Abogados especializados en derecho penal en Costa del Sol desde 1980

Desde 1980 VB Abogados se ha consolidado como un referente en el ámbito del derecho penal en la Costa del Sol, destacando por su vasta experiencia en la defensa de casos de gran complejidad. Lo que verdaderamente los diferencia es su experiencia acumulada durante cuatro décadas, que les permite diseñar estrategias de defensa eficaces y personalizadas, adaptándose a las particularidades de cada caso. Además, su capacidad para ofrecer asesoramiento en 10 idiomas les permite atender con eficacia a una clientela internacional diversa, sobre todo en un entorno como Málaga y Marbella, que acoge a clientes de diferentes culturas y sistemas legales. En esta entrevista, se explora cómo su trayectoria y enfoque especializado los han posicionado como referentes en un entorno jurídico en constante evolución.

¿Qué valor aporta un despacho penalista con más de 44 años de experiencia?

Un despacho penalista con más de 44 años de experiencia aporta un valor incalculable en múltiples aspectos. La trayectoria acumulada no solo garantiza un conocimiento profundo de las leyes y la jurisprudencia, sino también una comprensión integral de la evolución del sistema penal y de las dinámicas judiciales a lo largo de las décadas.

En el caso de VB Abogados, esa experiencia se traduce en una visión estratégica sólida y en la capacidad de prever las mejores vías de defensa en cada caso. Desde que Nuria de Madariaga fundó el despacho en 1980, se ha cultivado una reputación de excelencia y un enfoque que combina rigor técnico con un profundo compromiso con los derechos de sus clientes. Con un equipo altamente especializado, Vanden Berghe Abogados no solo domina los aspectos más complejos del derecho penal, sino que también ofrece una defensa ajustada a los cambios sociales y legislativos que impactan en la práctica penal.

¿Cuánto ha evolucionado la práctica de la abogacía penalista desde 1980?

La evolución del derecho penal refleja de manera directa los cambios sociales y las prioridades de las políticas criminales a lo largo de las últimas décadas. Desde 1980, delitos como el tráfico de drogas han adquirido una relevancia creciente, acompañados de un endurecimiento significativo de las penas, así como de un enfoque técnico y especializado en su persecución. La modernización de las técnicas de investigación, junto con el creciente nivel de profesionalización de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, ha incrementado notablemente las exigencias en la defensa de este tipo de casos, exigiendo un conocimiento exhaustivo no solo de la jurisprudencia vigente, sino también de los derechos fundamentales implicados en cada procedimiento.

En este contexto, contar con una vasta experiencia en delitos contra la salud pública, se erige como un despacho de referencia en la materia. La firma se distingue por su capacidad para realizar un análisis minucioso de las pruebas y de los procedimientos judiciales, garantizando en todo momento la plena salvaguarda de los derechos del acusado. Este enfoque detallado y meticuloso resulta crucial para asegurar una defensa penal eficaz, especialmente en aquellos casos de elevada complejidad, donde la precisión técnica y el profundo conocimiento legal marcan la diferencia entre el éxito y el fracaso.

¿Cuáles ventajas ofrece a los clientes la capacidad de responder en 10 idiomas?

Solo en Marbella conviven más de 160 nacionalidades, por lo que la capacidad de ofrecer servicio legal en el ámbito penal en 10 idiomas es una ventaja crucial. Permite a los clientes internacionales sentirse más seguros y comprendidos en un momento delicado, como es enfrentarse a un proceso penal en un país extranjero. Elimina barreras de comunicación, facilitando el entendimiento completo del caso y las estrategias de defensa, lo que es clave para garantizar una defensa eficaz y alineada con las expectativas culturales y legales de cada cliente. Además, este enfoque multilingüe permite una intervención rápida y precisa en cualquier fase del proceso, desde la detención hasta la resolución del caso, manteniendo al cliente informado y activo en su propia defensa.

¿Qué importancia tiene la asistencia a detenidos las 24 horas del día?

Como abogados penalistas, es esencial estar activos 24 horas los 7 días de la semana porque en los casos de detención, las primeras horas son cruciales para la defensa. Una intervención temprana permite asegurar que se respeten los derechos fundamentales del detenido desde el primer momento, evitando posibles abusos o declaraciones sin la debida asesoría. La asistencia inmediata garantiza que el detenido tenga un apoyo legal experto en las diligencias iniciales, como las declaraciones ante la policía o el juez de guardia, lo que puede marcar una gran diferencia en el desarrollo del proceso penal y en el resultado final del caso.

¿Cómo ha fortalecido su experiencia en delitos de tráfico de drogas la defensa jurídica que ofrece Vanden Berghe Abogados?

Con una extensa experiencia en delitos de contra la salud pública, lo que ha sido clave para perfeccionar las estrategias de defensa. Han defendido numerosos casos complejos relacionados con grandes redes de tráfico, lo que ha permitido desarrollar una comprensión profunda de los procedimientos policiales y judiciales involucrados, desde la investigación inicial hasta la cadena de custodia de las pruebas. Este conocimiento permite identificar irregularidades en las actuaciones policiales, impugnar pruebas obtenidas de manera ilícita y proteger los derechos fundamentales de los clientes. Es fundamental contar con un sólido conocimiento jurisprudencial para adaptarse a las particularidades de cada caso.

