​CIIF Market cierra su 20 edición afianzando su posicionamiento en el panorama audiovisual internacional

La 20 edición de Canary Islands International Film Market ha terminado con grandes expectativas y muy buenas sensaciones para seguir creciendo en su expansión a nivel internacional.



Veinte ha sido los proyectos, procedentes de Argentina, Colombia, España, Guatemala, México, Panamá, Portugal, Reino Unido y Uruguay, que han participado en búsqueda de financiación en el 20 aniversario de CIIF Market, mercado pionero y de referencia en Canarias, que se ha posicionado como uno de los eventos indispensables en el calendario anual del sector.

Santa Cruz de Tenerife se ha convertido desde el 14 hasta el 18 de octubre en punto de encuentro entre el cine y las series, entre la creación y la producción, entre el talento y la gestión empresarial, reuniendo a más de 150 profesionales, entre cineastas, guionistas, directores, productores, distribuidores, agentes de venta, canales de televisión, instituciones, organismos, estudios, fondos de inversión, además de otros/as expertos/as de la industria y medios informativos de radio y televisión, prensa escrita y especializada.

CIIF Market se constituye como cita estratégica del audiovisual canario, tanto en el ámbito nacional como internacional, para incentivar la creación cinematográfica y audiovisual, atraer productores, encontrar nuevos proyectos, estimular la coproducción para el mercado global y ofrecer las islas para sus rodajes y beneficios fiscales.

Los delegados de los proyectos han contado con una intensa agenda personalizada de reuniones y actividades con los profesionales invitados y posibles inversores para coproducir sus proyectos, con la asistencia a diferentes paneles y a otras actividades de networking, como la realización de tours de localizaciones para mostrar las islas a nuevos productores interesados en rodar en Canarias o el Afterwork ofrecido por Music Library & SFX.

Tras las presentaciones por video pitch de cada proyecto, se han mantenido alrededor de 600 reuniones individuales en el área de negocio habilitado en el Hotel Iberostar Heritage Grand Mencey entre participantes y empresas receptoras como A Contracorriente Films, Álamo Producciones, Atresmedia Cine, Begin Again Films, Bendita Film Sales, Buendía Estudios, Faction Media, Hubert Bals Fund, Latido Films, Promenades Films, Radio Televisión Canaria RTVC, RTVE, Secuoya Studios o Warner Bros. Discovery.

Todas ellas han aportado su punto de vista, asesorando sobre los proyectos, con la finalidad de enriquecerlos y optimizar sus posibilidades de producción. Las empresas receptoras han calificado CIIF Market como una oportunidad para conocer nuevas apuestas y enfoques diferentes en este tipo de foros.

Por su parte, los proyectistas en general se han mostrado muy contentos de su presencia en el mercado, de la eficacia de los encuentros y han calificado esta experiencia como una inestimable ocasión para darse a conocer y que su obra pueda seguir creciendo, establecer sinergias e intentar encontrar nuevos socios y generar alianzas de coproducción.

Conferencias CIIF Market 2024

Durante CIIF Market tuvo lugar la presentación de Jeske van der Silke, directora del Hubert Bals Fund, el fondo de ayuda a proyectos cinematográficos del International Film Festival de Rotterdam y uno de los más prestigiosos a nivel mundial. Este Fondo tiene como objetivo impulsar a los productores europeos a participar como coproductores en proyectos cinematográficos de alta calidad de cineastas de África, Asia, América Latina, Oriente Medio o Europa del Este.

Además del apoyo financiero, la Fundación Hubert Bals también desempeña un papel crucial en la promoción de películas seleccionadas en festivales de cine internacionales, ayudando así a aumentar la visibilidad y el reconocimiento de cineastas emergentes y de obras cinematográficas innovadoras.

El Hubert Bals Fund es reconocido por su contribución significativa al cine independiente y de autor, proporcionando recursos esenciales y plataforma de exhibición para cineastas que exploran nuevas perspectivas y narrativas en el arte cinematográfico. Moderó el panel Luis Romero, director, productor y guionista panameño. A través de su productora Bolero Films ha llevado a cabo trabajos donde estudia la sociedad desde los derechos humanos, el rescate de la nacionalidad y la cultura panameña.

