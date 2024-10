La nueva gama Cube Stereo Hybrid ONE77 reinventa el Enduro

La Cube Stereo Hybrid ONE77 se está consolidando como una de las bicicletas eléctricas de doble suspensión más avanzadas del mercado, especialmente diseñada para los amantes del Enduro. Con una combinación perfecta de tecnología de punta, una geometría optimizada para terrenos técnicos y una impresionante relación calidad-precio, la Cube Stereo Hybrid ONE77 es ideal para los ciclistas más exigentes. En este artículo, desglosamos sus principales características, desde su motor Bosch CX de 5ª generación hasta su robusta batería de 800 Wh.

Motor Bosch CX de 5ª generación: Máxima potencia y control El corazón de la Cube Stereo Hybrid ONE77 es su motor Bosch CX de 5ª generación, el cual ha sido mejorado para proporcionar un rendimiento y control sin precedentes en las subidas más empinadas y en terrenos irregulares. Con un torque de hasta 85 Nm, el motor ofrece una asistencia potente y continua, asegurando que los ciclistas mantengan el control y la estabilidad en todo momento.

Todas las nuevas características que añade la 5ª generación, especialmente enfocadas en el enduro, hacen que estos modelos sean uno de los más idóneos del mercado para esta práctica deportiva, que no dejará con mal

Batería de 800 Wh: Autonomía extendida para rutas largas Una de las principales preocupaciones de los ciclistas de montaña es la autonomía de las bicicletas eléctricas, y la Cube Stereo Hybrid ONE77 responde a este desafío con su impresionante batería de 800 Wh. Esta batería de gran capacidad asegura que los ciclistas puedan recorrer largas distancias y superar rutas exigentes sin necesidad de recargar durante la salida.

La batería está perfectamente integrada en el cuadro, lo que no solo mejora la estética de la bicicleta, sino que también ofrece una protección adicional contra impactos. Además, su fácil extracción facilita la carga en cualquier lugar, lo que hace de la Cube Stereo Hybrid ONE77 una opción ideal para los ciclistas que disfrutan de aventuras prolongadas y exigentes.

Geometría reinventada para Enduro: Máxima estabilidad y control La Cube Stereo Hybrid ONE77 ha sido diseñada con una geometría reinventada específicamente para el Enduro, lo que le otorga una mayor estabilidad y maniobrabilidad en descensos técnicos y terrenos irregulares. Su diseño se enfoca en ofrecer una postura más baja y equilibrada, permitiendo que los ciclistas mantengan el control absoluto incluso en las secciones más desafiantes de la ruta.

Esta nueva geometría no solo mejora la capacidad de respuesta en descensos rápidos, sino que también optimiza la tracción en las subidas empinadas. Ya sea en senderos estrechos o en rutas de alta montaña, la Cube Stereo Hybrid ONE77 garantiza una experiencia de conducción más cómoda y segura, reduciendo la fatiga y aumentando el disfrute en cada salida.

Componentes de gama alta para un rendimiento superior La Cube Stereo Hybrid ONE77 está equipada con componentes de gama alta que aseguran el máximo rendimiento en cualquier condición. Desde su suspensión de doble pivote, que ofrece una absorción de impactos excepcional, hasta sus frenos hidráulicos de disco de alta precisión, cada elemento ha sido seleccionado para ofrecer una experiencia de conducción óptima.

Además, la transmisión de alta gama y los neumáticos diseñados específicamente para Enduro garantizan una tracción y un control óptimos, incluso en terrenos complicados. La robustez de los componentes, combinada con la fiabilidad de la tecnología de Cube, convierte a la Cube Stereo Hybrid ONE77 en una de las bicicletas eléctricas más duraderas y eficientes del mercado.

Relación calidad-precio imbatible Uno de los aspectos más destacados de la Cube Stereo Hybrid ONE77 es su relación calidad-precio imbatible. A pesar de estar equipada con la última tecnología de Bosch y componentes de alta gama, esta bicicleta eléctrica se ofrece a un precio competitivo en comparación con otros modelos del mercado. Cube ha logrado ofrecer un producto de calidad superior sin sacrificar la accesibilidad, lo que hace que la Cube Stereo Hybrid ONE77 sea una opción atractiva tanto para ciclistas experimentados como para aquellos que buscan iniciarse en el Enduro.