y el Instituto Murciano de Investigación Biomédica (IMIB), consolidan a Votum World como pioneros en la investigación del CBD para la salud, un campo con escasos estudios a nivel global, además de reforzar el compromiso de la empresa con la investigación y su misión de mejorar la calidad de vida de los pacientes mediante soluciones naturales y respaldadas por evidencia científica.

Según datos recientes de la Sociedad Española de Neurología, el dolor neuropático afecta a un 8% de la población española, mientras que el 30% de la población mundial padece algún tipo de trastorno de ansiedad, de acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS). Además, desde 2023, se estima que 264 millones de adultos en todo el mundo sufrirán ansiedad. El año pasado se registró que el 96% de la población activa sufrió un ataque de estrés, ansiedad, dolor o cansancio muscular, siendo el 42.1% de forma continuada. En este sentido, los estudios de Votum World se centrarán en pacientes con dolor neuropático en articulaciones como la mandíbula y la rodilla, así como en personas con radiculopatías cervicales, ansiedad e insomnio, afecciones que afectan a millones de personas en todo el mundo.

"En Votum World creemos firmemente que la salud es un derecho y que la innovación debe estar al servicio de las personas. Estos estudios no son solo una prueba científica, son un paso hacia un futuro más humano, con soluciones efectivas y accesibles para todos. Estamos comprometidos con liderar una revolución en la manera en que entendemos y cuidamos el cuerpo, basándonos en la ciencia, pero sin perder nunca de vista a las personas", asegura Alejandro Martí, CoCEO y cofundador de Votum World.

"Siempre hemos apostado por la innovación con un propósito claro: mejorar la calidad de vida. Estos estudios no solo refuerzan nuestro compromiso con la ciencia, sino que también son una oportunidad para mostrar cómo los cannabinoides pueden transformar el bienestar de forma segura y natural. Estamos emocionados por lo que estos avances significan para nuestros consumidores y para la industria en general", comenta Borja Vera, CoCEO y cofundador de Votum World.

De esta forma, estas investigaciones se suman al estudio anterior que llevó a cabo Votum World a principios de año, donde se evaluaron las propiedades analgésicas y antiinflamatorias del CBD en pacientes con patologías de la articulación temporomandibular. En dicho estudio, los resultados mostraron que el uso de las cremas de CBD, combinado con fisioterapia, lograban una reducción del dolor del 59%, frente al 45% alcanzado con ibuprofeno.

Estudios centrados en el bienestar de los pacientes

Los estudios, liderados por el Dr. Francisco Martínez, director médico de Votum World, han sido diseñados cuidadosamente y se llevarán a cabo entre 12 y 18 meses, estructurados en tres fases: selección de participantes, pruebas controladas con placebo, antiinflamatorios no esteroides (AINEs) y productos de Votum World, y un seguimiento detallado de los resultados.

Durante los estudios, se utilizarán técnicas avanzadas para medir el alivio del dolor y la inflamación, además de emplear herramientas digitales para realizar un seguimiento en tiempo real del progreso de los pacientes, garantizando así que los productos sean tanto efectivos como seguros. "Exploramos nuevas fronteras en el tratamiento del dolor y los trastornos del sueño. Sabemos que los derivados del CBD tienen un enorme potencial terapéutico, y con estos estudios buscamos maximizar ese potencial, ofreciendo soluciones que sean a la vez eficaces y respetuosas con el cuerpo", afirma el Dr. Francisco Martínez, director médico de Votum World.

Los primeros resultados estarán disponibles para mediados de 2025, y se espera que confirmen la efectividad de los productos de Votum World en el alivio del dolor neuropático y los trastornos de ansiedad. Estos estudios también abren la puerta a nuevas aplicaciones del CBD en el ámbito del bienestar deportivo, un sector en el que cada vez más atletas recurren a productos con cannabinoides para mejorar la recuperación muscular. Cabe destacar que la Agencia Mundial Antidopaje (AMA) ya ha retirado al CBD de su lista de sustancias prohibidas, lo que facilita su uso en el deporte profesional.