Las claves para encontrar un buen contorno de ojos para tratar las ojeras oscuras

Los contornos de ojos son esenciales para combatir las ojeras oscuras y otros signos de fatiga o envejecimiento en la mirada. Firmas como Perricone MD, Omorovicza, Byoode, Boutijour y Medik8 ofrecen productos innovadores que iluminan, hidratan y mejoran la apariencia de la piel en esta delicada área Las ojeras oscuras suelen asociarse con el cansancio y un aspecto poco saludable, aunque muchas personas las padecen independientemente de su estado físico. Mireia Fernández, directora dermocosmética de Boutijour, explica que pueden aparecer por factores como la falta de sueño, el estrés, o incluso debido a una característica física como la piel fina que deja ver el sistema venoso subyacente. Además de procedimientos como infiltraciones de ácido hialurónico, existen contornos de ojos diseñados específicamente para tratar este problema, aportando luminosidad y mejorando la calidad de la piel.

Contornos de ojos recomendados

Cold Plasma Plus+ Eye de Perricone MD

Este contorno trata los cinco signos del envejecimiento en la zona del ojo, incluidos las ojeras oscuras, las bolsas, las patas de gallo, las líneas finas y la pérdida de firmeza. Su fórmula contiene complejos de péptidos y vitamina C estabilizada, que iluminan, regeneran y descongestionan la piel, mejorando visiblemente su apariencia.

Precio: 107€ en Perriconemd.es

Illumineye C de Omorovicza

Formulado con vitamina C estable y retinal, este contorno promueve la síntesis de colágeno, ilumina la piel y reduce la apariencia de las ojeras oscuras. Su combinación de ácido hialurónico y ácido poliglutámico ayuda a mantener la hidratación, engrosando la piel y reduciendo la visibilidad de la oscuridad bajo los ojos.

Precio: 115€ en Purenichelab.com

Lotus Melight Eye Patches de Boutijour

Estos parches iluminadores de cosmética coreana contienen el complejo patentado White Ten™, que reduce la producción de melanina y ayuda a aclarar la zona del contorno de ojos. Además, ingredientes como el ácido hialurónico y el alfa-bisabolol actúan como despigmentantes e hidratantes.

Precio: 63€ en Purenichelab.com

Golden Eye Dream de Byoode

Este tratamiento dos en uno combina pigmentos correctores con ingredientes activos como el tetrapéptido iluminador y el ácido hialurónico. Proporciona un efecto inmediato al contrarrestar la oscuridad y a la vez trata las patas de gallo y la firmeza de la piel.

Precio: 40€ en Byoode.com

Illuminating Eye Balm de Medik8

Este bálsamo iluminador contiene pigmentos reflectantes que reducen la visibilidad de las ojeras y la hinchazón. Su fórmula incluye extracto de algas rojas, minerales iluminadores y ácido hialurónico, lo que lo convierte en un tratamiento eficaz para descongestionar e hidratar el área.

Precio: 50€ en Medik8.es