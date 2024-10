Clic Reparación Barcelona 'El Consumo Fantasma de Electrodomésticos; Cómo Reducir Hasta un 15% en la Factura de Luz'

Expertos señalan que el modo stand-by de los electrodomésticos genera un gasto energético significativo, impulsando recomendaciones para reducir el consumo.

Los electrodomésticos en modo stand-by representan un porcentaje significativo del consumo eléctrico doméstico, a menudo sin que los usuarios sean plenamente conscientes de ello. Diversos estudios han revelado que este "consumo fantasma" puede suponer hasta un 15% gasto total de energía en una vivienda. Desde Clic Reparación, plataforma especializada en la conexión de técnicos profesionales para el mantenimiento y reparación de electrodomésticos, se han destacado las formas más efectivas de reducir este tipo de consumo.

El concepto de consumo fantasma El término "consumo fantasma" se refiere a la energía utilizada por los electrodomésticos cuando están apagados, pero permanecen conectados a la corriente. Dispositivos como televisores, consolas de videojuegos y cargadores continúan consumiendo energía en esta modalidad, contribuyendo al aumento de la factura eléctrica anual. Según la Agencia Internacional de la Energía, un televisor LCD puede consumir hasta un 20% su energía anual en estado de reposo, mientras que otros dispositivos como consolas y microondas también figuran como contribuyentes relevantes al consumo en stand-by.

Medidas para reducir el consumo fantasma Para disminuir este gasto adicional y optimizar el uso de los electrodomésticos, se recomiendan las siguientes medidas:

Desconectar los dispositivos cuando no se utilizan: Algunos aparatos continúan consumiendo electricidad incluso en modo apagado, por lo que la desconexión total resulta fundamental para reducir el gasto energético.

Uso de regletas con interruptor: Las regletas permiten desconectar múltiples dispositivos a la vez, ofreciendo un método práctico para evitar el consumo en stand-by.

Elección de modelos eficientes: Los electrodomésticos modernos con funciones de ahorro de energía suelen incluir modos de apagado total, minimizando el consumo no deseado.

Implementación de temporizadores y enchufes inteligentes: Estos dispositivos facilitan la programación de apagado automático, asegurando que los aparatos no sigan consumiendo energía innecesariamente durante periodos prolongados.

Impacto ambiental y económico La reducción del consumo fantasma no solo contribuye a un ahorro económico significativo a nivel individual, sino que también representa una medida de sostenibilidad, disminuyendo la demanda energética y reduciendo el impacto medioambiental asociado. Las recomendaciones para optimizar el consumo de energía se alinean con los objetivos globales de sostenibilidad y eficiencia.

Clic Reparación es una plataforma que facilita la conexión entre usuarios y técnicos especializados en la reparación y mantenimiento de electrodomésticos. Ofrece un servicio eficiente y confiable para asegurar el correcto funcionamiento de los dispositivos en el hogar, promoviendo el ahorro energético y la prolongación de la vida útil de los aparatos eléctricos.

