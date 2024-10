​El cribado poblacional de cáncer colorrectal debe ser una prioridad y estar coordinado mediante voluntad política y ejecutiva de ámbito nacional

La Organización Médica Colegial (OMC) y la Sociedad Española de Patología Digestiva (SEPD) presentan el “Libro Blanco sobre el Cribado Poblacional de Cáncer Colorrectal en España” en un evento en el que participaron la Ministra de Sanidad, la Excma. Sra. Dña. Mónica García; y los Dres. Tomás Cobo, Presidente de la OMC y Agustín Albillos, Presidente de la SEPD y coautor del documento.



El cáncer de colon en España

El cáncer colorrectal (CCR) es el tumor maligno más frecuente en España y el segundo en tasa de mortalidad, solo superado por el cáncer de pulmón. Además, presenta una tasa de incidencia estandarizada en ambos sexos superior a la del conjunto mundial.

Asimismo, se estima que en los próximos años se seguirán diagnosticando un gran número de casos por CCR, con lo que, la incidencia y mortalidad asociada a este tipo de tumor seguirá aumentando, razón por la que se ha convertido en una preocupación de salud pública en España.

Situación actual de los programas de cribado en España

El “Libro Blanco sobre Cribado Poblacional de Cáncer Colorrectal en España”, promovido y coordinado por la SEPD, describe la situación actual de los programas poblacionales de cribado de cáncer colorrectal españoles a partir de una revisión exhaustiva de fuentes documentales, ofreciendo una base de conocimiento objetiva sobre éstos y aspirando a ser de referencia para todos los interesados en este tema.

Los programas de cribado poblacionales son muy eficaces ya que mejoran la detección temprana del cáncer colorrectal y esto contribuye a reducir tanto su alta incidencia, como su mortalidad. Pero pese a disponer de una sólida evidencia que sustenta el impacto de los programas de cribado poblacional en la morbimortalidad del carcinoma colorrectal, la implantación en España sigue sujeta a marcadas diferencias e inequidades.

Aunque estos programas de cribado tienen más de 20 años de historia, no alcanzan las cifras de participación de otros programas de diagnóstico precoz, como el de cáncer de mama, poniendo de manifiesto que, a corto plazo, España no alcanzará un nivel de participación de, al menos, un 65%, como recomienda la Estrategia de Salud en Cáncer para 2024. Además, estas cifras son muy diferentes de unas comunidades autónomas a otras reduciendo así la eficacia y equidad de estos programas a nivel nacional.

Esto se debe a una escasa participación poblacional, a las dificultades para la financiación e incorporación de recursos humanos y materiales para implementarlas y, además, a la insuficiente educación sanitaria de la población sobre prevención del CCR, especialmente, entre los hombres y colectivos vulnerables limitando así el acceso a estos programas.

Además, la disminución de gastos en los tratamientos es superior al coste añadido por el cribado, por lo que los programas de cribado no solo ofrecen ganancia en términos de salud, sino ahorro a largo plazo.