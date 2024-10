Serie MALTA, la grifería de IMEX con acabados atractivos y caño extraíble

En la actualidad, la cocina se ha convertido en un espacio donde funcionalidad y diseño van de la mano. Cada detalle cuenta, y uno de los elementos clave para lograr un ambiente moderno y estilizado es la grifería. En IMEX, la Serie MALTA no solo destaca por su rendimiento, sino también por la diversidad de acabados que permiten personalizar tu cocina según los gustos y necesidades.

Serie MALTA una gama de acabados para cada estilo. La Serie MALTA de IMEX ofrece una amplia variedad de acabados, pensados para adaptarse a cualquier estilo decorativo. Entre las opciones más populares se encuentran el cromo brillante, el negro mate, el blanco mate; es importante señalar que los acabados mencionados se aplican sobre materiales de alta calidad.

Serie MALTA acabados con tecnología PVD para mayor resistencia. En IMEX también se incorpora la avanzada tecnología PVD (Physical Vapor Deposition) en algunos de sus acabados, como el Black Gun Metal, Oro cepillado o el Oro Rosa Cepillado aportando un toque de color y sofisticación al entorno y garantizando la durabilidad y la resistencia frente al uso diario. Esta técnica permite aplicar una capa ultrarresistente que no solo protege el grifo, sino que también asegura que el color se mantenga intacto durante mucho más tiempo, incluso en ambientes exigentes. El acabado PVD es conocido por su resistencia a los arañazos, la abrasión y la decoloración, lo que garantiza que el grifo mantenga su apariencia como el primer día, a pesar del uso constante.

Serie MALTA en acero inoxidable S.316: Más allá de un acabado. En esta amplia gama de opciones, hay que destacar que el acero inoxidable S.316, presente en algunos de los productos de esta empresa, no es un acabado, sino un material de fabricación de primera calidad. Este acero, también llamado “acero marino”, ofrece una resistencia superior a la corrosión, siendo ideal para entornos con alta exposición al agua o ambientes con condiciones extremas, como áreas costeras o con aguas de alta dureza. Su composición garantiza una durabilidad excepcional, sin necesidad de aplicar recubrimientos o acabados adicionales, manteniendo sus propiedades naturales intactas durante años.

Personalizar la cocina con la Serie MALTA. La Serie MALTA de IMEX no solo ofrece un diseño contemporáneo, sino también una variedad de acabados que permiten personalizar la cocina al máximo. Ya sea que se opte por un brillante cromo o un elegante negro mate, cada opción asegura la mejor calidad. Y si se busca durabilidad extrema, la incorporación de acabados PVD y materiales premium como el acero inoxidable S.316 aseguran que la grifería resistirá el paso del tiempo sin perder estilo ni funcionalidad.

Solo hay que descubrir la colección de grifos de la Serie MALTA y elegir el que mejor se adapte al estilo de vida y ¡transformar la cocina con un toque de color y diseño!