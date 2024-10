La tendencia vintage que hará llenar de nuevo las paredes de posters

La firma lifestyle de San Francisco, Cavallini & Co, trae a España los posters vintage más en tendencia. Explican por qué son la pieza perfecta para darle el toque a cualquier estancia La moda retro y vintage está conquistando de nuevo el diseño de interiores y una forma de integrar esta tendencia en el hogar es a través de la marca americana con diseño italiano Cavallini & Co. Esta firma, recién aterrizada desde San Francisco, cuenta con una amplia gama de papelería que incluye, entre otros productos, puzzles, cuadernos y posters. Desde la marca explican por qué estos últimos se convertirán en el complemento perfecto para dar ese toque nostálgico a cualquier espacio del hogar.

Apuesta por la moda vintage: posters atemporales y refinados

Un póster es la mejor manera de hacer resaltar cualquier habitación, se convierte fácilmente en el punto focal, añadiendo carácter y dinamismo a la estancia. Desde siempre se han utilizado para mostrar los gustos personales y se han relacionado con la adolescencia, pero van mucho más allá.

"Los posters vintage de Cavallini son una opción distintiva para quienes valoran la elegancia y la autenticidad en su decoración, son una apuesta segura a futuro, su estética no pasa de moda y encajan con diferentes estilos decorativos. Son el accesorio perfecto para maximizar el uso de paredes vacías, creando una atmósfera más completa y atractiva, pero sin ser complicados de colgar, por lo que se convierten en una opción rápida y sencilla", afirma Andreia Costa, relaciones públicas de Cavallini & Co."Solo se necesita agregar el marco que más guste para transformar un salón en una exposición de arte", agrega.

3 posters que darán un toque especial al hogar

Poster Constellation 2

Para los apasionados del horóscopo y la astronomía. El Poster Constellation 2 de Cavallini (10,35€ en puntos de venta Cavallini & Co. España) de 50 cm x 70 cm contiene las increíbles ilustraciones de las constelaciones del firmamento. Su diseño tan elegante transporta a todas las leyendas mitológicas que se han transmitido de generación en generación en relación con las estrellas. La precisión de sus gráficos y la paleta de colores nostálgica aportan un encanto visual que transforma cualquier pared en una ventana al universo.

Poster Chromatic Scale of Colors

Uno esencial para los artistas. El Poster Chromatic Scale of Colors de Cavallini (10,35€ en puntos de venta Cavallini & Co. España) es la herramienta perfecta para toda persona creativa.

Gracias a su diseño permite ver en un simple vistazo la rueda de color completa y la combinación de tonos.

Todo esto lo convierte en un poster atemporal, didáctico y muy estético, ideal para decorar una habitación o estudio de pintura.

Poster World Map Rememora a la época de exploradores y aventureros. El poster vintage World Map de Cavallini (10,35€ en puntos de venta Cavallini & Co. España) es un mapa antiguo lleno de detalles, ideal para decorar el salón, despacho o habitación de los amantes de los viajes y geografía con un toque clásico y cultural. Es la combinación perfecta ente estilo y conocimiento.

El papel de alta calidad sobre el que está impreso resalta aún más los detalles del mapa, garantizando su durabilidad y belleza, haciéndolo perfecto para enmarcar y exhibir en lugares clave.

Especiales para estas Navidades

Perfecto momento para aprovechar el poder de decoración de los posters para dar ese toque navideño al hogar con los Posters Navideños de Cavallini (10,35€ en puntos de venta Cavallini & Co. España). Sus diseños llenos de árboles de Navidad, Papá Noel y villancicos transportan a la infancia al mismo tiempo en el que se crean nuevos recuerdos.