Asimismo, CIIF Market celebró la conferencia Presente y Futuro de la Industria Audiovisual – Retos y Oportunidades, con la participación de Milagros Mayi, directora de Adquisiciones de RTVE; Rosa Pérez, productora ejecutiva de Atresmedia Cine; Manuel Monzón, productor ejecutivo de A Contracorriente Films; Roberto Serrano, subdirector de Desarrollo de Secuoya Studios; y Andrés Longares, director de Producción Local de Warner Bros. Discovery, conducida por Sara Gonzalo, fundadora y productora de Accidental Films.

Una sesión que se centró en analizar la nueva actualidad del sector y en conocer algo más en profundidad qué tipo de proyectos buscan las productoras y hacia dónde van las plataformas y canales, así como la demanda de los consumidores.

Actividades paralelas del mercado

Dentro de las acciones especiales que CIIF Market ha organizado con motivo de su 20 aniversario, el mercado llevó a cabo la primera jornada de presentación de las empresas de service asociadas al Clúster Audiovisual de Canarias y a la Tenerife Film Commission ante los invitados y participantes foráneos del mercado. Una oportunidad única que permitió a las empresas presentar su oferta de servicios y hablar sobre sus últimos trabajos y trayectoria en el sector con el fin de reforzar y ampliar su red de contactos. Innovación, oportunidades y colaboración fueron los temas centrales en un espacio que impulsó el cine y la producción audiovisual desde Canarias al mundo.

Gran respuesta del público local a las actividades abiertas a la ciudadanía. Más de 800 espectadores acudieron al Cine Víctor a ver la entrega de los Premios CIIF Market – Sociedad de Desarrollo a los productores Eduardo Campoy y Sebastián Álvarez y los pases especiales de las películas “Padres” y “Lo carga el diablo”.

Por otra parte, se acumulan más de 60.000 visualizaciones en el canal de YouTube de CIIF Market y vídeos en redes sociales, todo un récord, con presentación del 20 aniversario, nuevos contenidos en referencia a conferencias, premios, pases de cine, entrevistas y declaraciones de los premiados, participantes y organismos e instituciones patrocinadores y colaboradoras, así como resúmenes diarios de la presente edición.

Declaraciones de los receptores y participantes

Eduardo Campoy (Álamo Producciones), durante su participación en CIIF Market, ha manifestado que “intentamos buscar ideas que tengan los autores y productores independientes que no tienen acceso a los grandes estudios, aquí tenemos oportunidad de encontrarnos con alguna idea que luego podamos desarrollar conjuntamente”.

Andrés Longares (Warner Bros. Discovery) ha matizado que “aquí nos encontramos con proyectos muy filtrados, de cierta calidad, con elementos relevantes que los hacen atrayentes. Este tipo de encuentros te permite conocer a la gente que está detrás de los proyectos, porque al final el 90% de la decisión que tomas, se basa en si puedes colaborar con esa persona”.

Por su parte, Mila Mayi (RTVE), ha alegado: “No buscamos nada en concreto, no venimos con una idea prefijada, pero sí proyectos que resulten atractivos a la audiencia. Es la primera vez que vengo a este mercado y me parece muy interesante para obtener nuevas perspectivas”.

Rosa Pérez (Atresmedia Cine) ha asegurado que “he venido ya varias veces al mercado y he notado que en estos últimos años ha crecido mucho el nivel de los proyectos, tanto cómo los cuentan los profesionales que vienen, como las historias que traen, que son muy buenas”.

La directora y guionista Elsa Núñez, del proyecto “Oxígeno”, y productora de “La llamada del vacío”, ha declarado: “Estoy muy agradecida de poder estar aquí, han sido encuentros y reuniones muy útiles y productivos, no solo a nivel de aprendizaje, sino de conocer grandes profesionales que llevan mucho tiempo en este sector y que, gracias a sus consejos y análisis, nos permiten seguir mejorando y profundizando en el proyecto”.

Para el director y productor portugués Hermano Moreira, del proyecto “Linha”: “Cuántas más personas puedan ayudar a mejorar el proyecto, para mí es muy bueno para cambiar impresiones y conocer nuevas perspectivas, y CIIF Market te lo permite”.

El productor Ángel Tirado, del proyecto “Un final feliz” ha afirmado: “Este mercado es muy productivo. Es muy interesante el feedback que se recibe por parte de los receptores, porque aconsejan de cómo presentar el proyecto, cómo definirlo, cómo empaquetarlo para que sea más eficaz la venta y conseguir los apoyos que necesitamos”.

