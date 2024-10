'zerca FÁZIL' facilita la facturación electrónica a PYMES y autónomos y regala un ordenador

Ante la llegada de la obligatoriedad de la facturación electrónica en 2025, zerca!, ha lanzado 'zerca FÁZIL', una solución completa diseñada específicamente para cubrir las necesidades de gestión de pequeñas empresas y autónomos. Pero la oferta va más allá de su funcionalidad: aquellos que se registren para una prueba de 12 meses, sin compromiso de permanencia, recibirán gratuitamente un ordenador portátil o de sobremesa, facilitando así su adaptación a las nuevas exigencias.

zerca FÁZIL: la solución que evita multas y regala un ordenador La Ley Crea y Crece, que entrará en vigor próximamente, exigirá que todas las empresas emitan facturas electrónicas, y aquellas que no lo hagan enfrentarán sanciones económicas. Para ayudar a las PYMES y autónomos a cumplir con esta normativa, zerca!, ha creado 'zerca FÁZIL', una plataforma que no solo simplifica la gestión de facturación electrónica, sino que integra todos los procesos empresariales en una sola aplicación. Además, es gratuita, evitando los altos costos asociados a la implementación de nuevos sistemas tecnológicos.

Una oferta única para digitalizarse sin esfuerzo Lo que hace única a esta herramienta es que, además de ser gratuita y cumplir con la normativa fiscal, zerca FÁZIL incluye un incentivo especial: los usuarios que contraten la prueba de 12 meses obtendrán un ordenador portátil o de sobremesa sin ningún coste adicional. Esto facilita la transición tecnológica para aquellos pequeños negocios que no cuentan con los recursos para adquirir equipos nuevos.

Gestión completa en una sola aplicación Más allá de la facturación electrónica, zerca FÁZIL se posiciona como una solución integral para gestionar todos los flujos de un negocio. Desde la contabilidad hasta la gestión de inventarios, logística, relaciones con clientes, nóminas y control horario, la plataforma ofrece una cobertura completa para las PYMES y autónomos. Lo que la hace especialmente atractiva es su interfaz intuitiva y sencilla, diseñada para facilitar el uso sin requerir conocimientos técnicos avanzados.

La aplicación se puede utilizar desde el ordenador, móvil o tableta, y está respaldada por tecnología de inteligencia artificial que optimiza el funcionamiento de la empresa de forma automática, aprendiendo de los procesos internos para hacerlos más eficientes.

La solución con mejores valoraciones del mercado Con más de 2.000 valoraciones en Google y Trustpilot, y una puntuación media de 4,75 sobre 5, zerca FÁZIL ha demostrado ser una herramienta fiable y eficiente para los pequeños empresarios. Su accesibilidad en términos de uso y su integración de tecnologías avanzadas como el machine learning la posicionan como una de las mejores soluciones de gestión empresarial en el mercado.

Una plataforma segura y homologada para el KIT DIGITAL Además de ser una plataforma completamente segura, que garantiza la privacidad y protección de los datos a través de un sistema basado en la nube, zerca FÁZIL está homologada como agente digitalizador para el KIT DIGITAL. Esto permite a PYMES y autónomos implantar la solución sin coste alguno, aprovechando esta ayuda gubernamental, y también recibir un ordenador a coste cero como parte de la oferta promocional.

Conclusión: la oportunidad para digitalizar un negocio La llegada de la obligatoriedad de la factura electrónica puede suponer un reto para muchos pequeños empresarios, pero zerca FÁZIL simplifica ese proceso al ofrecer una herramienta de gestión completa, gratuita y fácil de usar, que además incluye un ordenador gratis al probarla durante 12 meses sin compromiso. Con esta solución, PYMES y autónomos no solo se preparan para cumplir con las nuevas normativas, sino que también optimizan la gestión de sus negocios de manera eficiente y asequible.