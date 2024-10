Así se orquestó la original campaña transmedia para Halloween en el centro comercial La Farga

Criptozoólogos, animales mutantes, manifestaciones y zombies se han unido en 'The House of Madness', la narrativa transmedia inmersiva pionera con la que La Farga celebra Halloween a lo largo de octubre El centro comercial La Farga de l’Hospitalet de Llobregat (Barcelona) ha llevado a cabo una campaña pionera para promocionar su programación de Halloween 2024, basándola en elementos inmersivos a partir de una narración transmedia con la que ha tomado forma 'The House of Madness'.

La Farga celebra Halloween por todo lo alto desde 2022, cuando se presentó la primera edición de la gran marcha local L’Hospi Zombie Walk. Tras dos exitosas ediciones del evento este año se ha llevado la acción un paso más allá, creando una narrativa transmedia para apoyar la celebración de la efeméride, a partir de una original historia que implica a protagonistas tan singulares como criptozoólogos, animales mutantes, zombies, sectas y manifestaciones vecinales.

Para materializarla, el centro comercial ha coordinado la aparición de inquietantes noticias en varios medios locales, la colaboración específica con influencers en cuyos vídeos se insertaban extrañas criaturas con CGI, así como la creación de perfiles en redes sociales y páginas web falsas para asegurar la coherencia de una narración que se mueve entre la realidad y la ficción.

Dirigida por Agencia Fandom, compañía que gestiona el marketing de La Farga, para esta acción se ha contado con los conocidos cómicos Fernando Moraño y Sil de Castro; la compañía de teatro local Los Jeremías; Despertalia, una empresa pionera en LARP en España; y la asociación cultural Folcat Diabòlic, entre otros. Con estos mimbres, a lo largo de octubre los visitantes de La Farga han podido ver monstruos gigantes decorando el centro comercial, performances de sectas diabólicas, divertidos shows y talleres familiares y un sinfín de actividades más que culminarán el 31 de octubre en una gran marcha zombie.

Esta acción multicanal parte de un objetivo claro: que el público pueda disfrutar al máximo de la celebración de Halloween con todas las actividades de la programación –que cuentan con la colaboración de asociaciones locales y son aptas para todos los públicos– y se anime a llenar las calles de l'Hospitalet con la Zombie Walk el próximo día 31 de octubre, consiguiendo la máxima difusión posible.

Enrique Biel, asset manager de La Farga, asegura que desde el centro comercial "siempre se ha apostado por la realización de iniciativas novedosas y originales, y esta campaña es una muestra más de que La Farga es un centro comercial distinto que prioriza mantener una vinculación especial con L’Hospitalet, por ejemplo creando desde cero la gran fiesta de Halloween en la ciudad y contando para ello con actores, asociaciones y entidades locales".

Toda la acción inmersiva culminará el próximo 31 de octubre en la tercera edición de l’Hospi Zombie Walk, que comenzará a las 20:30h en la Plaza Lluís Companys, en el barrio de la ciudad barcelonesa. Sergio García, Director de Estrategia de Fandom, la agencia responsable de la campaña, explica que "este año queríamos llevar la acción un poco más lejos, por eso hemos creado una narrativa inmersiva y transmedia, dándole así un concepto y una razón de ser concreta al evento y permitiendo al público que también pudiera seguir la historia, que empezó a gestarse a principios de septiembre".