Para la productora argentina Paula Golstein de “Marido a domicilio”: “Este es un mercado muy certero, porque ves que hay un interés muy genuino en tu proyecto, hemos tenido buenas valoraciones por parte de los expertos”.

Los productores colombianos Sebastián Caballero y Vanessa Gómez, de “Las memorias”, han trasladado: “Hemos venido haciendo una ruta de mercados y festivales este año, y aquí ha gustado mucho la propuesta. Hemos recibido muy buenas opiniones de nuestro proyecto”.

El director y guionista canario Cándido Pérez de Armas, de “Metaverse of Gaia”, conocedor del mercado, ha finalizado: “Estamos muy alegres por la recepción y podemos decir que esta edición, con el 20 aniversario, y todas las actividades que hay, está siendo mágica. Es una gran ventana internacional para Canarias, he visto el crecimiento de CIIF Market y gracias a encuentros como este, cada vez nos ven y nos escuchan más fuera”.

Los proyectos seleccionados en CIIF Market optaron a diversos premios para favorecer su desarrollo e internacionalización, que se entregaron en el acto de clausura de la edición, donde el proyecto “Coragem Hoje, Abraços Amanha” se alzó con el Premio CIIF Market Santa Cruz de Tenerife 2024 y el Premio Blurr Stories. “Perro viejo” se llevó tres galardones: Premio Cabildo de Tenerife, Premio MAFIZ y Premio Térrea; y “Tourist go home” fue el ganador del Premio Focus Canarias y del Premio Music Library & SFX. Aquí todos los premiados.

Balance de la 20 edición de CIIF Market

Haciendo balance de la edición, Guillermo Ríos, director de CIIF Market, ha agradecido el apoyo de instituciones y colaboradores “sin el cual este mercado no hubiese cumplido los veinte años que celebramos. La ayuda de las instituciones ha sido esencial para llegar a la posición que ocupa actualmente Canary Islands International Film Market, un mercado cercano, muy humano, que nos diferencia de otras grandes citas, con un gran potencial para impulsar la industria audiovisual y ofrecer nuevas oportunidades y estamos muy satisfechos del camino realizado hasta aquí”.

“Sin duda este año teníamos que hacer algo especial y era llevar a la gran pantalla los frutos del mercado de aquellos proyectos que han pasado por aquí. Se han entregado dos premios a productores que lo merecen por su valiosa aportación al audiovisual canario, apostando por el talento y las empresas locales, y hemos realizado pases especiales de películas que aún no se han estrenado. Era de justicia que la ciudad pudiera ver esos resultados en el cine y muy emocionante para nosotros, ya que, en cierta manera, con estas acciones cerramos el círculo del principal objetivo del mercado, y es ver que los proyectos se hacen realidad”, ha proseguido Ríos.

Por último, Teodoro Ríos, presidente honorario de CIIF Market, ha repasado la historia que dio paso al nacimiento del mercado, recordando la creación de los “Spanish Film Screenings” de Lanzarote en 1999, con visionados de la cosecha del cine español de cada año para compradores internacionales, y donde se gestó la primera Spain Film Commission. “Los Screenings terminaron en Madrid y nosotros entonces nos centramos en montar un mercado, que primero fue Euroforum y que tenía como sede el Festival de Cine de Las Palmas de Gran Canaria, y luego evolucionó de forma autónoma hasta convertirse en este CIIF Market en Tenerife, que es un espacio necesario para el desarrollo de proyectos y el fortalecimiento de la industria.

CIIF Market está organizado por Festeam, Comunicación y Eventos, con el patrocinio de Cabildo de Tenerife, Área de Cultura, Museos y Deportes; Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, a través de la Sociedad de Desarrollo; y Gobierno de Canarias, a través del Instituto Canario de Desarrollo Cultural, Canary Islands Film y PROEXCA.

El mercado cuenta con la colaboración de Turismo de Tenerife, a través de la Tenerife Film Commission; Clúster Audiovisual de Canarias y Macaronesia Films, entre otras entidades, como Music Library & SFX, AECINE, Bankinter, Blurr Stories, CIMA Impulsa, Control Freaks, IsLABentura Canarias, MAFIZ Málaga, PNR, RAHN Star, Riverflow Pictures, Térrea y ZEC (Zona Especial Canaria).