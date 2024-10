La solución que ofrece LIVE4LIFE para la gestión de alquileres

La gestión de propiedades en alquiler puede ser un gran desafío para los propietarios, especialmente cuando quieren obtener el máximo rendimiento posible, pero no tienen el tiempo suficiente o simplemente no tienen ganas de ocuparse de las numerosas tareas involucradas en la búsqueda, atención y verificación de inquilinos.

En estos casos, una opción muy recomendable es delegar las gestiones, dejando todo en manos de compañías especializadas en alquileres como LIVE4LIFE. Esta empresa ha logrado consolidar una gran plataforma en toda España, donde se ofrecen soluciones destinadas a que los propietarios optimicen los rendimientos, sin verse involucrados en múltiples complicaciones.

El enfoque de esta empresa se basa en ofrecer servicios integrales que se diferencian de la competencia por una serie de garantías y filtros que aseguran que los propietarios no tendrán que preocuparse por problemas como posibles impagos o trámites legales.

Gran alcance para conseguir inquilinos Ante todo, cabe destacar que la efectividad del modelo de LIVE4LIFE está certificada por las más de 40.000 propiedades publicadas y los más de 15.000 usuarios mensuales que tiene la plataforma. Además, las visitas a la página web provienen de más de 174 países de los distintos continentes.

Todo esto refleja el extraordinario alcance que posee la plataforma para conseguir inquilinos que necesitan hospedarse en ciudades como Valencia, Alicante, Granada, Sevilla o Madrid. También está expandiéndose a algunas de las principales ciudades de América Latina como Bogotá, Ciudad de México, Lima, Santiago de Chile y Valparaíso.

Rentabilidad garantizada Por otro lado, el modelo de LIVE4LIFE destaca por su sistema diseñado para la rentabilidad garantizada, al disminuir las posibilidades de impago. Para ello, se emplea un sistema de protección mediante la revisión de documentos del inquilino, además de un análisis de riesgo y verificación de personas. Incluso se puede emplear comprobación biométrica, en caso de ser necesario, para certificar la identidad de los huéspedes.

De igual modo, la empresa incluye servicios de asesoramiento legal. Por lo tanto, se encarga de gestionar el contrato, atendiendo todas las normativas exigidas en cada ciudad y las necesidades del propietario. Todo esto bajo la mayor flexibilidad posible, ya que los clientes pueden firmar el contrato de alquiler mediante la tecnología digital, desde el móvil o cualquier otro dispositivo inteligente.