Repara tu Deuda Abogados cancela 359.000€ en Sevilla (Andalucía) con la Ley de Segunda Oportunidad

La exonerada es una empleada del hogar que con su bajo salario y trabajando por épocas no ha podido hacer frente a sus deudas El Juzgado de Primera Instancia nº27 de Sevilla (Andalucía) ha dictado la Exoneración del Pasivo Insatisfecho (EPI) en el caso de una mujer que ha quedado liberada de una deuda de 359.000 euros. El caso lo ha tramitado Repara tu Deuda Abogados, despacho de abogados líder en España en la Ley de Segunda Oportunidad.

Los abogados de Repara tu Deuda explican su historia: “la concursada percibe el importe derivado de su labor como empleada del hogar. Al cobrar de manera intermitente una cantidad relativamente pequeña, no ha logrado hacer frente a los créditos solicitados. Por esta razón, se ha visto obligada a acogerse al mecanismo de segunda oportunidad”.

La Ley de Segunda Oportunidad fue aprobada por el Parlamento de España en el año 2015. Se trata de una herramienta prevista para que personas en estado de insolvencia puedan cancelar las deudas que han contraído y a las que no pueden hacer frente. De esta forma, pueden reactivarse en la economía y empezar desde cero una nueva vida financiera.

Una de las claves para triunfar en un proceso de estas características es ponerse en manos de un despacho de abogados con muchos casos de éxito. Y es que la experiencia, como suele decirse, es un grado y más aún para personas que están pasándolo muy mal por la situación de angustia en la que se encuentran.

Así las cosas, hay que señalar que Repara tu Deuda Abogados ha logrado superar la cifra de 280 millones de euros exonerados a personas que proceden de las diferentes comunidades autónomas. El alto número de expedientes que se están tramitando hace que se prevea el crecimiento de esta cifra en las próximas fechas.

El despacho de abogados, desde que fuera fundado en septiembre del mismo año 2015, ha contado con la confianza de muchos clientes endeudados que no han sabido salir del difícil momento en el que se encuentran. Es de destacar que son más de 100.000 los particulares y autónomos que han puesto su historia en manos del bufete con el único objetivo de dejar atrás todos sus problemas de deudas.

Bertín Osborne, imagen oficial de Repara tu Deuda Abogados, colabora con el despacho de abogados en la difusión de este mecanismo para llegar al mayor número de personas. “Estamos ante una herramienta -declaran los abogados- que permite a muchas acabar con la pesadilla de no poder hacer frente a sus pagos a pesar del deseo por hacerlo. En este sentido, la presencia de figuras como Bertín nos permite alcanzar un público mucho más amplio que si no contáramos con su apoyo”.

El despacho está también especializado en defender los derechos de los consumidores. Por esta razón, entre sus servicios se incluye el análisis y estudio de los contratos firmados por las personas con bancos y entidades financieras. En este sentido, el objetivo es comprobar si existen cláusulas abusivas para la cancelación de tarjetas de crédito, tarjetas revolving, minicréditos, préstamos e hipotecas y poder reclamar a Cofidis, Moneyman, WiZink, Carrefour, Vivus, Banco Santander, CaixaBank, BBVA, Banco Sabadell, myKredit, Kviku, etc.