Cambiamos tu Suelo expande sus operaciones a Madrid y Málaga, y para el 2025 planea llegar a otras ciudades españolas

Cambiamos tu Suelo es una empresa especializada en la renovación de suelos para viviendas particulares, con sede local en Granada, que recientemente ha anunciado su expansión a otras ciudades españolas. La visión de cambiar suelo en Madrid y Málaga ahora es una realidad, ya que la compañía pasará a tener una presencia preponderante en ambos territorios.

Este salto exponencial además viene acompañado de un constante crecimiento para la firma durante este 2024, dado que registra un aumento importante en la demanda de sus servicios y proyectos personalizados para hogares y negocios. Para el 2025, la organización planifica llegar a sectores clave como Barcelona, Sevilla, Valencia y Bilbao.

De esta manera, Cambiamos tu Suelo busca consolidarse a nivel nacional como uno de los principales referentes en la transformación y renovación de espacios, con cientos de opciones disponibles en suelos, desde laminados y vinílicos hasta superficies de auténtica madera natural. A continuación, la compañía habla de su trayectoria, profundiza en sus planes de expansión y resalta sus perspectivas a futuro.

¿Cómo nació Cambiamos tu Suelo en Granada y qué inspiró la creación de la empresa?, ¿imaginaban desde el principio que alcanzarían este nivel de éxito y expansión?

Cambiamos tu Suelo nació en Granada. Teníamos la certeza de que la renovación del suelo de una vivienda podía hacerse de forma sencilla y sin obras. No hemos inventado nada, simplemente hemos puesto el foco en la atención al cliente y en el asesoramiento personalizado. Sabíamos que existía un mercado, pero no imaginábamos que pudiésemos llegar a tanta gente en tan poco tiempo.

Tenemos diferentes propuestas que amoldamos a cada caso. El nivel de satisfacción que muestran nuestros clientes es muy elevado. Eso nos da energía para continuar mejorando.

En lo que va del 2024 han experimentado un crecimiento increíble, expandiéndose no solo a Madrid, sino también a Málaga, ¿cuál ha sido la clave para este crecimiento tan acelerado en un solo año?

La clave ha sido nuestra propuesta de valor: un servicio integral, digitalizado y cómodo. Al permitir que los clientes gestionen el proceso desde su móvil, eliminamos muchas barreras. Además, ofrecer un servicio rápido y limpio, sin la necesidad de hacer obras, ha sido un gran atractivo.

También nos hemos enfocado en la cercanía con el cliente, con un trato personalizado y adaptado a las necesidades de cada hogar. Todo esto, sumado a una estrategia de marketing creativa y enfocada en la experiencia del cliente, ha impulsado este crecimiento acelerado.

Expandirse a nuevas provincias como Madrid y Málaga, donde la competencia es intensa, seguramente no fue fácil, ¿Cuáles han sido los mayores retos y cómo lograron superarlos?

Uno de los mayores retos fue adaptarnos a mercados más grandes y con mayor competencia. En Madrid y Málaga, los clientes están más acostumbrados a un abanico amplio de opciones, por lo que tuvimos que destacar aún más en aspectos como la rapidez, la personalización y la experiencia digital.

Para superar estos desafíos, invertimos en tecnología, logística eficiente y reforzamos nuestro equipo con personal local que entiende las particularidades de cada mercado. Además, la flexibilidad para adaptarnos a las necesidades específicas de cada región ha sido crucial.

¿Cómo ha sido la respuesta de los clientes en Madrid y Málaga desde que empezaron a operar en estas provincias?, y ¿qué diferencias han notado en comparación con el mercado de Granada?

La respuesta ha sido muy positiva. En Madrid, los clientes valoran mucho la rapidez del servicio y el ahorro de tiempo que ofrecemos. En Málaga, hemos notado que la estética es un factor clave. Granada ha sido nuestro laboratorio, donde hemos realizado pruebas en prácticamente todos los procesos, sus resultados los extrapolamos a las nuevas ciudades donde aterrizamos.

