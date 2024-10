Entrevista a Natalia, la creadora de Jabones Mami, una fusión de naturaleza, creatividad y tradición. Una apuesta por la cosmética sostenible

En un mundo cada vez más consciente del impacto ambiental de los hábitos de consumo, la búsqueda de alternativas sostenibles y respetuosas con el planeta se ha vuelto una prioridad para muchos. Dentro de este contexto, surge "Jabones mami", una marca de cosmética sostenible, con tienda online y diferentes puntos de venta físicos en la comunidad de Madrid, que no solo promete belleza y cuidado personal a través de sus productos, sino también un firme compromiso de sostenibilidad. Especializada en jabones artesanales, cosmética natural sólida y productos zero waste, "Jabones mami" se presenta como un referente en el mercado de la cosmética ecológica, ofreciendo soluciones que cuidan tanto de nuestra piel como del medio ambiente.

Introducción y filosofía ¿Cómo nació la idea de crear "Jabones mami" y cuál es la filosofía que guía a la marca?

Jabones mami nació como un proyecto de cosmética sostenible y sólida que busca cubrir las carencias de las formulaciones en los productos cosméticos que ofrecen el resto de marcas de cosmética.

La finalidad es ofrecer productos cosméticos de calidad, fabricados con materias de cercanía, certificadas bajo los estándares de Ecocert y COSMOS. Con proveedores nacionales y de confianza.

En definitiva, Jabones mami nació para cubrir las necesidades de las pieles y los cabellos más bonitos.

La filosofía de Jabones mami es la sostenibilidad, ya que eso implica muchísimas cosas, desde la formulación de cada uno de los productos que formulamos, con materias primas de cercanía y bio, ya que eso implica, entre otras cosas, el cuidado pleno del medio ambiente.

Sostenibilidad buscando el comercio local y de cercanía, promoviendo la vida y mantenimiento de los comercios locales frente a grandes corporaciones. La cercanía de proveedores y distribuidores locales y de reducir los envíos particulares buscando la distribución en puntos de venta en cada una de las ciudades españolas.

Sostenibilidad ofreciendo productos artesanales complementarios a la gama de artículos de cosmética.

La reducción de cualquier tipo de envase plástico o de un solo uso, hasta llegar a conseguir el residuo cero por completo y poder llegar en un futuro a reducir a 0 la huella de carbono.

En un mercado cada vez más consciente del impacto ambiental, ¿cómo contribuyen los productos de "Jabones mami" a promover un estilo de vida sostenible?

Por un lado, buscamos materias primas certificadas bajo los estándares de ECOCERT y COSMOS. Estos implican muchas cosas, algunas de ellas son incorporar la protección del medio ambiente en cada paso de las materias primas, preservar la biodiversidad promoviendo los materiales ecológicos, reducción de emisiones y residuos, o garantizar la trazabilidad de los ingredientes de origen a producto final. Nuestros proveedores son locales, lo que implica, por un lado, promover los negocios y/o empresas familiares, pequeñas o locales, y por otro, tener el trato cercano y la seguridad y confianza que implica un negocio pequeño.

Por otro lado, nuestros productos son sostenibles, ya que son sólidos, sin plásticos y optamos por materias primas naturales vs. sintéticas. En Jabones mami prima la calidad frente a la cantidad.

Sobre los productos ¿Qué hace únicos a los jabones y productos de cosmética natural de "Jabones mami" en comparación con otros productos similares en el mercado?

Para empezar, la formulación, ya que es propia, y es el resultado de varios años de prueba en gran cantidad de usuarios que nos fueron indicando qué es lo que les gustaba, qué no, qué buscaban y necesitaban. Con sus experiencias y comentarios, nos ayudaron a crear unas fórmulas increíbles.

La primera referencia que lanzamos fue la del jabón para pieles delicadas y sensibles. Sabiendo que teníamos una gran fórmula para este tipo de piel, hicimos un patch test, es decir, una prueba dermatológica en personas con pieles delicadas y sensibles, y tuvimos un magnífico resultado, el mejor. Cero reacciones irritativas tras 48 y 72 h de exposición al producto. Una pasada.

