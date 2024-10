Fenaer reclama mayor esfuerzo de las administraciones para mejorar las coberturas vacunales de gripe y COVID-19

Pide la colaboración de toda la sociedad para alcanzar el objetivo de Sanidad de inmunizar a al menos el 75% la población contra enfermedades respiratorias prevenibles.

“Las reticencias en torno a la vacunación no tienen razón de ser: las vacunas han demostrado ser seguras y eficaces”, afirma Mariano Pastor, presidente de la entidad

Madrid, 28 de octubre de 2024. La Federación Española de Pacientes Alérgicos y con Enfermedades Respiratorias (Fenaer) hace un llamamiento a las autoridades sanitarias para incrementar las coberturas de vacunación contra la gripe y la COVID-19 en España, especialmente entre las personas más vulnerables. La federación destaca que la vacunación sigue siendo la mejor herramienta para prevenir enfermedades potencialmente mortales y aliviar la presión sobre el sistema sanitario.

Fenaer, destaca que, a pesar de los esfuerzos realizados en 2023 para mantener la campaña de vacunación antigripal, la cobertura en personas mayores de 65 años bajó al 64,4%, lejos del objetivo del 75% marcado por el Ministerio de Sanidad para 2024-2025 y recomendado por instancias internacionales. Fenaer subraya la importancia de revertir esta tendencia, especialmente en grupos de riesgo, como personas con enfermedades respiratorias, cardiovasculares o diabetes, que son más propensas a sufrir complicaciones graves. En el caso de la vacunación contra la COVID-19, logró una cobertura del 92,6% entre la población mayor de 12 años, con lo que mantener estas cifras es muy importante.

“Las vacunas son seguras y eficaces”

Fenaer hace un llamamiento no solo a las administraciones, sino también a la sociedad en su conjunto, para fomentar la vacunación y dejar atrás los bulos e informaciones infundadas que la frenan. “Las reticencias en torno a la vacunación no tienen razón de ser”, afirma Mariano Pastor, presidente de Fenaer; “las vacunas han demostrado ser seguras y eficaces, y son la mejor manera de evitar brotes de enfermedades prevenibles que podrían tener consecuencias fatales, especialmente para aquellos que ya viven con afecciones respiratorias o inmunológicas crónicas”.

Además de los grupos de riesgo mencionados, Fenaer anima a las mujeres embarazadas y al personal sanitario (cuyos índices de inmunización son especialmente bajos y preocupantes) a vacunarse, ya que no solo se protegen a sí mismos, sino también a los pacientes y a la sociedad en general. La federación señala que el personal sanitario juega un rol esencial en la prevención de la transmisión de enfermedades respiratorias y en la protección de las personas vulnerables a su cuidado.

Evitar el colapso del sistema sanitario Fenaer subraya que mejorar las coberturas vacunales es crucial no solo para proteger a los más vulnerables, sino también para evitar la saturación del sistema sanitario. Durante las últimas temporadas, las campañas de vacunación han sido fundamentales para prevenir la coexistencia de gripe y COVID-19 en los mismos pacientes, lo que podría agravar sus condiciones de salud y colapsar los servicios de atención médica.

“Es esencial que sigamos el ejemplo de las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS) y el Centro Europeo para la Prevención y el Control de Enfermedades (ECDC), que establecen objetivos de cobertura del 75% para la vacunación antigripal en los grupos prioritarios. España debe redoblar sus esfuerzos para alcanzar estas metas y proteger a su población, porque, con un pequeño esfuerzo colectivo, los objetivos son alcanzables”, añade Mariano Pastor.

Mayor concienciación y cobertura Fenaer insta a las autoridades a innovar en la estrategia de vacunación, utilizando nuevas tecnologías y mejorando la infraestructura sanitaria para garantizar una distribución efectiva de las vacunas. Además, insiste en la necesidad de campañas de concienciación pública para combatir la desinformación y la fatiga pandémica, factores que han afectado negativamente las tasas de vacunación.

"El futuro de la vacunación en España dependerá de nuestra capacidad para mantener las tasas de cobertura en niveles óptimos, a pesar de los desafíos", concluyó el presidente de Fenaer. "Es una cuestión de salud pública prioritaria que involucra a todos: las autoridades, los profesionales sanitarios y los ciudadanos".

Más información: fenaer.es