¿Cuál enfoque adopta el despacho en casos de delitos contra la vida para proporcionar la mejor defensa posible?

En los casos de delitos contra la vida, como homicidios o asesinatos, VB Abogados adopta un enfoque integral y exhaustivo que pone en primer plano la defensa de los derechos fundamentales del cliente en cada etapa del proceso. La firma se distingue por realizar una investigación meticulosa de los hechos, revisando minuciosamente todas las pruebas disponibles, desde las forenses hasta los testimonios y posibles contradicciones en las versiones de la acusación.

El despacho trabaja en estrecha colaboración con peritos, criminólogos y expertos en diferentes disciplinas, lo que permite reconstruir de manera precisa las circunstancias del caso y explorar vías de defensa como atenuantes o eximentes que puedan disminuir la responsabilidad penal o incluso absolver al acusado.

¿Qué tipo de asesoramiento ofrece en casos de delitos contra el patrimonio y el orden socioeconómico?

En los delitos contra el patrimonio y el orden socioeconómico, como fraude, apropiación indebida o blanqueo de capitales, VB Abogados ofrece un asesoramiento altamente especializado que combina el análisis jurídico con un enfoque técnico-financiero. La evaluación en profundidad cada aspecto del caso, desde la revisión detallada de los movimientos económicos y contables hasta el examen de la legalidad de las pruebas obtenidas por la acusación.

¿Cómo abordan los casos de violencia de género, en particular en temas de agresión y abuso sexual?

En los últimos años, los delitos de violencia de género, especialmente en temas de agresión y abuso sexual, han aumentado significativamente, lo que ha llevado a un mayor rigor en su tratamiento jurídico. En este sentido, VB Abogados, adopta un enfoque especializado y multidisciplinar en estos casos, conscientes de la complejidad y la sensibilidad que implican. El primer paso debe ser realizar una evaluación exhaustiva de los hechos y las pruebas, prestando especial atención a los informes periciales y psicológicos. Es fundamental colaborar con expertos en el ámbito forense y psicológico para analizar el contexto y las circunstancias de cada caso, impugnando cualquier irregularidad en las pruebas presentadas por la acusación. Además, es necesario velar por el respeto de los derechos fundamentales de los clientes, asegurando de que se cumpla con un procedimiento justo y equilibrado. La clave es construir una defensa sólida y personalizada, teniendo en cuenta tanto los aspectos jurídicos como las particularidades emocionales y sociales inherentes a este tipo de delitos.

¿Cuál es la filosofía de Vanden Berghe Abogados al luchar por los derechos y la libertad de sus clientes?

La filosofía de VB Abogados, se centra en la protección incondicional de los derechos y la libertad de los clientes. Cada persona merece una defensa implacable y un trato justo, independientemente de la gravedad de las acusaciones. En todos los casos, es necesario adoptar una combinación de rigor técnico y estrategia personalizada, buscando siempre la mejor solución posible para los defendidos, ya sea mediante absoluciones, reducciones de pena o acuerdos favorables. El enfoque es meticuloso en la revisión de pruebas, atento a las posibles vulneraciones de los derechos fundamentales durante la instrucción o juicio, y enfocado en la preservación de las garantías constitucionales.

Mencione los mayores desafíos y casos de éxito que ha tenido Vanden Berghe como abogados penalistas de Costa del Sol

Uno de los más complejos a los que se enfrenta VB Abogados ha sido la defensa en casos de delincuencia organizada y tráfico de drogas a gran escala, que requieren un manejo minucioso de pruebas forenses, intervenciones telefónicas y operaciones policiales. Gracias a la experiencia en esta área, se logra obtener absoluciones y reducciones de condenas significativas. Otro de los éxitos más destacados ha sido la defensa en delitos contra el patrimonio y el orden socioeconómico, donde se ha conseguido desmontar acusaciones de fraude y blanqueo de capitales mediante el análisis técnico de expertos, logrando la absolución de los clientes en casos de alta repercusión mediática. Estos desafíos han permitido consolidarse como un despacho penalista de referencia, siempre comprometidos con ofrecer una defensa rigurosa y adaptada a las necesidades específicas de cada cliente, tanto local como internacional.

Con más de 44 años de experiencia, VB Abogados se ha consolidado como un despacho penalista de referencia en la Costa del Sol. Su capacidad para abordar con éxito casos de gran complejidad, tanto en el ámbito de los delitos contra la salud pública, como en áreas más sensibles como la violencia de género o los delitos económicos, ha forjado una reputación de rigor y excelencia jurídica. Su enfoque multilingüe y compromiso con una defensa activa y personalizada garantizan que cada cliente, sin importar su origen o la naturaleza del caso, reciba una representación legal efectiva y meticulosa. El despacho continúa expandiendo su legado, ofreciendo un servicio que equilibra la experiencia con la innovación, siempre en la defensa incondicional de los derechos y libertades de sus clientes.