La calidad del servicio de Cambiamos tu suelo es idéntica en cualquier ciudad, pero en cada sitio estamos pendientes de las características propias de su mercado.

Cambiamos tu Suelo es reconocido por su calidad y atención al detalle, ¿cómo aseguran que estos altos estándares se mantengan a medida que expanden sus operaciones en diferentes provincias?

Nos hemos enfocado en establecer procesos internos muy sólidos que garantizan la consistencia en cada proyecto. Desde la selección de proveedores hasta la formación continua de nuestros instaladores, nos aseguramos de que cada paso siga los más altos estándares.

Además, implementamos controles de calidad estrictos y mantenemos una comunicación constante con los clientes durante y después de la instalación para asegurarnos de que estén 100% satisfechos. Este compromiso con la excelencia es clave, y no importa cuántas ciudades cubramos, la calidad sigue siendo nuestra prioridad.

Con este notable crecimiento en 2024, sabemos que tienen planes de llegar a Sevilla, Valencia, Barcelona y Bilbao, ¿qué expectativas tienen para 2025 y qué nos pueden contar sobre esta nueva etapa?

El 2025 será un año de consolidación y expansión para nosotros. No solo queremos llegar a más ciudades, sino también fortalecer nuestra presencia en los territorios donde ya operamos. Nuestro objetivo es convertirnos en un referente nacional en la renovación de suelos, conocido no solo por la calidad del producto que instalamos, sino también por la experiencia sin complicaciones que ofrecemos a nuestros clientes. Además, estamos explorando nuevas alianzas estratégicas para ampliar nuestra oferta y mejorar aún más nuestro servicio.

Con la expansión a nuevas provincias, ¿cómo logran adaptar sus servicios a las particularidades de cada región sin perder la esencia de Cambiamos tu Suelo?

Cada región tiene sus particularidades, y para adaptarnos, realizamos estudios de mercado y escuchamos activamente a nuestros clientes en cada lugar. Por ejemplo, en zonas con climas más cálidos y húmedos, como Málaga, ofrecemos suelos específicos que se adaptan mejor a esas condiciones.

En ciudades como Madrid, donde el ritmo de vida es más acelerado, hemos ajustado nuestra logística para ofrecer una instalación aún más rápida. Sin embargo, la esencia de Cambiamos tu Suelo sigue siendo la misma: un proceso sencillo, digitalizado y personalizado para cada cliente.

Que estén planificando entrar en ciudades clave como Sevilla y Barcelona demuestra una ambición clara de convertirse en un referente nacional, ¿cuál es el 'secreto' detrás de este crecimiento imparable?

El 'secreto' está en nuestra filosofía de poner al cliente en el centro de todo lo que hacemos. Escuchamos activamente sus necesidades y problemas, y ofrecemos una solución que realmente les facilita la vida. Además, nos mantenemos fieles a nuestros valores de calidad, transparencia y comodidad. Esta combinación de atención al cliente, innovación digital y un enfoque ágil es lo que nos ha permitido crecer rápidamente y seguir expandiéndonos con éxito.

Al paso que van, muchos se preguntan si Cambiamos tu Suelo tiene ambiciones más allá de España. En ese sentido, ¿ven la posibilidad de llevar la marca a nivel internacional en un futuro?

Por ahora, nuestro enfoque está en consolidar nuestra presencia en España y asegurarnos de que mantenemos la calidad y el servicio excepcional en todas las ciudades donde operamos. Sin embargo, no descartamos la posibilidad de expandirnos internacionalmente en el futuro. Creemos que nuestra propuesta de valor es atractiva y podría funcionar bien en otros países europeos. Pero, por el momento, preferimos crecer de manera sólida y enfocada dentro del territorio español.

En definitiva, el éxito en el crecimiento de Cambiamos tu Suelo es apenas una muestra de lo que se puede lograr con trabajo, esfuerzo y constancia. En tan solo un año, la empresa ha demostrado una importante evolución, por lo que ahora con esta nueva visión de cambiar suelo en Madrid y Málaga se encamina a convertir en un referente nacional que marque tendencia en el sector del revestimiento.