En cuanto a los champús sólidos, las diferencias con el resto de champús de otras marcas son dos.

La primera y que es súpe innovadora, es el uso de un cordón de lino certificado, que hace que la durabilidad del champú sea de hasta un 20%. Cualquier otro champú merma tras su uso, ya que hay que dejarlo en una jabonera o superficie para que seque, por lo que el champú, que es fundamentalmente polvo compacto, se degrada muchísimo más rápido.

El champú de Jabones mami lo puedes colgar inmediatamente tras su uso, por lo que no está en contacto con ninguna superficie y no hay ningún tipo de degradación, prolongando de esta manera su duración de manera considerable.

La segunda diferencia, y también muy importante, es la formulación. Todos nuestros champús tienen una mayor cantidad de aceites y principios activos (plantas fundamentalmente) que cualquier otro champú que hay en el mercado. Esto hace que las propiedades sean mucho mayores, lo que se nota a la hora de cuidar, nutrir, hidratar y fortalecer el cuero cabelludo y el cabello.

Es decir, en todos nuestros productos prima la calidad, funcionalidad y propiedades de la materia prima.

¿Podrías explicarnos el proceso de creación de un jabón artesanal desde la idea hasta el producto final?

En este caso te puedo decir cómo es el proceso de creación de nuestro jabón para pieles delicadas y sensibles que es una maravilla. Te cuento. La idea nació hace muchos años, cuando mi hijo empezó a desarrollar dermatitis atópica. Yo ya llevaba unos años trasteando a nivel amateur con la cosmética, y tras muchas formulaciones y ajustes de ingredientes y principios activos, desarrollé la fórmula final.

Aceite de oliva virgen de almazaras familiares de Toledo, un tesoro hidratante y antioxidante para la piel.

Aceite de coco. Antimicrobiano y muy suave con la piel. Aloe vera, un bálsamo para la piel, calma la irritación reduce la inflamación y regenera tejidos.

Arcilla rosa, también conocida como calamina, que es lo que le da el color al jabón, es calmante e ideal para las pieles sensibles.

Extracto de caléndula, otra planta maravillosa, cicatrizante y antiinflamatoria que calma y regenera la piel, y que además da un suave olor al jabón.

Extracto de ortiga, que es un gran aliado en casos de prurito, picores y antibacteriano.

Y por último, Vitamina E, de origen natural, antioxidante y conservante natural.

El proceso de fabricación es en caliente, esto significa que el jabón “se cocina”, es decir, se hace el primer proceso del jabón y se cocina, en caliente y a una temperatura constante. Cuando el ph del jabón es el adecuado, se añaden los principios activos (aloe vera, calamina, extractos de caléndula y ortiga y la vitamina E). Es decir, con este proceso se evita cualquier tipo de degradación de estos principios activos y así aprovechamos todo su potencial. La diferencia con los jabones “tradicionales” es un aspecto un poco más rudo, pero a la hora de usarlo, es increíble, además, dura una barbaridad y genera una espuma cremosa que es una auténtica delicia.

La cosmética sólida y zero waste está ganando popularidad, ¿cómo aseguran que sus productos cumplan con estos principios?

Para empezar, en Jabones mami solo hacemos cosmética sólida, porque creemos en un mundo libre de envases plásticos y de un solo uso.

Aparte, nuestro packaging evita cualquier envoltorio innecesario. Evitamos cajas de cartón de un solo uso, que aunque hacen que la presentación final del producto sea super chula, son recursos innecesarios, de un solo uso, y lo realmente importante es el producto del interior. Con esto evitas además, el encarecimiento del producto.

Por otro lado, no utilizamos ni un solo plástico en nuestros productos, y en nuestros envíos solo utilizamos envases de cartón y añadimos unas semillas de flores para que el destinatario final pueda sembrarlas y disfrutar de la vida y el color que ellas le van a dar.

