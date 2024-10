Premio a la excelencia; Incom Group destacado por TPI Composites por su compromiso con la sostenibilidad

InCom Group ha sido distinguido con el premio al Proveedor Mejor Valorado en Lean Advantage Solutions por TPI Composites, una de las principales empresas globales en la fabricación de palas para aerogeneradores y materiales compuestos avanzados. InCom Group es un proveedor líder de soluciones estratégicas, centrado en la ingeniería, diseño y fabricación de soluciones de materiales compuestos para proyectos en los sectores eólico, marino, de transporte e industrial. La empresa destaca por su capacidad para desarrollar soluciones integrales que aportan valor añadido y ayudan a sus clientes a alcanzar sus objetivos de sostenibilidad.

La colaboración entre InCom Group y TPI Composites, que comenzó hace varios años, ha resultado en el desarrollo de numerosos proyectos innovadores enfocados en la sostenibilidad. Gracias a su profundo know-how y dedicación, InCom Group ha proporcionado soluciones de alto valor añadido que han sido clave para elevar el nivel de sostenibilidad en los proyectos conjuntos. Este reconocimiento refuerza su posición como un socio estratégico de confianza, capaz de transformar desafíos complejos en oportunidades sostenibles para el futuro.

La capacidad de InCom Group para proporcionar soluciones estratégicas y sostenibles es clave en el éxito de sus proyectos. La empresa ha demostrado una gran habilidad para identificar y desarrollar las herramientas necesarias que permitan a sus clientes avanzar hacia un futuro más sostenible, contribuyendo de manera significativa al éxito de los proyectos más desafiantes en el sector de la energía eólica y otras industrias afines como Naval y Transporte masivo que precisen de soluciones avanzadas en materiales compuestos.

InCom Group sigue comprometido en su misión de ayudar a sus partners a lograr niveles máximos de sostenibilidad en sus operaciones, tanto a nivel de competitividad como medioambiental. El galardón, recogido de la mano de D. Carlos Vidal (Presidente) y D. Luis Azorín (D. General), reafirma su papel como un proveedor estratégico esencial, capaz de aportar soluciones fiables que no solo mejoran la eficiencia y rentabilidad, sino que también están alineadas con los crecientes retos globales de sostenibilidad.

El enfoque de InCom Group en la innovación y la sostenibilidad va más allá de la implementación de prácticas eficientes; abarca la creación de tecnologías que anticipan y superan las expectativas del sector. Este premio al Proveedor Mejor Valorado en Lean Advantage Solutions refleja el compromiso continuo de la empresa con la excelencia y su papel como impulsor de soluciones que no solo benefician a sus clientes, sino también al medio ambiente. InCom Group no solo cumple con los estándares actuales, sino que contribuye activamente a elevarlos.

El reconocimiento de InCom Group por parte de TPI Composites es un resultado de su compromiso con la sostenibilidad y la innovación en la industria de materiales compuestos. Este premio no solo subraya su capacidad para ofrecer soluciones que cumplen con los más altos estándares de eficiencia y responsabilidad ambiental, sino que también refuerza su papel como un socio estratégico confiable para empresas que buscan un futuro más sostenible. InCom Group seguirá impulsando el avance hacia una economía más verde y colaborando estrechamente con sus partners para enfrentar los desafíos globales con soluciones que marcan la diferencia.