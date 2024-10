Melatonina, la clave para dormir bien a pesar del cambio de hora

Adaptarse al nuevo horario es más fácil con melatonina, la hormona que regula el sueño.

Con la llegada del cambio de hora de octubre, muchas personas empiezan a notar alteraciones en su sueño. Despertarse antes de lo previsto o pasar la noche dando vueltas en la cama puede convertirse en un problema recurrente. Si esta situación resulta familiar, la melatonina es una buena ayuda para recuperar el control del descanso.

El cambio de horario de invierno: ¿Afecta al sueño? Al ajustar los relojes para adaptarnos al horario de invierno, no solo cambia la hora en los dispositivos, el reloj biológico también se ve alterado. Aunque solo sea una hora, este pequeño ajuste puede alterar el ciclo natural del sueño, provocando cansancio, irritabilidad y dificultades para conciliar el sueño. Para muchas personas, este cambio puede ser desafiante.

Aquí es donde entra en juego la melatonina, una hormona que el cuerpo produce de manera natural y que regula el ciclo de sueño-vigilia. Pero, ¿cómo puede ayudar a sobrellevar este cambio?

¿Qué es la Melatonina y cómo actúa en el cuerpo? La melatonina es la responsable de decirle al cerebro cuándo es momento de descansar. Se activa con la oscuridad y disminuye con la luz del día, lo que ayuda a mantenernos despiertos durante el día y somnolientos por la noche. Sin embargo, factores como el estrés, el uso excesivo de pantallas o, en este caso, el cambio de hora, pueden interferir en su producción, provocando insomnio o un descanso de mala calidad.

El consumo de un complemento alimenticio de melatonina puede marcar la diferencia.

Los beneficios de la Melatonina La melatonina ha ganado popularidad no solo por ser un regulador natural del sueño, sino por sus múltiples beneficios. Y no, no se está hablando de una solución mágica, sino de una herramienta que puede marcar una diferencia notable en nuestra rutina de sueño.

Restablece el reloj interno: Con el cambio de hora o incluso tras un largo vuelo, la melatonina ayuda a sincronizar el ritmo natural del cuerpo, ayudando a conciliar el sueño en el momento adecuado y favoreciendo un mejor descanso.

Mejora la calidad del sueño: Más allá de facilitar la conciliación del sueño, la melatonina también contribuye a un descanso más profundo y reparador.

Gominolas de Melatonina: una opción cada vez más popular El formato de gominolas ha revolucionado la manera de consumir suplementos alimenticios. Las gominolas de melatonina no solo hacen que tomar este suplemento sea una experiencia más placentera, sino que son una opción perfecta para quienes buscan comodidad con una dosificación precisa y fácil de llevar a cualquier lugar.

Gominolas de Melatonina Aldous: mucho más que melatonina Entre las opciones más destacadas en el mercado se encuentran las Gominolas de Melatonina Aldous, que no solo aportan melatonina, sino que están enriquecidas con otros ingredientes clave para el bienestar del sueño:

Valeriana: Conocida por sus propiedades relajantes, ayuda a reducir el estrés y la ansiedad, facilitando un sueño más profundo y reparador.

L-triptófano: Es un aminoácido esencial para la producción de serotonina, la hormona del bienestar, que a su vez ayuda a regular el ciclo del sueño.

Vitamina B6: Contribuye al funcionamiento normal del sistema nervioso y reduce el cansancio y la fatiga, apoyando un descanso más efectivo.

Este complemento alimenticio está diseñado para ofrecer un buen descanso durante 120 noches, y puedes encontrarlo en la página web de Aldous Bio. Los productos de Aldous también están disponibles en establecimientos como El Corte Inglés, Herbolario Navarro, Naturitas y en diversas plataformas especializadas en salud y bienestar.

El cambio de hora es solo una de las muchas razones por las que el descanso puede verse afectado, pero las gominolas de melatonina ofrecen una solución efectiva, sencilla y deliciosa para mejorar el descanso. Con su consumo, es posible regular el sueño de manera natural y despertar cada día con mayor vitalidad y energía.