Ingredientes y producción En la producción de cosmética natural, el origen y la calidad de los ingredientes son cruciales. ¿Trabajan con proveedores locales o cómo garantizan la sostenibilidad en su cadena de suministro?

En España tenemos mucha suerte de contar con algunos proveedores que tienen los mismos principios de sostenibilidad que Jabones mami. Ellos nos garantizan una cercanía y una calidad mayor que otros proveedores internacionales. Además, se preocupan de seguir actualizándose y traer nuevas materias primas que se ajustan cada vez más a los requerimientos de sostenibilidad, ecología, o menos procesos en su obtención.

¿Cómo seleccionan los ingredientes para sus productos y qué criterios deben cumplir para ser considerados?

Como te comentaba antes, tenemos un par de proveedores que cumplen nuestra misma visión y nos ofrecen ingredientes de calidad, y si hay dos opciones y una de ellas está certificada, nos quedaremos con esa que está certificada. Esto aplica a todos nuestros ingredientes como materia prima, aceites y plantas utilizadas. Los tensioactivos del champú, es decir, el producto que propiamente limpia, son biodegradables y certificados bajo los estándares de Ecocert, que es una certificación que asegura que los cosméticos que tienen su sello son cosméticos naturales o cosméticos ecológicos. Además, siempre buscamos las alternativas más sostenibles, bio, productos más cercanos, no modificadas genéticamente, etc.

Impacto ambiental y compromiso social ¿Qué prácticas implementan en "Jabones mami" para minimizar el impacto ambiental de su producción?

Te diría que nuestras prácticas de producción abarca lo local, en todo momento. Desde las materias primas de cercanía, como el laboratorio con el que trabajamos. Buscando comercios locales que comercialicen nuestros productos e intentando ampliar esa red de puntos de distribución para evitar los envíos particulares y su consiguiente reducción de la huella de carbono.

Además, con la reducción de envases de un solo uso, o aumentando la durabilidad de los productos, como por ejemplo con el cordón de lino certificado. Es decir, para un mismo resultado, por ejemplo el lavado del pelo, si piensas en todo lo que ofrece Jabones mami, te das cuenta de que la suma de esos pequeños detalles marcan una gran diferencia que lavarte el pelo con las marcas tradicionales.

En resumen con la cosmética sólida de Jabones mami minimizas el impacto ambiental:

Mayor durabilidad.

Eliminación de envases de un solo uso.

Materias primas utilizadas, bio y locales frente a no bio y de lugares lejanos.

Reducción considerable en la huella de carbono, tanto por transporte (piensa que un champú sólido dura lo mismo que 2 o 3 botes de champú líquido).

Aumento y fomento del comercio local y de cercanía.

Contacto personalizado con la marca.

Y además, está fabricado en España.

¿Existe alguna iniciativa social o ambiental en la que "Jabones mami" participe o colabore?

Hasta ahora, Jabones mami ha participado en pequeñas acciones sociales, pero justo en julio hemos empezado a colaborar con una emprendedora que vive en Bélgica, y que trabaja con asociaciones de mujeres de países en vías de desarrollo como Nigeria, Bangladesh, Sudán, Chad o Vietnam entre otros. Y la verdad que estamos super orgullosos por esta colaboración, ya que compartimos ese activismo social y de empoderamiento femenino, sobre todo en países con estas situaciones diarias tan duras.

Aparte, nos gusta colaborar con sorteos o similares para ayudar con nuestros productos a asociaciones para personas con pocos recursos, protectoras animales o similares. Creemos que todos podemos ayudar teniendo empatía y solidaridad y ayudar en las situaciones complicadas de la vida.

Experiencia del cliente ¿Cómo describirían la experiencia de usar un producto de "Jabones mami"? ¿Qué feedback han recibido de sus clientes?

La experiencia es increíble, la verdad. Cuando la gente compra el producto y le explicas cómo usarlo, te miran atentas y piensas para ti misma, “espero que se acuerde de todo lo que le estoy diciendo”... A los pocos días recibes normalmente un WhatsApp o un mensaje por Instagram dando sus impresiones.

