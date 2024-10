REVERXO estrenan su nuevo EP

"Seres Imperfectos" es el nuevo trabajo de los murcianos Reverxo. Con este EP, disponible a partir del 25 de octubre, la banda promete expandir aún más un sonido que, con profundas raíces en el rock indie, no pierde de vista la experimentación. En esta apertura del sonido de Reverxo ha colaborado Antonio Planes, responsable de la producción de "Seres Imperfectos" en los estudios Icónita Lab de Molina de Segura.

En los seis temas que componen el álbum la banda trata, con la perspectiva que dan la madurez y la experiencia, temas tan universales como las inseguridades, el paso del tiempo o el amor a través de unas letras intencionadamente ambiguas capaces de conseguir que cualquiera pueda sentirse identificado. Además, en el plano musical, las atmósferas envolventes características de su sonido aportan la epicidad necesaria para transportar al oyente desde la primera escucha.

El viaje de Reverxo comienza en 2020, momento en el que Raymond (voz y guitarra), AlexH (guitarra) y José Javier (batería) comienzan a trabajar en una identidad musical propia con una propuesta de tintes roqueros, atmósferas envolventes y letras intencionadamente ambiguas, de esas que consiguen que todos podamos sentirnos identificados a la primera escucha. Tras unos años de maduración y desarrollo del proyecto, es en 2024 cuando deciden que es hora de entrar por fin al estudio, y lo hacen en Arde el Arte de la mano del reconocido productor Raúl de Lara (Second, Nunatak, Varry Brava), junto al cual editan los sencillos "Límites" y "Cuentos".

Con un sonido propio ya consolidado y la fuerza que les transmite la buena acogida de sus dos primeros temas entre medios y público, los murcianos entregan ahora su primer EP, en esta ocasión con la producción de Antonio Planes, en los Estudios Iconitalab. Este nuevo trabajo supone un paso adelante en la consolidación de la identidad de la banda, que, previa incorporación de Joaquín al bajo, no renuncia a explorar e introducir nuevos elementos creativos para alimentar así el crecimiento de un sonido cada vez más inconfundible.