Los tubos solares de Claraboyas Matilla aportan mayor iluminación y eficiencia energética en interiores

Contar con una fuente de iluminación natural en el hogar o en la oficina es esencial para crear un ambiente con mayor bienestar y minimizar la dependencia de la energía eléctrica durante el día, además de reducir los costes de facturación.

Una alternativa para iluminar aquellos espacios con poca luz o que no poseen ventanas son los tubos solares. Este sistema se encarga de captar la luz del sol a través de una cúpula exterior ubicada en el tejado, y canalizarla hacia los ambientes interiores mediante un tubo reflector, donde luego es esparcida por un difusor para alumbrar las estancias sin necesidad de recurrir a la electricidad.

En este sentido, una de las empresas especializadas en claraboyas de luz natural y tubos solares es Claraboyas Matilla. Con años de experiencia y un amplio stock de productos, ofrecen soluciones de iluminación natural adaptadas a cada necesidad de sus clientes.

Solución eficiente para mejorar la iluminación natural en los hogares Los tubos solares se han convertido en una solución eficiente y sostenible para proporcionar luz natural al interior en edificaciones donde no es posible instalar una claraboya o ventana. Se trata de una alternativa apta para colocar en falsos techos, espacios con obstáculos y habitaciones oscuras.

Gracias a la capacidad de conducción de la luz por reflexión, estos dispositivos están diseñados para cubrir cualquier necesidad de iluminación natural. Claraboyas Matilla cuenta con diferentes tipos de tubos solares, especialmente fabricados para alumbrar estancias en las que no es factible establecer ventanas de tejado o ventanas verticales.

La versatilidad de los distintos tipos de tubos, posibilita alumbrar cualquier estancia del hogar como baños, vestidores, pasillos y escaleras, donde optimiza el confort y aporta un mayor ahorro de energía.

Experiencia y tradición en equipamiento de iluminación natural Claraboyas Matilla es una empresa familiar fundada en el año 1978 en Almería, que se ha destacado a lo largo de su trayectoria por ofrecer variedad de productos de ventilación e iluminación, como claraboyas de luz natural de buena calidad, para todo tipo de clientes residenciales y empresariales.

La amplia experiencia del equipo de profesionales de esta compañía les permite proporcionar un servicio de asesoramiento personalizado, capaz de guiar a los usuarios sobre la solución lumínica más adecuada para sus necesidades.

Claraboyas Matilla distribuye productos en España y en otros países del mundo, consolidándose como una compañía de referencia global en el suministro de soluciones de iluminación sostenibles.