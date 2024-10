Cómo funcionan los equipos de aire acondicionado split en cuanto a la producción de agua

Hoy en día, muchos usuarios suelen creer que el agua que emite el aire acondicionado únicamente es una señal de posible desperfecto del equipo. Sin embargo, tanto el aire acondicionado split como el aire acondicionado por conductos generan un inevitable goteo, debido a la condensación de la humedad ambiental del espacio y al proceso normal de evaporación en el interior del aparato.

En función de la instalación del dispositivo, esos condensados se gestionan de diferentes formas. Para casos donde el drenaje por gravedad es inviable, es común instalar un sistema de desagüe complementario como la bomba de condensado.

En este sentido, Doctor Frío de Fuengirola es una empresa especializada en la venta e instalación de aires acondicionados que, a continuación, explica el funcionamiento de los equipos de aire acondicionado en cuanto a la producción de agua y las posibles averías relacionadas con este proceso.

Cómo funciona el sistema de drenaje de aire acondicionado split El equipo de profesionales en climatizaciones destaca que el aire acondicionado split y "el conducto", tanto en su proceso de enfriamiento como de calentamiento producen agua. Cuando el equipo baja la temperatura del ambiente, el agua producida se conduce por “el desagüe de verano” que es un tubo de plástico flexible que normalmente tiene salida hacia el jardín, terraza, baño o en la cocina.

Esta tubería siempre debe ir en bajada, atravesando la pared hacia el exterior, pero, si el ángulo no es muy significativo, se puede producir un estancamiento y atoramiento de agua. En casos donde no es posible que el tubo baje, es común añadir a la instalación una bomba de condensado.

Sin embargo, los expertos de Doctor Frío destacan que el problema de estos dispositivos es que requieren un mantenimiento frecuente (cada 2 meses) y que pueden producir ruidos molestos. En estas circunstancias, aconsejan recurrir a aires acondicionados centralizados que, aunque también producen agua, ya tienen una bomba de desagüe incorporada. Además, al estar ubicados en el techo falso del baño o de la cocina, hacen que la conexión con el punto de drenaje no suponga mayor problema.

Especialistas en venta e instalación de aires acondicionados en Fuengirola Doctor Frío se ha consolidado como una empresa referente en aires acondicionados en Fuengirola, ya que cuenta con un equipo de técnicos autorizados por la Junta de Andalucía para la instalación de sistemas de refrigeración y climatización.

Estos profesionales se especializan en la venta e instalación de aire acondicionado split y sistemas multisplits, entre otros dispositivos de climatización de marcas destacadas del mercado. Por último, cabe destacar que tienen precios competitivos y ofrecen un servicio rápido, eficiente y adaptado a las necesidades del cliente.