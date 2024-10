Tomorrow Tastes Mediterranean se consolida tras cinco ediciones como una conferencia clave para el estudio y la promoción de la Dieta Mediterránea. Las ponencias y los talleres de innovación culinaria de esta edición han reunido a 40 líderes de opinión de disciplinas académicas y profesionales distintas en la Facultad de Medicina y Ciencias de la Salud de la Universidad de Barcelona y el Barcelona Culinary Hub.

Las conclusiones la conferencia se publicarán en la revista digital que edita el Torribera Mediterranean Center que anuncia que, en 2025, el encuentro anual se celebrará en Kalamata (Grecia), para visibilizar la tradición culinaria del Mediterráneo Oriental.

Barcelona, octubre 2024

La Dieta Mediterránea es, sin duda, una de las maneras de comer más saludables, sostenibles y deliciosas del mundo. Sus beneficios para nuestra salud física y mental son ciencia cierta, como hace décadas que demuestran destacados investigadores.

Así lo han corroborado los expertos del sector de la nutrición, la alimentación, la gastronomía y la restauración que han participado, en la quinta edición de Tomorrow Tastes Mediterranean que se consolida como un acontecimiento clave sobre la Dieta Mediterránea tradicional. Pero también, sobre la innovación necesaria para responder a los urgentes retos globales de salud personal y medioambiental, de hoy y del futuro.

Investigadores de la Universidad de Barcelona (Campus de la Alimentación y Nutrición Torribera), Quebec (Universidad Naval), Singapur (Universidad Nacional) o Estados Unidos (Universidad de California), así como los profesionales del sector de la alimentación (divulgadores gastronómicos, restauradores y chefs) participantes en esta edición, han confirmado que la Dieta Mediterránea mejora sustancialmente la salud, así como la longevidad de las personas y del planeta. El aceite de oliva virgen extra es uno de sus pilares básicos, por su riqueza nutricional, combinado con el consumo de gran cantidad de vegetales, legumbres, o frutos secos y, del pescado, de máxima calidad y variedad en el país. Las conclusiones de Tomorrow Tastes Mediterranean 2024 se publicarán en una revista digital que incluirá resúmenes de las presentaciones, estudios científicos y recetas de los talleres culinarios y ponencias.

Organizada por primera vez en 2019, la conferencia nace para ayudar a comprender y divulgar los principios saludables, sostenibles y culturales de la Dieta Mediterránea, a partir de la creación de menús y productos adecuados a las demandas de los consumidores del siglo XXI.

Desde su inicio, se ha celebrado siempre en Barcelona, pero, en el 2025, tendrá lugar en la capital de Mesenia, Kalamata, en Grecia, para profundizar en la tradición culinaria y en los productos del Mediterráneo Oriental. Después, en 2026, regresará a la Ciudad Condal.

Para Santi Mas de Xaxàs Faus, co-director del Torribera Mediterranean Center, el valor de jornadas como Tomorrow Tastes Mediterranean es conseguir implicar a muchos sectores, para que trabajen conjuntamente, por un objetivo común: comer mejor y de forma más sostenible, con menús deliciosos y llenos de sabor, con los que garantizar la salud de las personas y del planeta.

Sobre Torribera Mediterranean Center:

Torribera Mediterranean Center es una iniciativa de la Universidad de Barcelona y el Culinary Institute of America dedicada a promocionar la dieta mediterránea, la salud y la innovación culinaria. Ubicado en el Campus de l’Alimentación de Torribera, el TMC se conforma como un centro académico que se ocupa de cuestiones vitales sobre salud pública y sostenibilidad mediante colaboraciones académicas, profesionales y empresariales; que trabaja para la adopción de los patrones de la dieta mediterránea en los entornos profesionales y privados; y que conecta la búsqueda más puntera en alimentación y nutrición con la innovación culinaria, en agricultura y en el ámbito empresarial para transferir los resultados científicos hacia la sociedad. El TMC está abierto tanto a socios del Mediterráneo, europeos como socios a nivel internacional.

Sobre The Culinary Institute of America:

Fundado en 1946, The Culinary Institute of America es la principal universidad culinaria del mundo. Dedicada a desarrollar líderes en el servicio de alimentos y la hospitalidad, el TCIA, independiente y sin fines de lucro, ofrece maestrías, licenciaturas y títulos asociados con especializaciones en artes culinarias, artes de panadería y repostería, administración de negocios de alimentos, administración de hospitalidad, ciencias culinarias y alimentos aplicados. La universidad también ofrece educación ejecutiva, programas de certificación y cursos para profesionales y entusiastas. Sus conferencias, iniciativas de liderazgo y servicios de consultoría han educado a innumerables profesionales de la industria y su red mundial de más de 50.000 ex-alumnos incluye innovadores en todas las áreas del mundo de la alimentación. El TCIA tiene sedes en Nueva York, California, Texas y Singapur.