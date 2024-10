Mind The Gen Gap, un podcast enfocado en las dinámicas de las relaciones intergeneracionales que trabajan en conjunto

Hoy en día, las interacciones entre distintas generaciones han cobrado una relevancia única. Con generaciones como los baby boomers, millennials, la generación Z e incluso los alfa, conviviendo y trabajando juntas, es fundamental entender cómo se conectan y colaboran entre sí. Aquí es donde entra en escena "Mind The Gen Gap", un podcast que explora estas dinámicas, abordando cómo las diferencias y similitudes entre generaciones impactan las relaciones, tanto en el trabajo como en la vida personal.

Mind The Gen Gap fue creado por Goldie Uttamchandani (Barcelona) y Lakshan Shrikanthan (Bangalore), ambos coaches con amplia experiencia en liderazgo multigeneracional. Goldie, con más de nueve años en el sector del coaching, se especializa en el crecimiento personal y familiar, trabajando con diversas generaciones. Lakshan, por su parte, comparte su pasión por el liderazgo con la generación millennial, las dinámicas familiares y las conexiones intergeneracionales. Juntos, aportan una perspectiva valiosa y equilibrada, lo que permite una comprensión profunda de las interacciones entre personas de diferentes edades.

¿De qué trata Mind The Gen Gap? En "Mind The Gen Gap", se tratan temas que tocan directamente las dinámicas de relaciones entre generaciones. Desde cómo cada generación enfrenta los desafíos del liderazgo, hasta las diferencias en las dinámicas familiares y el impacto de la tecnología en la vida diaria de los más jóvenes. El podcast se sumerge en cuestiones como la creación de amistades intergeneracionales y cómo estos lazos pueden fortalecer tanto en el ámbito profesional como en el personal. Siempre con el objetivo de fomentar el entendimiento mutuo.

Mind The Gen Gap está dirigido a un público diverso que incluye tanto a profesionales como a familias interesadas en entender mejor las dinámicas generacionales. Los episodios están pensados para aquellos que desean explorar cómo las generaciones interactúan entre sí, ya sea en el entorno laboral o en la vida diaria. Este podcast es ideal para quienes buscan comprender las perspectivas y experiencias de otras generaciones, sin importar a cuál pertenezcan.

Conexión con el mundo del coaching El podcast se nutre de la experiencia de Goldie y Lakshan como coaches, aplicando herramientas y enfoques utilizados en sus prácticas profesionales. A través de los episodios, se muestran las conexiones entre el coaching y la gestión de relaciones multigeneracionales, ofreciendo una visión más amplia sobre cómo el liderazgo y la comunicación efectiva pueden mejorar las interacciones en contextos familiares y laborales. Los conocimientos adquiridos en sus sesiones de coaching se reflejan en los temas abordados, proporcionando herramientas prácticas a los oyentes.

Mind The Gen Gap está disponible en plataformas como Spotify, Apple Podcasts y YouTube, por lo que es accesible en cualquier momento. Es ideal escucharlo porque las dinámicas entre generaciones son clave para entender mejor el mundo actual. Además, la frescura y experiencia de sus cofundadoras ofrecen una perspectiva única que invita a la reflexión y al crecimiento personal y profesional.