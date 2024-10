Belén Liesa nos presenta una historia real en «Un gorrión en mi salón» y «Lo que Rita me enseñó»

Belén Liesa es la autora de dos pequeños libros, Un gorrión en mi salón y Lo que Rita me enseñó. En ambos, la protagonista es una hembra de gorrión que llegó a sus vidas en el verano de 2018 para cambiarlo todo. Me gusta pensar que este tipo de obras, que apelan al mundo más natural y a su conexión con los seres humanos, cada vez tienen una cabida más grande en nuestra sociedad. Sin duda, el granito de arena que Belén aporta, desde su experiencia personal, es muy importante para continuar en esta línea. Ahora, está promocionando y vendiendo la tirada de ejemplares de Lo que Rita me enseñó desde sus redes sociales.



1– Belén, voy a comenzar por una pregunta algo compleja. ¿Se es escritora antes de tener una historia que contar o, por el contrario, te conviertes en escritora una vez que tienes algo que contar? En mi opinión se es escritor cuando existe una inquietud por trasmitir algo y lo trasladas al papel, independientemente de si se llega publicar o no. Es el mismo impulso que tiene un pintor o un músico cuando crean. Pienso que por ese mismo motivo a veces los artistas dejan de producir porque no encuentran nada que decir.

2– La anterior pregunta viene porque me ha gustado mucho saber que en ti la escritura apareciótras la llegada de Rita a vuestras vidas. ¿Quién es Rita? Rita era un pollo de gorrión que recogimos en el verano de 2018 durante las vacaciones y al que conseguimos salvar la vida. Cuando vimos que estaba lista decidimos reintegrarla en la naturaleza, para nuestra sorpresa regresaba a nuestra casa una y otra vez. Al final se quedó a vivir con nosotros, pero entraba y salía de la casa a su antojo y se convirtió en un miembro más de la familia. Se relacionaba incluso con nuestro perro Jack, que es un terrier.

3– Entiendo que decidiste emprender este camino por ti misma, ¿no te planteaste buscar editorial para dar a conocer la historia? Si, me lo planteé, ya que me sentía muy insegura sobre lo que había escrito. Y después de muchos meses de búsqueda una aceptó publicarla. Pero tuve una mala experiencia y cancelé el contrato. A partir de ahí tal vez por la seguridad que me dio el que hubiese pasado el filtro editorial me lancé a autopublicar. Y ha sido una experiencia muy buena porque además he aprendido mucho del sector de la edición.



4– ¿Cómo podemos adquirir los dos libros que tratan sobre Rita, Un gorrión en mi salón y Lo que Rita me enseñó? Un gorrión en mi salón está disponible en Amazon y también en la tienda online de Seo Birdlife, los cuales colaboraron en la parte didáctica que incluyo al final de cada capítulo. Lo que Rita me enseñó lo estoy distribuyendo desde mi página de Instagram @ungorrionenmisalon.

5– Estas obras se podrían incluir dentro del naturewriting. Y me vibra un poco pensar que la forma en que estás dando a conocer al mundo a Rita también es muy naturewriting: tiradas pequeñas de libros, un contacto más cercano con el lector, una historia íntima,… ¿Qué opinas? ¿Llevas a tu propia vida y modo de hacer las cosas este «estilo»? Sí, me siento muy identificada con este género que quiere llevarnos a recuperar la conexión con la naturaleza y los seres que la habitan. Me parece que en la actualidad es algo crucial, la gente necesitamos volver a conectarnos con la naturaleza y darnos cuenta de lo importante que es mantener ese vínculo.



6– La nueva novela, Lo que Rita me enseñó, parece muy profunda. ¿Un avance sobre ella que puedas dejarnos por aquí? Rita murió de forma inesperada en 2023 y empecé a escribir este libro días después. En él abordo como ella y el resto de animales que nos acompañaron durante esos años y algunos que aún siguen con nosotros han cambiado muchas de las creencias que teníamos. Por ejemplo, antes nunca hubiese imaginado que las aves fuesen capaces de reconocer a distintas personas y que pudiesen expresar emociones. Esta idea de que los animales tienen emociones se está consolidando cada vez más, en las redes sociales aparecen a menudo vídeos de animales haciendo cosas sorprendentes, que hace tan solo cinco años no habríamos imaginado. Creo que en la actualidad muchos estamos cambiando a un plano más elevado en lo que se refiere a nuestra relación con el mundo animal e incluso con el vegetal.

7– ¿Te gustaría continuar escribiendo libros en esta línea? ¿Tienes ya alguna idea? Sí a ambas preguntas. Mi próximo libro querría que fuese una distopía sobre nuestra forma de vida actual, pero bueno aún estoy trabajando en ello.

8– Y, para terminar, ¿dirías que son libros dirigiros a niños y niñas únicamente? Pues por la estética se puede pensar que sí. Esa fue mi idea al menos con el primero, que iba claramente dirigido al público infantil, pero para mi sorpresa lo han leído también muchos adultos a los que les divertía la historia porque estaba basada en hechos reales.

Lo que Rita me enseñó sí que diría que es para un público más adulto, pero algunos niños más mayores (11-12 años) también lo leen.