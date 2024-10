En estos tiempos que corren somos cuatro veces más, y por los avances en Medicina alargamos nuestras vidas. Nos alimentamos mejor, cuidamos nuestra salud, tenemos más confort y seguimos siendo tan inconformistas como siempre... ¡Por supuesto que todo esto no es gratis! El planeta protesta, no puede con tanto, ya que muchos piensan que nada nos viene bien: no decidimos si nos autodestruiremos o saldremos al sistema solar y luego al espacio a convivir con otros problemas mucho más graves a los que tenemos aquí, en este rinconcito del universo.

En definitiva, a veces me pongo a pensar en todo esto y llegó a la conclusión de que somos unos desagradecidos, pero por culpa de muchísimos gobernantes que van a la suya. Cuando escucho que estamos pasando la prueba de trascender el planeta o quedarnos aquí para desaparecer, me llevo las manos a la cabeza... ¡Mientras el resto del universo ni siquiera se entera de que existimos!

La gran pregunta de nuestro tiempo es: ¿nos seguiremos peleando en la misma geografía o intentaremos conquistar otros mundos? ¿Razonan en otros mundos? Supongo que en algunos de estos mundos sus seres razonan de otra manera, y por supuesto no les interesan otros mundos.