Análisis de BonusFinder: Barcelona, Mallorca y Valencia entre los puertos europeos con más cruceristas

Los puertos españoles, liderados por Barcelona, Palma de Mallorca y Valencia, destacan en el tráfico de cruceros en Europa, atrayendo millones de pasajeros anualmente gracias a su infraestructura avanzada y atractiva oferta turística. Se proyecta un crecimiento anual del 5% en el tráfico de cruceros en España para los próximos cinco años, con Barcelona liderando con más de 4,5 millones de pasajeros anuales para 2029 En el vibrante y dinámico mundo de los cruceros, Europa se destaca como un destino de primer nivel, atrayendo a millones de pasajeros cada año. Entre los puertos más concurridos, los españoles ocupan un lugar destacado, no solo por su capacidad de recibir grandes embarcaciones, sino también por la riqueza cultural y natural que ofrecen a los visitantes.

Un reciente análisis realizado por BonusFinder, el primer agregador mundial de ofertas y bonos de casinos y casas de apuestas online, basado en cifras oficiales, ha revelado cuáles son los 20 puertos europeos que más tráfico de pasajeros de cruceros recibieron en 2023.

Los diez puertos europeos con mayor tráfico de cruceros son Barcelona, Civitavecchia, Palma de Mallorca, Marsella, Venecia, Southampton, Pireo, Copenhague, Lisboa y Hamburgo, destacándose por su infraestructura avanzada y su capacidad para atraer millones de pasajeros anualmente.

Barcelona: el líder indiscutible

El puerto de Barcelona se erige como el líder indiscutible en tráfico de cruceros en Europa. El año pasado recibió más de 3,6 millones de pasajeros, consolidándose como el puerto más importante de España y uno de los más relevantes a nivel mundial. La ciudad no solo ofrece una infraestructura portuaria de primer nivel, sino también una rica oferta cultural y gastronómica que atrae a turistas de todo el mundo.

Palma de Mallorca: un destino mediterráneo clave

Palma de Mallorca es otro puerto español que destaca en el panorama europeo. Con más de 2,5 millones de pasajeros en 2023, este puerto es un punto de referencia en el Mediterráneo (1). La isla ofrece playas paradisíacas, una vibrante vida nocturna y un patrimonio histórico que fascina a los visitantes.

Valencia: crecimiento y proyección

Valencia ha experimentado un crecimiento significativo en el tráfico de cruceros, alcanzando casi un millón de pasajeros en 2023. La ciudad se ha consolidado como un destino atractivo gracias a su combinación de modernidad y tradición, con eventos culturales de renombre y una gastronomía excepcional. Ocupa la posición decimoquinta en el listado de puertos europeos con más tráfico de pasajeros.

Tenerife y Las Palmas: los gigantes de Canarias

Los puertos de Tenerife y Las Palmas son fundamentales en la ruta de cruceros del Atlántico. En 2023, Tenerife recibió más de 1,2 millones de pasajeros, mientras que Las Palmas superó los 1,3 millones. Estos puertos no solo son puertas de entrada a las Islas Canarias, sino también destinos en sí mismos, con paisajes volcánicos únicos y una oferta turística diversa.

Los 20 puertos con más tráfico de pasajeros de cruceros

1. Barcelona, España: 3,6 millones de pasajeros

2. Civitavecchia (Roma), Italia: 2,8 millones de pasajeros

3. Palma de Mallorca, España: 2,5 millones de pasajeros

4. Marsella, Francia: 2,1 millones de pasajeros

5. Venecia, Italia: 1,8 millones de pasajeros

6. Southampton, Reino Unido: 1,7 millones de pasajeros

7. Pireo (Atenas), Grecia: 1,6 millones de pasajeros

8. Copenhague, Dinamarca: 1,5 millones de pasajeros

9. Lisboa, Portugal: 1,4 millones de pasajeros

10. Hamburgo, Alemania: 1,3 millones de pasajeros

11. Dubrovnik, Croacia: 1,2 millones de pasajeros

12. Savona, Italia: 1,1 millones de pasajeros

13. Génova, Italia: 1,0 millones de pasajeros

14. Nápoles, Italia: 0,9 millones de pasajeros

15. Valencia, España: 0,9 millones de pasajeros

16. Kiel, Alemania: 0,8 millones de pasajeros

17. Tenerife, España: 1,2 millones de pasajeros

18. Las Palmas, España: 1,3 millones de pasajeros

19. Le Havre, Francia: 0,7 millones de pasajeros

20. Bergen, Noruega: 0,6 millones de pasajeros

Proyección de Volumen para los Próximos 5 Años

El tráfico de cruceros en los puertos españoles ha mostrado una tendencia al alza en los últimos años, y las proyecciones indican que esta tendencia continuará. Según datos recientes, se espera que el número de pasajeros de cruceros en España crezca a una tasa anual compuesta del 5% durante los próximos cinco años.

Barcelona

Para 2029, se proyecta que el puerto de Barcelona podría recibir más de 4,5 millones de pasajeros anuales, consolidando aún más su posición como líder en Europa (2). Las inversiones en infraestructura y sostenibilidad serán clave para manejar este crecimiento.

Palma de Mallorca

Palma de Mallorca también verá un aumento significativo en el tráfico de cruceros. Se espera que para 2029, el puerto reciba cerca de 3 millones de pasajeros anuales (2). La mejora de las instalaciones portuarias y la promoción de la isla como destino turístico serán factores determinantes.

Valencia

Valencia podría alcanzar los 1,5 millones de pasajeros anuales para 2029. La ciudad está invirtiendo en la expansión de su puerto y en la mejora de la experiencia del pasajero, lo que atraerá a más cruceros y turistas.

Tenerife y Las Palmas

Los puertos de Tenerife y Las Palmas seguirán siendo destinos clave en el Atlántico. Se proyecta que ambos puertos podrían recibir más de 1,5 millones de pasajeros anuales cada uno para 2029. La diversificación de la oferta turística y la mejora de las infraestructuras serán esenciales para este crecimiento.