Entrevista a Emilio Vargas, CEO de Consorcio Europeo de Avales; La evolución de la financiación alternativa y su papel en los avales bancarios y cartas de crédito

En el panorama financiero actual, la búsqueda de soluciones innovadoras y adaptadas a las necesidades específicas de las empresas es necesario para garantizar el éxito de sus proyectos. Hablamos con Emilio Vargas, CEO de Consorcio Europeo de Avales, sobre las alternativas de financiación que ofrece su empresa, desde las cartas de crédito hasta los avales bancarios, y cómo estas se han convertido en esenciales para la continuidad de proyectos en múltiples sectores.

Para quien no esté familiarizado con el Consorcio Europeo de Avales, ¿cómo describiría la especialización y enfoque de la empresa en el ámbito de la financiación alternativa?

Desde nuestros inicios, en Consorcio Europeo de Avales nos hemos dedicado a ofrecer soluciones aseguradoras y de gestión de riesgos que se adaptan tanto a pequeñas y medianas empresas como a grandes fondos de inversión. Una parte importante de nuestro trabajo radica en brindar alternativas de financiación que aseguren los riesgos inherentes a cualquier proyecto, y faciliten la ejecución del mismo mediante productos financieros como los avales bancarios y las cartas de crédito. Estas herramientas se han convertido en fundamentales para garantizar la seguridad financiera y contractual en un entorno empresarial cada vez más competitivo.

Hablemos de las cartas de crédito. En términos prácticos, ¿cómo funcionan y por qué son tan importantes en la financiación de proyectos?

Las cartas de crédito son vitales en el comercio internacional, pero también en transacciones domésticas de envergadura. En esencia, actúan como una garantía que asegura que un comprador pagará a un vendedor por los bienes o servicios recibidos, siempre y cuando se cumplan las condiciones acordadas previamente. En Consorcio Europeo de Avales, facilitamos este tipo de operaciones mediante la intermediación con las instituciones financieras, asegurándonos de que ambas partes del acuerdo se sientan respaldadas. Esto es relevante en sectores de alto riesgo o en proyectos internacionales donde la confianza entre las partes puede no estar consolidada.

Los avales bancarios son otro componente clave de la financiación empresarial. ¿Cómo los están utilizando sus clientes y en qué sectores ve un mayor crecimiento en la demanda de este tipo de avales?

Los avales bancarios son, sin duda, una de las soluciones más demandadas por nuestros clientes. Estas garantías actúan como un respaldo financiero que asegura el cumplimiento de las obligaciones contractuales de una empresa ante un tercero. Si bien su uso tradicional se ha visto en sectores como la construcción o la ingeniería, donde es crucial contar con una seguridad adicional para proyectos de gran envergadura, estamos viendo un crecimiento notable en su aplicación en sectores como las energías renovables, el desarrollo tecnológico y hasta en el mundo del entretenimiento, como equipos deportivos o licencias de juego.

En los últimos años, la demanda de avales bancarios ha crecido sustancialmente en el sector de las energías renovables, donde hemos facilitado garantías para más de 14 GW en proyectos de conexión a la red en todo el territorio español. La capacidad de ofrecer soluciones rápidas y adaptadas a las necesidades del cliente es lo que nos ha permitido ganar terreno en este ámbito.

En cuanto a la financiación alternativa, ¿qué papel juegan productos como el seguro de caución en comparación con los métodos más tradicionales como los avales bancarios?

El seguro de caución es una alternativa muy interesante para muchos de nuestros clientes, especialmente aquellos que buscan soluciones más ágiles y menos costosas que los avales bancarios tradicionales. A diferencia de estos últimos, el seguro de caución no requiere inmovilizar capital en una entidad financiera, lo que permite a las empresas disponer de mayor liquidez para continuar con sus operaciones diarias, el proceso de emisión es generalmente más rápido, lo que significa que las empresas pueden moverse con mayor flexibilidad en proyectos que requieren respuestas inmediatas.

En Consorcio Europeo de Avales, hemos visto cómo este producto ha ganado terreno en sectores como la construcción, la energía y los servicios, donde la necesidad de asegurar el cumplimiento de contratos es constante. Es una opción muy valorada por empresas que buscan equilibrio entre seguridad financiera y eficiencia operativa.

Finalmente, en un contexto de incertidumbre económica global, ¿qué consejo le daría a las empresas que están buscando formas de financiar sus proyectos o mitigar sus riesgos?

Lo más importante es contar con un asesoramiento especializado que entienda las particularidades de cada proyecto. No todas las soluciones financieras son adecuadas para todas las empresas, y en un entorno económico tan volátil como el actual, hay que estar bien informado sobre las distintas opciones disponibles. En Consorcio Europeo de Avales, nos especializamos en analizar cada caso de manera individual para ofrecer las soluciones que mejor se adapten a las necesidades y circunstancias del cliente.

Las empresas deben considerar no solo los métodos tradicionales, como los avales bancarios, sino también explorar alternativas más innovadoras, como las cartas de crédito y los seguros de caución. Al final, se trata de encontrar el equilibrio adecuado entre seguridad y flexibilidad para garantizar el éxito a largo plazo de sus iniciativas.