Nos encanta recibir los comentarios de los clientes y les animamos a que nos compartan sus experiencias. Son increíbles la verdad. Desde enamorarse de nuevo de su pelo tras un primer uso, o agradeciéndote cómo ya no tiene el pelo apelmazado, apagado, triste y con picores, y que desde entonces puede estar hasta 3 o 4 días sin lavarse el pelo y que ha recuperado brillo, fuerza y volumen. De verdad, es muy gratificante.

Desafíos y logros ¿Cuáles han sido los mayores desafíos al emprender y desarrollar "Jabones mami"?

Como emprendimiento personal que es, te diría que el mayor desafío es apostar por tu sueño, ya que este sueño no es barato. Debes estar super segura de las fórmulas, ya que hay que darlas de alta en la Agencia Europea del Medicamento, y eso es bastante dinero. Y si quieres hacer una modificación, debes volver a pagar por ello. Aparte de la fórmula, está la fabricación en el laboratorio. Y eso tampoco es barato.

El segundo desafío es el proceso de fabricación que ha sido largo, ya que estas fabricaciones las he tenido que financiar ahorrando. Y no he querido lanzarme de manera oficial al mercado hasta tener mínimo, mis 4 productos principales (jabón y los 3 tipos de champú) y tener suficiente stock. Llevo desde 2022 registrando y fabricando mis productos para, por fin, poder lanzarlos al mercado ahora.

Luego tienes el reto de darte a conocer, ampliando clientes y comercios. Eliminar prejuicios de personas que han usado champús sólidos industriales y que les han dejado muy malas experiencias…

Así que los primeros desafíos son el económico y el de presencia.

Hasta ahora, ¿cuál ha sido el logro del que están más orgullosos en "Jabones mami"?

La verdad, a nivel profesional, la innovación del cordón de lino es una auténtica pasada, ya que aunque parece una tontería, gracias a ese cordón, la vida del champú aumenta considerablemente. Y esa es una de mis premisas. Más por lo mismo o incluso menos. Más champú por un pequeño detalle. Increíble.

A nivel personal, las formulaciones. Ya que la gente me manda unos comentarios, y me da unas respuestas que hacen que me salga una sonrisa de oreja a oreja. Me siento superfeliz, superorgullosa, ya que las formulaciones son mis creaciones, y han devuelto la vida capilar y corporal a muchísimas personas, y eso me llena, y mucho.

Mensaje para la comunidad Para aquellos interesados en transitar hacia un estilo de vida más sostenible, ¿qué consejo les darían desde "Jabones mami"?

Lo primero, que se animen a dar el paso a la cosmética sólida, sostenible y de calidad. Hay un antes y un después. Ya no solo a nivel de uso de plásticos y envases innecesarios, piensa que un champú sólido podría reemplazar hasta 3 botellas de plástico de 250 ml, ahorrando aproximadamente 750 ml de agua y 60 g de plástico por unidad.

Segundo, que si prueban nuestros champús, ese antes y después se verá reflejado en la salud y aspecto de su piel y su cabello. En Jabones mami nos encanta cuidar de las pieles y los cabellos más bonitos.

JabonesMami se han convertido en una opción perfecta para quienes buscan regalos personalizados y originales. Con una amplia variedad estos jabones artesanales ofrecen la posibilidad de crear detalles únicos y exclusivos para cualquier ocasión especial. Ya sea para bodas, cumpleaños o eventos corporativos, JabonesMami destacan por su calidad y por la delicadeza con la que se elaboran, haciendo de cada pieza un regalo memorable y lleno de personalidad.

¿Cómo pueden los interesados seguir a "Jabones mami" y mantenerse actualizados con sus novedades y productos?

Pueden seguirnos a través de las redes sociales (Facebook, Instagram, YouTube buscando el usuario @jabonesmami

Y si no quieren redes sociales, en la web jabonesmami.com.