El Centre Dental Francesc Macià impulsa la campaña 'Cero Riesgos en el Deporte'

El deporte es sinónimo de salud, bienestar y diversión, pero también implica riesgos físicos. Uno de los aspectos que a menudo se pasa por alto es la protección bucodental. Los dientes son una parte vital del cuerpo y, al igual que se protegen las rodillas, brazos o cabezas, es crucial cuidar la boca durante la práctica deportiva. La campaña de 'Cero Riesgos en el Deporte' se refiere a minimizar cualquier posibilidad de lesión, incluyendo la protección de los dientes frente a golpes o contusiones fuertes El proyecto formativo de Cero Riesgos en el Deporte pretende compartir la adopción de medidas preventivas que minimicen o eliminen cualquier peligro que pueda dañar la salud bucodental durante la práctica de deportes. Deportes de contacto como el fútbol, el baloncesto, el hockey, el boxeo o el rugby, así como actividades más recreativas como el ciclismo o el patinaje, implican el riesgo de golpes o caídas que pueden afectar gravemente la integridad de los dientes.

Un golpe en la boca puede implicar dientes rotos, astillados o incluso la pérdida completa de una pieza dental. Además, las lesiones en la mandíbula y otros tejidos blandos pueden ser severas. Por ello, es fundamental que en algunos deportes se utilicen protectores bucales adecuados, especialmente diseñados para sus necesidades. El protector bucal en algunos deportes es esencial.

Un protector bucal es un dispositivo de plástico o silicona que cubre los dientes y las encías para absorber y distribuir los impactos en caso de un golpe. Los protectores bucales ayudan a prevenir lesiones graves en los dientes, las encías, los labios, la lengua e incluso los huesos maxilares. Los beneficios incluyen:

Prevención de fracturas dentales: Un protector bucal actúa como una barrera protectora que evita que los dientes se rompan o astillen ante un impacto. Reducción del riesgo de pérdida dental: Al amortiguar los golpes, se reduce significativamente la posibilidad de que un diente sea expulsado de su alveolo. Protección de los tejidos blandos: El uso de protectores bucales evita cortes en las encías, lengua y mejillas. Absorción de impactos mandibulares: También protegen la mandíbula, ayudando a evitar fracturas o dislocaciones en esta área tan sensible. Tipos de protectores bucales

Existen varios tipos de protectores bucales, pero no todos ofrecen el mismo nivel de protección. En el Centre Dental Francesc Macià, se fabrican protectores bucales personalizados, que son la opción más recomendada para garantizar el máximo nivel de protección y comodidad:

Protectores prefabricados: Son los más económicos, pero también los menos eficaces. Suelen tener un ajuste deficiente y no permiten hablar o respirar con facilidad. Protectores "boil and bite": Se moldean en casa tras sumergirlos en agua caliente. Ofrecen un ajuste algo mejor que los prefabricados, pero siguen sin ser perfectos en términos de confort y protección. Protectores bucales personalizados: Son hechos a medida por profesionales de la odontología, como los que ofrece el Centre Dental Francesc Macià. Estos protectores se ajustan perfectamente a la boca del paciente, proporcionando la mejor protección posible y asegurando la comodidad necesaria para la práctica deportiva. Concienciar a los deportistas desde pequeños

Es fundamental que los deportistas, desde una edad temprana, sean conscientes de los riesgos que implican los deportes y la importancia de cuidar su salud bucodental. El uso de protectores bucales personalizados no solo es vital para evitar lesiones graves, sino que también forma parte de una cultura de seguridad y prevención.

Los niños, en particular, son más propensos a sufrir lesiones bucales debido a su participación en deportes de contacto y su etapa de desarrollo, donde los dientes permanentes aún están en formación. A medida que crecen, los protectores bucales deben adaptarse a sus necesidades y a los cambios en la estructura dental.

Cero riesgos en el deporte y salud bucodental en adultos

El riesgo de lesiones bucodentales no desaparece en la etapa adulta. Los adultos que practican deportes, ya sea de forma recreativa o profesional, deben ser igualmente conscientes de la necesidad de utilizar protectores bucales. Las lesiones dentales pueden ser costosas de tratar y afectar la calidad de vida de una persona, desde problemas estéticos hasta dificultades para masticar o hablar.

Los protectores bucales personalizados no solo protegen los dientes, sino que también pueden mejorar el rendimiento deportivo al proporcionar una mayor tranquilidad al deportista, que sabe que está protegido ante posibles golpes.

Sesiones formativas por parte del Centre Dental Francesc Macià

El Centre Dental Francesc Macià llevará a cabo sesiones formativas y educativas de entre 30 y 45 minutos dirigidas a entrenadores, monitores, personal de clubes deportivos y padres y madres de jóvenes deportistas.

Estas sesiones tienen como objetivo principal proporcionar el conocimiento necesario para identificar, gestionar y prevenir urgencias bucodentales durante la práctica deportiva, minimizando así complicaciones y garantizando una respuesta rápida y efectiva. En estas sesiones, se abordarán temas como los traumatismos dentales, el control de hemorragias, y primeros auxilios específicos para la salud bucodental en el deporte, ayudando a los asistentes a actuar de manera inmediata y eficiente ante cualquier emergencia.

El papel del Centre Dental Francesc Macià en la protección bucodental deportiva

En el Centre Dental Francesc Macià, se ofrece una solución a medida para cada deportista. Los protectores bucales personalizados están diseñados para adaptarse perfectamente a la estructura de la boca del paciente, garantizando una protección total y sin comprometer la comodidad.

Además, el proceso de elaboración de estos protectores se realiza de manera profesional, asegurando que los materiales utilizados sean de alta calidad, hipoalergénicos y resistentes. Esta atención a los detalles garantiza que los protectores bucales sean duraderos y eficaces, protegiendo no solo los dientes, sino también la mandíbula y los tejidos blandos circundantes.

La campaña de Cero Riesgos en el Deporte no debe limitarse a prevenir lesiones musculares u óseas. Los dientes, aunque a menudo olvidados, son extremadamente vulnerables durante la práctica deportiva, y protegerlos es esencial para mantener una salud bucodental óptima.

En el Centre Dental Francesc Macià, ofrece una solución personalizada para deportistas de todas las edades, ayudando a garantizar que puedan disfrutar de su deporte favorito sin preocuparse por posibles lesiones dentales. Proteger los dientes no solo es una medida de seguridad, sino una inversión en la salud a largo plazo.