INTRAMA CONSULTORIA organiza el DEI Summit 2024; Un encuentro disruptivo y pionero en diversidad, equidad e inclusión

El pasado 23 de octubre de 2024, en el icónico Teatro Goya Multiespacio de Madrid, se celebró la novena edición del DEI Summit, el mayor congreso profesional y evento de referencia en materia de Diversidad, Equidad e Inclusión (DEI). Organizado por INTRAMA CONSULTORIA, este encuentro anual se ha consolidado como la cita ineludible para más de 600 profesionales comprometidos con la creación de espacios laborales más inclusivos y equitativos.

Bajo un ambiente vibrante y dinámico, profesionales expertos y líderes de opinión se dieron cita para debatir, compartir experiencias y aprender de las mejores prácticas en la gestión de la diversidad dentro de las organizaciones. Empresas referentes en España en términos de DEI respaldaron este evento, mostrando un compromiso palpable con la inclusión:

Desde primera, el ambiente en el Teatro Goya Multiespacio respiraba innovación, energía y cambio. Cada intervención, mesa de opinión y presentación fue un recordatorio de que la Diversidad, la Equidad y la Inclusión no son solo palabras de moda, sino motores reales de transformación empresarial.

Cinco mesas de opinión: Un recorrido por el presente y futuro de la DEI El congreso se estructuró en torno a cinco mesas de opinión, que tocaron temáticas cruciales para el presente y futuro de la DEI en las organizaciones:

Visión de la DEI desde la perspectiva de la Alta Dirección: En esta mesa, destacados líderes de empresas de renombre como INTRAMA, Groupe Afflelou, Santalucía, HP, Cabify y NTT Data debatieron sobre cómo la DEI no solo es una responsabilidad corporativa, sino una estrategia clave para mejorar la competitividad, atraer talento y fomentar la innovación.

Cómo potenciar y maximizar el Talento Intergeneracional: La convivencia de varias generaciones en el entorno laboral es una realidad cada vez más palpable. Empresas como Leroy Merlin, BBVA, MasOrange, Santen, Danone y Urban Sports Club compartieron sus mejores prácticas sobre cómo fomentar la colaboración intergeneracional y crear equipos más cohesionados, donde la experiencia de los más veteranos se complementa con las nuevas ideas y habilidades de las generaciones más jóvenes. La diversidad generacional es, sin duda, una fuente de innovación y crecimiento.

Liderazgo y Talento Femenino: Uno de los temas más relevantes y debatidos fue el del liderazgo femenino. Ferrovial, Cigna, Banco Mediolanum, Naturgy, Indra y Holcim lideraron este panel, donde se abordaron las barreras, oportunidades y estrategias para potenciar el talento femenino. Los panelistas compartieron inspiradoras historias de empoderamiento y comentaron cómo sus organizaciones están trabajando para romper el techo de cristal, promoviendo la igualdad de género en los niveles más altos de liderazgo.

Gestión de la Diversidad en la Discapacidad: En esta mesa, empresas como Fundación Teresa, Generali, SAP, Grupo Iskaypet y Admiral abordaron uno de los desafíos más importantes: cómo garantizar un entorno laboral inclusivo para las personas con discapacidad. Las prácticas de inclusión laboral, el diseño universal y las estrategias para eliminar barreras fueron algunos de los temas tratados. Se puso énfasis en la importancia de ver la discapacidad no como una limitación, sino como una oportunidad para enriquecer los equipos con perspectivas diversas.

Visibilidad de la Diversidad LGBTIQ+ en las organizaciones: La última mesa de opinión giró en torno a la inclusión y visibilidad de la comunidad LGBTIQ+ en el entorno laboral. Axa, Cepsa, Deloitte, Heineken y NTT Data compartieron cómo están impulsando políticas inclusivas que no solo promuevan la igualdad, sino que también celebren la diversidad de identidades y orientaciones sexuales en sus empresas. Esta mesa fue un claro reflejo de que la visibilidad y el respeto por la diversidad sexual en el ámbito laboral son esenciales para crear entornos seguros y respetuosos.

Cuatro DEI Talks que inspiraron a la audiencia Además de las mesas de opinión, los asistentes pudieron disfrutar de cuatro DEI Talks que abordan temáticas innovadoras y disruptivas, siempre desde un enfoque práctico y aplicable a las realidades empresariales:

Inteligencia Intercultural: Anna Zelno, Directora de Intercultures, destacó cómo la inteligencia intercultural puede ser la clave para potenciar la colaboración y la innovación en equipos multiculturales.

Bienestar asociado a la Diversidad: Fran Murcia, Director de Bienestar de Howden Iberia, ofreció una charla sobre cómo las empresas pueden promover el bienestar de los empleados diversos, creando entornos laborales saludables e inclusivos.

DEI Analytics: La importancia de la medición. Beatriz Crespo, fundadora de Freedom & Flow, presentó un enfoque revolucionario sobre cómo los datos y la analítica pueden ayudar a las empresas a medir y mejorar sus iniciativas de DEI.

Neurodiversidad: Francisco Mollard y Hedy Rodríguez, psicólogos corporativos de IFEEL, ofrecieron una ponencia vivencial sobre la importancia de la neurodiversidad en el entorno laboral. Explicaron cómo las empresas pueden crear espacios inclusivos para empleados con diversas habilidades cognitivas, y mostraron casos prácticos de inclusión efectiva.

Presentación del Informe Variable DEI 2025 El broche de oro del evento fue la presentación del Informe Variable DEI 2025, a cargo de Vicente Marcos, Director General de INTRAMA. Este informe recoge las mejores prácticas de las 50 empresas certificadas como TOP DIVERSITY COMPANY, aquellas que han demostrado un compromiso extraordinario con la implementación de políticas de Diversidad, Equidad e Inclusión. El informe es un recurso valioso para cualquier organización que busque mejorar sus estrategias de DEI, y su presentación fue recibida con gran entusiasmo por el público asistente.

Tras la presentación, se celebró la entrega de los certificados a estas 50 empresas, que culminó con una foto de familia inolvidable. Fue un momento simbólico que demostró el poder de la colaboración y el compromiso conjunto hacia un futuro más inclusivo.

El DEI Summit 2024: Un paso hacia el futuro El DEI Summit 2024 fue mucho más que un simple congreso; Fue un espacio de transformación. Un lugar donde la diversidad fue no solo celebrada, sino también vista como el motor de cambio que es. Las discusiones fueron profundas, los debates, enriquecedores y las conclusiones claras: las empresas que apuestan por la inclusión son más competitivas, innovadoras y sostenibles.

INTRAMA CONSULTORIA, una vez más, se reafirma como el referente en la promoción de la diversidad en el ámbito corporativo, demostrando que el cambio comienza por crear espacios de diálogo, aprendizaje y colaboración. Las expectativas para la décima edición del DEI Summit en 2025 ya están altas, y es evidente que este evento seguirá marcando la pausa en la transformación empresarial hacia un mundo más inclusivo.

Para las empresas que aún no han dado el paso hacia la inclusión, el mensaje es claro: El futuro es diverso, y solo las organizaciones que lo abracen estarán preparadas para liderar en el mundo que viene.

